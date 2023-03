Resumen 1-la compra de svb tranquiliza a los mercados, pero la tensión por los impagos acecha a la banca

(Actualiza con comunicado de First Citizens en párrafos 4 y 19)

Por Anirban Sen y Renju Jose

26 mar (Reuters) -

La compra de una gran parte de los depósitos y préstamos del Silicon Valley Bank contribuyó el lunes a mantener la calma en los frágiles mercados, perturbados por el temor a una contracción del crédito y una mayor tensión bancaria sistémica.

First Citizens BancShares Inc compró todos los préstamos y depósitos de SVB y dio a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) derechos de revalorización de sus acciones por valor de hasta 500 millones de dólares a cambio, dijo la FDIC en un comunicado.

Diecisiete antiguas sucursales de SVB abrirán el lunes como sucursales de First Citizens. Esta entidad adquiere unos 72.000 millones de dólares en activos de SVB con un descuento de 16.500 millones y el coste estimado del colapso de SVB para el fondo de garantía de depósitos de la FDIC es de unos 20.000 millones, según la FDIC.

First Citizens, con sede en Carolina del Norte, dijo en un comunicado que no compró otros activos o deudas de SVB Financial Group, la antigua matriz de Silicon Valley Bank.

El acuerdo ha dado un respiro a los mercados, ya que ha sido el primer fin de semana en varias semanas sin noticias de nuevos colapsos bancarios, acuerdos de rescate o ayuda de emergencia de las autoridades para apuntalar la confianza.

"Silicon Valley pasa a manos de otro comprador, lo que está bien, pero el problema mayor es garantizar los depósitos de todos los demás bancos (regionales)", dijo Tony Sycamore, analista de IG Markets en Sídney.

"Es un poco de calma antes de la próxima tormenta", añadió.

La semana pasada terminó con un destello de indicadores de tensión en los mercados financieros y con el mayor banco alemán, Deutsche Bank, en el punto de mira: sus acciones cayeron un 8,5% el viernes y el coste de asegurar sus bonos contra impagos subió bruscamente.

El lunes, las acciones de los bancos asiáticos registraban resultados dispares: se mantenían estables en Australia y Tokio, pero caían en Hong Kong, donde las acciones de Standard Chartered caían un 4%.

Los futuros del S&P 500 subían un 0,5% y los futuros europeos avanzaban un 1%.

La quiebra de SVB hace poco más de dos semanas ha repercutido en todo el mundo y ha hecho que los depositantes estadounidenses huyan de los bancos más pequeños en busca de entidades mayores, mientras que el revés a la confianza obligó a Credit Suisse a echarse en brazos de su competidor UBS la semana pasada.

En marzo, las acciones bancarias del índice STOXX europeo han bajado más de un 18% y el índice KBW de bancos regionales de EEUU ha perdido un 21%, y los inversores están en vilo sobre lo que pueda venir después.

"Está claro que esto no ha terminado", dijo Shayne Elliott, CEO de Australia and New Zealand Banking Group, en una entrevista publicada en el sitio web del banco, en la que afirmaba que las turbulencias podrían desembocar en una crisis financiera de mayor envergadura.

"No creo que podamos sentarnos aquí y decir: 'Bueno, ya está todo hecho, Silicon Valley Bank y Credit Suisse, y la vida volverá a la normalidad'", dijo Elliott. "Estas cosas tienden a rodar durante un largo periodo de tiempo".

'zanahorias, palos y siglas'

El aumento repentino de las tensiones para los bancos ha suscitado dudas sobre si los principales bancos centrales seguirán aplicando subidas agresivas de los tipos de interés para frenar la inflación y si el endurecimiento de los préstamos perjudicará a la economía mundial.

En Europa, los bonos bancarios están bajo presión y los "swaps" de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés), o el coste de los seguros contra impagos, siguen preocupantemente altos. Los CDS a cinco años de Deutsche Bank alcanzaron el viernes su nivel más alto desde finales de 2018, según mostraron datos de S&P Global Market Intelligence.

En Estados Unidos, donde los flujos hacia los fondos del mercado monetario han aumentado en más de 300.000 millones de dólares en el último mes, a un récord de 5,1 billones de dólares, la atención se centra en la confianza de los depositantes en los bancos regionales, que podrían beneficiarse de la venta de SVB.

El acuerdo sobre SVB se produce después de varias semanas de búsqueda de un pretendiente y después de que la FDIC pidiera ofertas por separado para SVB Private y SVB.

Unos 90.000 millones de dólares en valores permanecen en manos de la FDIC para su venta, dijo. First Citizens afirmó que quiere aprovechar el negocio de capital riesgo de SVB y que acelerará su expansión en California.

"Efectivamente, se va a dar una combinación de zanahorias, palos y siglas con el fin de garantizar que se obtiene el resultado deseado y que permite (a las autoridades) seguir utilizando los tipos de interés para combatir la inflación", dijo Michael Every, estratega de Rabobank.

"Esto parece ser parte integrante de eso", señaló. (Información adicional de Maria Ponnezhath en Bengaluru y Tom Westbrook en Singapur; escrito por Tom Westbrook; editado en español por Flora Gómez)

