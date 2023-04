Resumen 1-gigantes bancarios de eeuu mantienen a raya las dificultades y aguantan el alza de tasas

Por Nupur Anand, Tatiana Bautzer y Saeed Azhar

NUEVA YORK, 14 abr (Reuters) - Los pesos pesados de la banca estadounidense cosecharon ganancias inesperadas por un aumento de los pagos de intereses por cr茅ditos en el primer trimestre, evitando una sacudida del sector y aprovechando la oportunidad para reservar miles de millones de d贸lares en caso de dificultades si es que se oscurecen las perspectivas econ贸micas.

Los ganancias del primer trimestre de JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc y Wells Fargo & Co superaron el viernes las expectativas de Wall Street, ya que el gasto de los consumidores y las empresas se mantuvo pese al alza de tasas, aunque los tres vieron se帽ales de desaceleraci贸n e hicieron provisiones.

Mike Mayo, analista de Wells Fargo, afirm贸 en una nota que "Goliat est谩 ganando", destacando el crecimiento, la escala y la resistencia en un "trimestre excepcionalmente fuerte" para JPMorgan, al que calific贸 de "puerto en la tormenta" durante el reciente tumulto del sector bancario.

Los bancos est谩n acumulando fondos de emergencia ante el temor a una desaceleraci贸n econ贸mica provocada por las agresivas subidas de las tasas de inter茅s de la Reserva Federal de Estados Unidos para controlar la inflaci贸n, as铆 como por la reciente agitaci贸n provocada por la quiebra de dos bancos medianos.

El presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, advirti贸 de que, aunque la econom铆a estadounidense sigue siendo robusta, la reciente crisis bancaria con la repentina quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank el mes pasado podr铆a hacer que los prestamistas se volvieran m谩s conservadores y, al mismo tiempo, afectar el gasto de los consumidores.

"Los nubarrones que hemos estado vigilando durante el 煤ltimo a帽o permanecen en el horizonte, y la agitaci贸n del sector bancario se suma a estos riesgos", dijo Dimon.

Un 谩rea en la que los grandes bancos han tenido m谩s dificultades para obtener ganancias en 2023 ha sido la banca de inversi贸n, lo que se reflej贸 en el negocio de JPMorgan con una ca铆da del 24% de los ingresos de la unidad.

La actividad mundial de fusiones y adquisiciones (M&A) se contrajo a su nivel m谩s bajo en m谩s de una d茅cada en el primer trimestre, ya que el aumento de las tasas de inter茅s, la alta inflaci贸n y el temor a una recesi贸n quitaron apetito por los grandes negocios.

驴problemas en el futuro?

JPMorgan super贸 las expectativas del mercado con un aumento del 52% de sus ganancias, a 12.620 millones de d贸lares, o 4,10 d贸lares por acci贸n, en los tres meses hasta finales de marzo, mientras que sus provisiones para insolvencias aumentaron un 56%, a 2.300 millones de d贸lares.

Los ingresos netos por intereses, que miden las ganancias de un banco por la concesi贸n de pr茅stamos, aumentaron un 49%, a 20.800 millones de d贸lares.

Citigroup tambi茅n super贸 las previsiones de Wall Street, ayudado tambi茅n por los efectos de la pol铆tica monetaria m谩s restrictiva de la Fed, pese a que reserv贸 241 millones de d贸lares para cubrir posibles p茅rdidas por pr茅stamos, que se compara con los 138 millones de d贸lares que liber贸 hace un a帽o.

Por su parte, Wells Fargo reserv贸 1.210 millones de d贸lares en el trimestre para cubrir posibles p茅rdidas en pr茅stamos, frente a los 787 millones de d贸lares que liber贸 un a帽o antes.

En otra parte clave del sector de los servicios financieros, BlackRock Inc report贸 una ca铆da del 18% de sus beneficios del primer trimestre, pero super贸 las estimaciones de los analistas, ya que los inversores siguieron inyectando dinero en sus fondos.

Con sede en Nueva York, BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las comisiones por servicios de asesoramiento y administraci贸n de inversiones, cerr贸 el primer trimestre con 9,1 billones de d贸lares en activos bajo gesti贸n, menos que 9,57 billones del a帽o anterior, pero m谩s que los 8,59 billones del cuarto trimestre. (Reporte adicional de Niket Nishant, Noor Zainab Hussain, Mehnaz Yasmin, Manya Saini, Jaiveer Singh Shekhawat y Bansari Kamdar en Bengaluru y Davide Baruscia en Nueva York Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)

