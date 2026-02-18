RESUMEN 1-Las "difíciles" conversaciones de paz sobre Ucrania concluyen tras las críticas de Zelenski

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

Por John Revill y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 18 feb (Reuters) - Las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Ginebra finalizaron el miércoles tras sólo dos horas, y el presidente ‌Volodímir Zelenski las calificó de "difíciles" y acusó ‌a ⁠Rusia de retrasar deliberadamente el progreso hacia un acuerdo para poner fin a la guerra que dura ya cuatro años. Las dos jornadas de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Suiza se celebraron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara en dos ​ocasiones en ⁠los últimos días que ⁠dependía de Ucrania y Zelenski garantizar el éxito de las conversaciones.

"Podemos ver que se han logrado avances, pero por ahora las posiciones difieren porque las ​negociaciones fueron difíciles", dijo Zelenski a los periodistas en un chat de WhatsApp poco después de que concluyeran las conversaciones.

Rustem Umerov, jefe del ‌equipo negociador de Kiev, dijo por separado que el segundo día había sido "intenso y sustantivo". Ambas ​partes estaban trabajando para tomar decisiones que pudieran enviarse a sus ​presidentes, dijo. El principal negociador de Rusia, el exministro de Cultura Vladímir Medinski, dijo a los periodistas que pronto se celebrarían nuevas negociaciones, sin especificar una fecha. El miércoles, Zelenski había acusado a Rusia de "intentar alargar unas negociaciones que ya podrían haber llegado a su fase final".

Las autoridades ucranianas han acusado habitualmente a Moscú, que ha llevado a cabo una campaña de bombardeos invernales contra el sistema energético de Ucrania y ha proseguido su ofensiva en el campo de batalla, de negociar de mala fe.

PRESIÓN DE TRUMP

En ​una entrevista con el sitio web estadounidense Axios publicada el martes, Zelenski dijo que "no era justo" que Trump siguiera pidiendo públicamente a Ucrania, y no a Rusia, que hiciera concesiones en las condiciones de negociación de un ⁠plan de paz. Trump había dicho a los periodistas el lunes: "A Ucrania más le vale que se siente rápidamente a la mesa. Eso es todo lo que les digo".

Zelenski también dijo que cualquier plan ‌que exigiera a Ucrania ceder territorio que Rusia no hubiera capturado en la región oriental del Dombás sería rechazado por los ucranianos si se sometiera a referéndum.

"Espero que sólo sea una táctica y no la decisión definitiva", dijo Zelenski en la entrevista, según Axios.

PRESIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EUROPEA

Las autoridades ucranianas han estado presionando para que los aliados europeos de Kiev se involucren más en el proceso de paz, y Zelenski dijo antes de las conversaciones del miércoles que era "indispensable". Los principales países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, han apoyado firmemente la postura de Kiev. Las conversaciones se produjeron pocos días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa ‌de 2022 de su vecino país, más pequeño. Cientos de miles de personas han perdido la vida, millones han huido de sus hogares y muchas ciudades, ⁠pueblos y aldeas ucranianas han quedado devastadas por el conflicto.

Rusia niega haber atacado deliberadamente a civiles.

FUENTE RUSA CALIFICA LAS CONVERSACIONES DE "MUY TENSAS"

Umerov dijo ‌el martes que el primer día de las conversaciones se había centrado en "cuestiones prácticas y los mecanismos de las posibles decisiones", sin ⁠dar más detalles. Sin embargo, las agencias de noticias rusas citaron a una fuente que dijo que las conversaciones ⁠del martes fueron "muy tensas" y duraron seis horas en diferentes formatos bilaterales y trilaterales.

Los bonos estatales ucranianos cayeron hasta 1,9 centavos por dólar en las operaciones matutinas en Europa, tras las informaciones sobre el estancamiento de las negociaciones.

Antes de que comenzaran las conversaciones, Umerov había minimizado las esperanzas de un avance significativo en Ginebra, afirmando que la delegación ucraniana estaba trabajando "sin expectativas excesivas".

La reunión de Ginebra sigue a dos rondas de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi que ‌concluyeron sin avances significativos, ya que ambas partes seguían muy distanciadas en cuestiones ​clave como el control del territorio en el este de Ucrania.

Rusia ocupa alrededor del 20% del territorio de Ucrania, incluida Crimea y partes de la región oriental del Dombás, que fueron tomadas antes de la invasión a gran escala de 2022. Sus recientes ataques aéreos contra infraestructuras energéticas han dejado a cientos de miles de ucranianos sin calefacción ni electricidad durante un duro invierno. (Información de John Revill, ‌Olivia Le Poidevin y Ron Popeski; edición de Michael Perry y Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)