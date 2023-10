*

Israel a√Īade 14 comunidades a evacuaci√≥n

Brazo armado de Ham√°s dice que dispara m√°s cohetes a Tel Aviv

Israel endurece advertencia a gazatíes para dejen el norte

Por Nidal al-Mughrabi y Emily Rose

GAZA/JERUSAL√ČN, 22 oct (Reuters) -

El temor a que la guerra entre Israel y Hamás desemboque en un conflicto más amplio en Oriente Medio crecía el domingo, luego de que Washington advirtió de un riesgo significativo para sus intereses en la región e Israel, su aliado, bombardeó Gaza, mientras recrudecían los enfrentamientos en su frontera con Líbano.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 266 palestinos, entre ellos 117 ni√Īos, hab√≠an muerto por ataques a√©reos israel√≠es en las √ļltimas 24 horas en el enclave, al que Israel impuso un "asedio total" tras una mortal infiltraci√≥n masiva en Israel de hombres armados de Ham√°s el 7 de octubre.

En la vecina Siria -donde Ir√°n tiene presencia militar-, misiles israel√≠es alcanzaron a primera hora del domingo los aeropuertos internacionales de Damasco y Alepo, matando al menos a dos trabajadores, seg√ļn medios de comunicaci√≥n estatales sirios.

En la frontera septentrional de Israel, con el Líbano, el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, se ha enfrentado a las fuerzas israelíes en apoyo de Hamás, en la que ha sido la escalada de violencia fronteriza más mortífera desde una guerra entre Israel y Hezbolá en 2006.

Hezbol√° dijo que cuatro combatientes murieron en intensos cruces de disparos el domingo y otro por heridas sufridas antes, elevando a 24 el n√ļmero de sus miembros muertos desde el 7 de octubre.

Fuentes de seguridad libanesas dijeron que 11 combatientes de grupos militantes palestinos en L√≠bano tambi√©n hab√≠an muerto en la inestable regi√≥n fronteriza, junto con cuatro civiles. Al menos cinco soldados israel√≠es y un civil han muerto en el lado israel√≠ de la frontera, seg√ļn informes militares israel√≠es.

Ante el aumento de la violencia en torno a sus fuertemente vigiladas fronteras, Israel a√Īadi√≥ el domingo 14 comunidades cercanas a L√≠bano y Siria a su plan de contingencia de evacuaci√≥n en el norte del pa√≠s.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo que Washington enviaría más recursos militares a Oriente Próximo en apoyo de Israel y reforzaría la postura defensiva de Estados Unidos en la región tras las "recientes escaladas de Irán y sus fuerzas", en referencia a Hezbolá y los militantes islamistas palestinos.

Seg√ļn Austin, se enviar√°n a la regi√≥n un sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) y m√°s batallones del sistema de misiles de defensa antia√©rea Patriot, y se pondr√°n m√°s tropas en estado de alerta.

Austin dijo el domingo al programa "This Week" de la cadena ABC: "Nos preocupa una posible escalada. De hecho, lo que estamos viendo (...) es la perspectiva de una escalada significativa de los ataques contra nuestras tropas y nuestra gente en toda la región".

"Si alg√ļn grupo o pa√≠s quiere ampliar este conflicto y aprovecharse de esta desafortunada situaci√≥n, nuestro consejo es que no lo haga", a√Īadi√≥.

Washington ya ha desplegado una cantidad significativa de poder naval en Oriente Medio en las √ļltimas semanas, incluidos dos portaaviones, sus buques de apoyo y unos 2.000 infantes de marina.

Funcionarios de seguridad iraníes dijeron a Reuters que la estrategia de Irán era que sus grupos afines en Oriente Medio, como Hezbolá, realizaran ataques limitados contra objetivos israelíes y estadounidenses, pero evitaran una escalada mayor que arrastre a Teherán.

Bombardeo a gaza

Israel inició incesantes ataques aéreos contra Gaza después de que hombres armados de Hamás traspasaron la frontera y arrasaron las comunidades cercanas, matando a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomando 212 rehenes en Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo el domingo que los ataques a√©reos y con misiles de Israel en represalia hab√≠an matado al menos a 4.741 palestinos, alrededor del 40% ni√Īos, y otras 15.898 personas han resultado heridas.

Los avisos y bombardeos han desplazado a más de un millón de personas de los 2,3 millones de habitantes.

Israel ha acumulado tanques y tropas cerca de la frontera vallada que rodea Gaza para una invasi√≥n terrestre planeada con el objetivo de aniquilar a Ham√°s, tras varias guerras inconclusas que se remontan a la toma del poder del grupo islamista en 2007, despu√©s de que Israel puso fin a una ocupaci√≥n de 38 a√Īos.

En declaraciones a Fox TV el domingo, el portavoz militar teniente coronel Jonathan Conricus explicó la estrategia de Israel: "debilitar, cansar y dislocar a Hamás como preparación para la siguiente fase de nuestras operaciones militares".

"Nuestra hip√≥tesis de trabajo", dijo, "es que Ham√°s ha preparado el campo de batalla, que hay varias dimensiones de la guerra listas para nosotros -espec√≠ficamente t√ļneles- y que Ham√°s, al menos en la primera etapa y en las intermedias, luchar√° e infligir√° grandes bajas (a las fuerzas israel√≠es)".

El brazo armado de Ham√°s afirm√≥ haber disparado cohetes contra Tel Aviv el domingo. No hubo noticias inmediatas de da√Īos o v√≠ctimas.

Mientras Israel sigue con sus bombardeos diarios, que han devastado franjas de la densamente urbanizada Gaza, los palestinos dijeron que recibieron nuevas advertencias militares israelíes para que se desplacen del norte al sur de Gaza a fin de evitar el escenario más mortífero de la guerra.

Los panfletos militares lanzados sobre el estrecho territorio, de sólo 45 kilómetros de longitud, advertían de que los gazatíes podrían ser considerados simpatizantes de una "organización terrorista" si no se desplazaban al sur.

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que la mayor√≠a de los muertos por los ataques a√©reos de las √ļltimas 24 horas se encontraban en el sur de Gaza. Israel afirma que s√≥lo ataca a militantes y que √©stos suelen utilizar edificios residenciales como cobertura.

Crisis humanitaria

Privados de electricidad y agua bajo el asedio israelí, los gazatíes de la ciudad meridional de Jan Yunis dijeron que se les dificultaba alimentar a sus hijos. Había largas colas para conseguir pan, cada vez más escaso por los cortes de electricidad y la falta de harina.

"Estamos sufriendo muchísimo, esperando desde el amanecer para conseguir pan. Si esto sigue así dos días más será catastrófico", dijo Saleh Skafi, padre de cuatro hijos del norte de Gaza que ahora se refugia en Jan Yunis. "La situación es trágica".

El primer convoy de ayuda humanitaria autorizado a entrar en Gaza desde que estalló la guerra llegó el sábado al sur de Gaza procedente de Egipto tras días de tortuosas negociaciones. La ONU dijo que el convoy de 20 camiones traía suministros médicos vitales y algunos alimentos.

Un segundo convoy de unos 19 camiones cargados con suministros m√©dicos y alimentarios entr√≥ el domingo por el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah y estaba siendo inspeccionado antes de entrar en Gaza, seg√ļn fuentes humanitarias y de seguridad.

Pero la oficina humanitaria de la ONU dijo que el volumen de ayuda que había entrado hasta ahora era sólo el 4% del promedio diario antes de las hostilidades y una fracción de lo que se necesitaba, ya que se estaban agotando las reservas de alimentos, agua, medicinas y combustible.

Además, Israel se ha negado a permitir la entrada de combustible como parte de los envíos de ayuda para que no acabe en manos de Hamás.

"Sin combustible, la respuesta humanitaria se detendrá. No habrá agua, no funcionarán los hospitales ni las panaderías", dijo Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA. "Esto no puede ni debe ocurrir".

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en Gaza, Michelle Nichols en Nueva York y las redacciones de Washington y Jerusal√©n Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)