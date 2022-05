Resumen 1-fuerzas rusas retroceden en el noreste de ucrania, mcdonald's abandona moscú

(Agrega detalles, citas y contexto; añade procedencia)

Por Jonathan Landay y Tom Balmforth

RUSKA LOZOVA, Ucrania/KIEV, 16 mayo (Reuters) - Las tropas de Ucrania hicieron retroceder a las fuerzas rusas de la ciudad nororiental de Járkov y algunas avanzaron hasta la frontera con Rusia, según informaron el lunes funcionarios ucranianos.

De confirmarse estos hechos, se produciría un nuevo cambio de tendencia a favor de Ucrania, tras casi tres meses de conflicto, que comenzó cuando Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero.

Mientras tanto, se esperaba que Suecia tomara el lunes la decisión formal de solicitar el ingreso en la OTAN, tras un movimiento similar de Finlandia, un cambio en la histórica política de neutralidad de los países nórdicos provocado por la invasión rusa y la preocupación por las ambiciones más amplias del presidente Vladimir Putin. Moscú advirtió de "consecuencias de largo alcance" si siguen adelante.

Asimismo, en otro revés para Putin, McDonald's Corp, la mayor cadena de comida rápida del mundo, anunció su salida de Rusia a causa del conflicto.

En Bruselas, la Unión Europea estaba trabajando en un paquete de nuevas sanciones económicas contra Rusia para aumentar la presión internacional sobre Putin.

Contraofensiva

En los campos de batalla cercanos a Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, el asesor del Ministerio del Interior, Vadym Denisenko, dijo que las tropas ucranianas estaban montando una contraofensiva.

"Ya no se puede parar (...) Gracias a esto, podemos ir a la retaguardia del grupo de fuerzas rusas", afirmó.

Járkov, situada a unos 50 kilómetros de la frontera con Rusia, había soportado semanas de intensos bombardeos rusos. La retirada rusa de la ciudad se produce tras su fracaso en la toma de la capital, Kiev, en las primeras fases de la guerra.

Sin embargo, miles de personas, entre ellas muchos civiles, han muerto en todo el país, hay muchas ciudades en ruinas y más de seis millones de personas han huido de sus hogares para buscar refugio en los estados vecinos, en escenas que no se veían en Europa desde las guerras de los Balcanes en los años 90. Rusia niega estar atacando a los civiles.

El Ministerio de Defensa ucraniano dijo el lunes que el 227º Batallón de la 127ª Brigada de sus Fuerzas de Defensa Territorial había llegado a la frontera con Rusia.

El gobernador de la región de Járkov, Oleh Sinegubov, dijo que las tropas restaurado una señalización en la frontera. "Agradecemos a todos los que, arriesgando sus vidas, liberan a Ucrania de los invasores rusos", afirmó.

Reuters no pudo verificar el relato de Ucrania y no estaba claro cuántas tropas llegaron a la frontera rusa ni dónde. De confirmarse, sugeriría que el contraataque del noreste está teniendo cada vez más éxito después de que las agencias militares occidentales dijeron que la ofensiva de Moscú en dos provincias del este conocidas como el Dombás se había estancado.

Konrad Muzyka, director de la consultora Rochan, con sede en Polonia, dijo que no le sorprenden los avances ucranianos.

"Los ucranianos llevan ya unos días en las regiones fronterizas", dijo a Reuters. "Es simbólico y definitivamente tiene un valor de relaciones públicas, pero esto era de esperar. No me malinterpreten, los rusos siguen disfrutando de una superioridad artillera general en términos de número, pero no estoy seguro de que ahora ocurra lo mismo con la calidad".

El gobernador de la región de Lugansk, en el Dombás, Serhiy Gaidai, dijo que la situación "sigue siendo difícil", con las fuerzas rusas tratando de capturar la ciudad de Sieverodonetsk.

Según indicó, los líderes de la República Popular de Lugansk, territorio controlado por los separatistas prorrusos, declararon una movilización general, añadiendo que se trata de "luchar o recibir un disparo, no hay otra opción".

En el sur, los combates se intensificaron en los alrededores de la ciudad de Jersón y los misiles rusos alcanzaron zonas residenciales de Mykolaiv, según informó la oficina presidencial en Kiev. Reuters no pudo verificar los informes.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el domingo que Ucrania podría ganar la guerra, un resultado que pocos analistas militares predijeron cuando Rusia invadió Ucrania.

(Reporte de las oficinas de Reuters; escrito por Stephen Coates y Angus MacSwan; editado en español por Carlos Serrano)