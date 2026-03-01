RESUMEN 1-Israel afirma que lanzó más ataques contra Teherán tras muerte de Ali Jamenei

(unifica notas y actualiza información)

Por Alexander Cornwell y Sarah El Safty

TEL AVIV/DUBÁI, 1 mar (Reuters) -

El ejército israelí anunció el domingo que lanzó una amplia oleada de ataques en el corazón de Teherán después de que su fuerza aérea llevara a cabo una operación a gran escala que acabó con la vida del líder supremo de Irán ‌y que amenaza con desestabilizar todo Oriente Medio.

Durante las últimas horas, ‌las fuerzas aéreas ⁠israelíes llevaron a cabo los ataques para abrir el "camino a Teherán", añadió.

Horas después de que ambos países anunciaran que un ataque aéreo había matado al ayatolá Alí Jamenei en la campaña militar para derrocar al Gobierno de la república islámica, la prensa estatal confirmó el sábado la muerte del líder de 86 años.

Según la Constitución iraní, el líder supremo es nombrado por la Asamblea de Expertos, un órgano clerical de 88 miembros que ​supervisa y, en ⁠teoría, puede destituir a esa figura.

El ⁠líder supremo ostenta el poder absoluto en Irán, actúa como comandante en jefe de las fuerzas armadas y decide la dirección de la política exterior, definida en gran medida por la confrontación con Estados Unidos e Israel.

Ali Larijani, asesor ​de Jamenei y máximo responsable de seguridad de Irán, dijo que se crearía un consejo de liderazgo temporal basado en la Constitución hasta que se eligiera al próximo líder.

Dos fuentes estadounidenses y un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto ‌dijeron que Israel y Estados Unidos programaron su ataque del sábado para que coincidiera con una reunión que Jamenei mantenía con sus principales asesores.

Fuentes ​internas en Irán afirmaron que el régimen trataría de nombrar inmediatamente un sucesor de Jamenei para transmitir estabilidad y ​continuidad.

En otro revés para el liderazgo iraní, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Mousavi, murió en los ataques, según informó la cadena de televisión Iran TV.

Después de que Irán respondiera con ataques aéreos en el golfo Pérsico, Anwar Gargash, asesor del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos y potencia petrolera, instó a Teherán a "recuperar el sentido común", afirmando que la guerra no es con los países árabes vecinos. Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos ha sido el más afectado por la represalia de Irán.

El presidente Donald Trump advirtió el domingo que Estados Unidos golpearía a Irán "con una fuerza nunca antes vista" si Teherán contraataca tras los ataques sufridos.

"Irán acaba de declarar que hoy va a golpear muy fuerte, más fuerte de lo que nunca ha sido golpeado", afirmó Trump en ​una publicación en Truth Social.

"¡PERO MEJOR QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS ATACAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA!"

En unas declaraciones dirigidas a Trump y a su aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo: "Os golpearemos con tal fuerza que os veréis obligados a suplicar".

"Les digo a Trump y Netanyahu y a ⁠sus agentes y aliados, repito, les digo a estos dos criminales repugnantes y a todos sus agentes: han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio por ello."

El centro de seguridad marítima de Omán informó de que el petrolero Skylight, con bandera de Palau, fue atacado a unas cinco millas náuticas de Musandam, ‌en Omán. Cuatro personas resultaron heridas y los 20 tripulantes fueron evacuados.

SEGUNDO DÍA DE EXPLOSIONES

Jamenei, que frustró las ambiciones de varios presidentes moderados elegidos, tenía partidarios entre sus correligionarios chiítas fuera de Irán, en países como Irak, donde grupos armados respaldados por Teherán amenazaron con tomar represalias tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El máximo clérigo chiíta de Irak, el gran ayatolá Ali al-Sistani, expresó sus condolencias por el asesinato de Jamenei e instó a los iraníes a mantener la unidad frente a los ataques.

La policía paquistaní se enfrentó el domingo con manifestantes que irrumpieron en el muro exterior del consulado estadounidense en Karachi, dejando nueve muertos, tras la noticia de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán mataron a Jamenei.

El tráfico aéreo mundial seguía muy afectado, ya que los continuos ataques aéreos mantenían cerrados los principales aeropuertos de Oriente Medio, incluido el de Dubái, el centro de transporte internacional más transitado del mundo, en una de las mayores interrupciones de la aviación de los últimos años.

Según testigos, el domingo se escucharon varias explosiones fuertes por segundo día ‌consecutivo en Dubái, principal centro de negocios de la región, y en Doha, capital de Qatar, después de que Irán lanzara ataques de represalia contra los Estados vecinos del golfo Pérsico.

Se vislumbraban columnas de humo blanco en el cielo de Dubái, procedentes ⁠de la interceptación de misiles, mientras se elevaban columnas de humo oscuro sobre el puerto de Jebel Ali, uno de los más activos de Oriente Medio.

Dos personas resultaron heridas por la metralla caída de los drones tras una interceptación por ‌parte de las defensas aéreas sobre dos casas en Dubái, una de las varias ciudades árabes del Golfo que se enorgullecen de su estabilidad.

Irán, que ha dicho que apuntaría a las bases estadounidenses si fuera atacado, ⁠atacó una serie de otros objetivos, manteniendo en vilo a los principales productores de petróleo del golfo.

Trump afirmó que los ataques aéreos tenían como objetivo poner fin a la amenaza que ⁠Irán supone desde hace décadas y garantizar que no pueda desarrollar armas nucleares.

También trató de justificar una arriesgada estrategia que parecía contradecir su declarada oposición a la participación estadounidense en complejos conflictos en el extranjero.

"Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para todas aquellas personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en Truth Social.

Trump y Netanyahu dijeron a los iraníes que los ataques les ofrecían una oportunidad única para derrocar a sus líderes clericales.

LOS DIRIGENTES IRANÍES YA SE ENFRENTABAN A PRESIONES EN VARIOS FRENTES

Los líderes iraníes ya se encontraban bajo presión a causa de una economía castigada por las sanciones, unos manifestantes que se mostraron dispuestos ‌a volver a tomar las calles a pesar de la feroz represión y unos aliados regionales muy debilitados por los ataques ​israelíes.

Jamenei, que convirtió a Irán en una poderosa fuerza antiestadounidense y extendió su influencia por Oriente Medio durante sus 36 años de gobierno con mano de hierro, se encontraba trabajando en su oficina en el momento del ataque del sábado, según informaron medios estatales. En el ataque también murieron su hija, su nieto, su nuera y su yerno.

Los expertos dijeron que, aunque la muerte de Jamenei y otros líderes iraníes supondría un duro golpe para el país, no significaría necesariamente el fin del arraigado régimen clerical de Irán ni del dominio de la Guardia Revolucionaria sobre la población.

Trump recordó el asalto a la embajada estadounidense en Teherán en 1979, ‌cuando activistas estudiantiles iraníes, en coordinación con clérigos radicales, tomaron como rehenes a 52 estadounidenses durante 444 días, exigiendo la extradición del derrocado Sha desde Estados Unidos.

(Reporte de Reuters. Editado en español por Javier Leira; editado en español por Tomás Cobos)