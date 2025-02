Resumen 1-hamás dice estar dispuesta a seguir adelante con el alto el fuego en gaza

Por Nidal al-Mughrabi y James Mackenzie

EL CAIRO/JERUSALÉN, 13 feb (Reuters) - El grupo armado palestino Hamás señaló el jueves que podría evitarse una crisis que amenaza con deshacer el acuerdo de alto el fuego en Gaza, a pesar de la incertidumbre sobre el número de rehenes que deben ser liberados el sábado y los desacuerdos sobre el suministro de ayuda. El alto el fuego de 42 días ha estado a punto de fracasar esta semana debido a las acusaciones de ambas partes de violar el acuerdo sellado el mes pasado con la ayuda de mediadores egipcios y qataríes y el apoyo de Estados Unidos. Hamás ha dicho que no quiere que el acuerdo fracase, aunque ha rechazado lo que ha calificado de "lenguaje de amenazas e intimidación" por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y del presidente estadounidense, Donald Trump. Estos han dicho que el alto el fuego debería cancelarse si no se libera a los rehenes. "En consecuencia, Hamás reafirma su compromiso de aplicar el acuerdo tal y como se firmó, incluido el intercambio de prisioneros según el calendario especificado", dijo Hamás en un comunicado. Hamás, cuyo dirigente principal en Gaza, Jalil al-Haya, se encuentra de visita en El Cairo para reunirse con responsables de seguridad egipcios, afirmó también que tanto los mediadores egipcios como los qataríes proseguirían sus esfuerzos "para eliminar obstáculos y cerrar brechas". Esta semana, Hamás acusó a Israel de no respetar las estipulaciones que exigían un aumento masivo de las entregas de ayuda y afirmó que no entregaría a tres rehenes cuya liberación estaba prevista para el sábado hasta que se resolviera la cuestión. En respuesta, Netanyahu ordenó llamar a las reservas y amenazó con reanudar las operaciones de combate, en pausa desde hace casi un mes, si no se devolvían los rehenes. El ministro israelí Avi Dichter, miembro del gabinete de seguridad de Netanyahu, dijo el jueves a la radio pública israelí que no creía que Hamás pudiera salirse del acuerdo. "Hay un acuerdo, no podrán dar menos de lo que está en el acuerdo", dijo. "No creo que Hamás pueda comportarse de otra manera".

Fuentes de seguridad egipcias dijeron a Reuters que esperaban que equipos pesados de construcción entraran el jueves y que, si eso ocurría, Hamás liberaría a los rehenes el sábado. El enfrentamiento entre Israel y Hamás ha amenazado con reavivar su conflicto, que ha devastado Gaza y ha llevado a Oriente Próximo al borde de una mayor guerra regional. Altos cargos egipcios y qataríes han estado trabajando para evitar una ruptura. Un responsable palestino cercano a los esfuerzos de mediación dijo que ambas partes habían acordado seguir adelante con el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos.

TIENDAS Las conversaciones en El Cairo se han centrado en cuestiones como que Israel permita la entrada de casas móviles, tiendas de campaña, suministros médicos y de combustible, y maquinaria pesada necesaria para la retirada de escombros, según Hamás. Salama Marouf, jefe de la oficina de medios de comunicación del Gobierno de Hamás en Gaza, dijo a Reuters que solo habían llegado al enclave 73.000 de las 200.000 tiendas necesarias, mientras que hasta ahora no se había permitido la entrada de ninguna casa móvil. COGAT, la agencia militar israelí que supervisa las entregas de ayuda a Gaza, dijo que hasta el momento se había permitido la entrada de 400.000 tiendas, mientras que los países que debían suministrar casas móviles aún no las habían enviado.

Los responsables de la ayuda internacional confirmaron que la ayuda estaba llegando a pesar de los considerables problemas logísticos, aunque advirtieron de que se necesitaba mucha más. "Hemos visto mejoras en algunos aspectos, pero sin duda la respuesta no es ni de lejos suficiente para satisfacer las necesidades de tantas personas que se enfrentan a tanta pérdida y destrucción", dijo Shaina Low, funcionaria del Consejo Noruego para los Refugiados, en Amán, la capital jordana.

Dijo que se estaban enviando materiales de refugio, a pesar de las restricciones israelíes sobre los denominados materiales de "doble uso", que también podrían utilizarse con fines militares.

DUDAS A las dudas sobre el acuerdo de alto el fuego se ha sumado esta semana la reacción hostil en el mundo árabe a los comentarios de Trump de que los palestinos deben ser desplazados de Gaza para permitir que se desarrolle como una propiedad frente al mar bajo el control de Estados Unidos. En virtud del alto el fuego, Hamás ha liberado hasta ahora a 16 rehenes israelíes de un grupo inicial de 33 niños, mujeres y hombres mayores que se acordó intercambiar por cientos de ciudadanos palestinos detenidos en la primera fase de un acuerdo en varias etapas.

Hamás también liberó a cinco rehenes tailandeses en una liberación no programada. Las negociaciones sobre una segunda fase del acuerdo, en la que los mediadores esperaban que se acordara la liberación de los rehenes restantes, así como la retirada total de los soldados israelíes de Gaza, debían estar ya en marcha en Doha, pero un equipo israelí regresó a casa el lunes, dos días después de su llegada. La amenaza de cancelar el alto el fuego de 42 días en el que se basó el acuerdo ha sacado a la calle esta semana a miles de manifestantes israelíes, que piden al Gobierno que respete el acuerdo para traer a casa a los rehenes restantes. La guerra en Gaza estalló tras un ataque dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron al menos 1.200 personas, según los recuentos israelíes, y más de 250 se tomaron como rehenes.

Esto desencadenó una respuesta israelí que ha asolado el enclave costero y ha matado a más de 48.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza. (Información adicional de Emily Rose y Maayan Lubell en Jerusalén, Ahmed Mohamed Hassan en Egipto, Jana Choukeir y Clauda Tanios Edición de Gareth Jones)