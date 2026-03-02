RESUMEN 1-Israel bombardea Líbano tras los ataques de Hezbolá, ampliando el conflicto con Irán

(unifica despachos y actualiza información)

2 mar (Reuters) - Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra Teherán y amplió su campaña militar para incluir ataques contra milicianos de Hezbolá respaldados por Irán en Líbano el lunes. Estas operaciones se ‌desarrollaban mientras el presidente estadounidense Donald Trump indicaba que ‌el ataque ⁠militar estadounidense-israelí contra objetivos iraníes podría continuar durante semanas.

Israel dijo que estaba atacando objetivos relacionados con los milicianos chiítas de Hezbolá en Líbano, uno de los principales aliados de Teherán en Oriente Próximo, después de que Hezbolá reconociera haber lanzado misiles y drones contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Israel llevó a cabo ataques ​aéreos contra los ⁠suburbios del sur de Beirut, controlados ⁠por Hezbolá, con más de una decena de explosiones que sacudieron la capital libanesa. Israel dijo que también atacó a altos mandos milicianos de Hezbolá cerca de Beirut. Los ataques mutuos de Hezbolá ​e Israel, que se producen tras el alto el fuego negociado por Estados Unidos en 2024, amplían el conflicto que se ha extendido por Oriente Próximo desde que Estados Unidos e Israel ‌atacaron Irán el sábado, lo que ha provocado una subida de los precios del petróleo y ha trastornado el tráfico aéreo.

El ​ejército israelí dijo que Hezbolá era "plenamente responsable de cualquier escalada" y advirtió a los ​residentes varios de pueblos del sur y el este del Líbano que evacuaran la zona.

Poco después de las 7:00 a. m. (0500 GMT), se activaron las sirenas de ataque aéreo en todo Israel, incluidos Tel Aviv y Jerusalén, para advertir de un nuevo ataque iraní.

Se está lanzando una nueva oleada de misiles desde el centro de Irán hacia "ubicaciones enemigas", informaron los medios de comunicación estatales iraníes el lunes por la mañana.

EL ASALTO CONTINUARÁ SIN CESAR, AFIRMA LA CASA BLANCA

El ejército israelí dijo el domingo por la noche que su fuerza aérea había establecido la superioridad aérea sobre Teherán y que una oleada de ataques en toda la capital había tenido como objetivo centros ​de inteligencia, seguridad y mando militar.

Según los medios de comunicación estatales, el lunes por la mañana se escucharon sonidos de explosiones en diferentes partes de la capital iraní, Teherán, mientras que testigos de Reuters escucharon fuertes explosiones en Dubái y en la capital de Catar, Doha.

Kuwait dijo que sus defensas aéreas interceptaron ⁠drones hostiles, en el tercer día consecutivo de ataques iraníes en represalia contra los Estados vecinos del golfo Pérsico.

La base de la Royal Air Force británica en Akrotiri, Chipre, fue alcanzada por un presunto ataque con drones durante la noche, pero los daños fueron ‌limitados y no hubo víctimas, según informaron el lunes las autoridades chipriotas y el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Un alto cargo de la Casa Blanca dijo a Reuters que, aunque Trump hablaría en algún momento con los posibles nuevos líderes de Irán, la campaña militar continuaría. El alto cargo no identificó a ninguna persona como parte de los nuevos líderes.

"El presidente Trump dijo que los nuevos posibles líderes de Irán han expresado que quieren hablar y que, finalmente, él hablará. Por ahora, la Operación Furia Épica continúa sin cambios", dijo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo el domingo que un consejo de liderazgo compuesto por él mismo, el jefe del poder judicial y un miembro del poderoso Consejo de Guardianes había asumido temporalmente las funciones del líder supremo.

En una publicación en la red social X el lunes, Ali Larijani, que era asesor de Jamenei, dijo que su ‌país no negociaría con Trump. Afirmó que el presidente estadounidense tenía "ambiciones delirantes" y que ahora estaba preocupado por las bajas estadounidenses.

PRIMERAS VÍCTIMAS ESTADOUNIDENSES

El domingo se confirmaron las primeras bajas estadounidenses de la campaña, entre las que ⁠se incluyen la muerte de tres militares. Dos representantes estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que los militares estadounidenses murieron en una base en Kuwait. Trump rindió homenaje a los ‌tres fallecidos como "verdaderos patriotas estadounidenses", pero advirtió de que probablemente habrá más bajas. "Así son las cosas", afirmó.

Una campaña militar prolongada podría suponer un importante riesgo político para el Partido Republicano ⁠de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato en EEUU, que podrían decidir el destino del Congreso. Solo alrededor de uno de ⁠cada cuatro estadounidenses aprueba la operación, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el domingo.

Sin embargo, en un vídeo publicado el domingo, Trump prometió que los ataques militares contra Irán continuarán hasta que "se alcancen todos nuestros objetivos", sin dar más detalles. Dijo que, hasta el momento, el ataque había acabado con el mando militar iraní y destruido nueve buques de la Armada iraní y un edificio naval.

Los aviones y buques de guerra estadounidenses han atacado más de 1.000 objetivos iraníes desde el inicio de las principales operaciones de combate el sábado, según informó el ejército estadounidense.

Trump pidió al ejército y la policía iraníes, incluido el poderoso Cuerpo de la ‌Guardia Revolucionaria Islámica, que dejaran de luchar, prometiendo inmunidad a quienes se rindieran y amenazando con una "muerte segura" ​a quienes se resistieran. Reiteró sus llamamientos al pueblo iraní para que se rebelara contra el Gobierno.

"Hago un llamamiento a todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad para que aprovechen este momento, sean valientes, sean audaces, sean heroicos y recuperen su país", dijo Trump en el vídeo pregrabado. "EEUU está con ustedes".

En entrevistas con varios medios de comunicación, Trump dijo que la campaña militar contra Irán podría prolongarse durante al menos cuatro semanas.