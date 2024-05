Resumen 1-israel comienza a evacuar parte de ráfah y hamás denuncia una "escalada peligrosa"

(Reescribe con detalles, contexto y citas, ajusta titular y procedencia, agrega autores)

Por Mohammad Salem y Nidal al-Mughrabi

RÁFAH, Franja de Gaza, 6 may (Reuters) - Israel ordenó el lunes a los palestinos que evacuaran algunas zonas de Ráfah, en lo que parecía la preparación de un asalto, largamente amenazado, contra los reductos de Hamás en la ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se han refugiado más de un millón de palestinos desplazados por la guerra. Según testigos, algunas familias palestinas salieron a duras penas bajo la fría lluvia primaveral, con instrucciones de trasladarse a lo que el ejército israelí denominó "zona humanitaria ampliada", a 20 kilómetros de distancia, a través de mensajes de texto en árabe, llamadas telefónicas y volantes. Un alto cargo de Hamás, el grupo miliciano palestino que gobierna Gaza, dijo a Reuters que la orden de evacuación era una "escalada peligrosa que tendrá consecuencias". "El Gobierno de Estados Unidos, junto con la ocupación, es responsable de este terrorismo", dijo a Reuters Sami Abu Zuhri, en referencia a la alianza de Israel con Washington. El ejército israelí dijo que había comenzado a animar a los residentes de Ráfah a evacuar en una operación de "alcance limitado". No dio razones específicas, ni dijo si podría seguir alguna acción ofensiva. "Ha llovido mucho y no sabemos adónde ir. Me preocupa que pueda llegar este día, ahora tengo que ver dónde puedo llevar a mi familia", dijo a Reuters Abu Raed, un refugiado de Ráfah, a través de una aplicación de mensajería. Testigos afirmaron que las zonas de Ráfah y sus alrededores, a las que Israel quiere trasladar a la gente, ya están abarrotadas y casi no hay espacio para añadir más tiendas. Una ofensiva israelí en Ráfah "sería devastadora para 1,4 millones de personas" que se refugian allí, dijo la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA en la red social X, añadiendo que mantendría una presencia en Ráfah el mayor tiempo posible para proporcionar ayuda. Tras siete meses de guerra contra Hamás, Israel amenaza con realizar incursiones en Ráfah, donde, afirma, se refugian miles de combatientes de Hamás y decenas de rehenes. La victoria es imposible sin tomar Ráfah, asegura. La perspectiva de una operación con un alto número de bajas preocupa a las potencias occidentales y al vecino Egipto, que está intentando mediar en una nueva ronda de conversaciones de tregua entre Israel y Hamás, en virtud de la cual el grupo islamista palestino podría liberar a algunos rehenes.

BRECHA El plan de Ráfah ha abierto una inusual brecha pública entre Israel y Washington. En una conversación con su homólogo estadounidense, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, vinculó la operación del lunes al estancamiento de la diplomacia indirecta, del que culpó a Hamás. "Durante su conversación, Gallant habló de los esfuerzos emprendidos para lograr la liberación de los rehenes e indicó que, en esta fase, Hamás rechaza los marcos que tiene entre manos", dijo el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado. "Gallant subrayó que la acción militar es necesaria, incluso en la zona de Ráfah, a falta de una alternativa", añadió Army Radio, una emisora del ejército israelí, dijo que las evacuaciones se centraban en unos pocos distritos periféricos de Ráfah, desde donde los evacuados serían dirigidos a ciudades de tiendas de campaña en las cercanas Jan Yunis y al-Muwassi. Muchos residentes en Ráfah dijeron que habían recibido llamadas telefónicas para evacuar sus hogares en la zona atacada, en consonancia con el anuncio del ejército. En un ataque aéreo nocturno sobre Ráfah, aviones israelíes alcanzaron 10 casas, matando a 20 personas e hiriendo a varias, según responsables médicos. Tres soldados israelíes murieron el domingo en un ataque con cohetes de Hamás cerca de Ráfah, en el cruce de Kerem Shalom hacia Gaza, mientras que responsables sanitarios palestinos dijeron que al menos 19 personas murieron por fuego israelí. El ataque del domingo en el paso fronterizo se produjo mientras se desvanecían las esperanzas de conversaciones para un alto el fuego en El Cairo, en un momento en que Hamás reiteró su exigencia de poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo descartó rotundamente. "Nuestra guerra justa en Gaza continúa con exactamente los mismos objetivos: la liberación de todos los rehenes y la derrota de Hamás", dijo el lunes en la red social X el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, quien culpó al grupo palestino de la falta de avances en las conversaciones de El Cairo. La guerra comenzó después de que Hamás sorprendiera a Israel con un ataque transfronterizo el 7 de octubre en el que murieron 1.200 personas y se tomaron 252 rehenes, según los recuentos israelíes. Desde entonces, más de 34.600 palestinos han muerto, 29 de ellos en las últimas 24 horas, y más de 77.000 han resultado heridos en el asalto israelí, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. El domingo, un alto cargo de la ONU acusó a Israel de seguir denegando a las Naciones Unidas el acceso humanitario a la Franja de Gaza, donde la jefa de alimentación de las Naciones Unidas advirtió de que se ha desatado una "hambruna en toda regla" en el norte del enclave de 2,3 millones de habitantes. Aunque no se trata de una declaración formal, la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, afirmó en una entrevista con NBC News emitida el domingo que, basándose en el "horror" sobre el terreno: "Hay hambruna, hambruna en toda regla, en el norte, y está avanzando hacia el sur". (Reporte de Reuters; escrito por Michael Perry; editado por Clarence Fernández y Andrew Cawthorne; editado en español por Mireia Merino y Benjamín Mejías Valencia)