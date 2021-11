Resumen 1 -mercados caen por temor a ómicron, autoridades sanitarias ofrecen seguridad sobre vacunas

(Agrega detalles, citas y contexto; cambia autores y procedencia)

Por Marius Zaharia y Renju Jose

Fráncfort/berlín, 30 nov (reuters) - los mercados financieros cayeron con fuerza el martes, después de que el jefe de la farmacéutica moderna dijo que las vacunas existentes contra el covid-19 serían menos efectivas contra la nueva variante ómicron, pero se recuperaban tras comentarios más tranquilizadores de las autoridades europeas.

El director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, dijo al Parlamento Europeo que las vacunas existentes seguirán brindando protección.

Andrea Ammon, presidenta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), dijo que los casos de ómicron confirmados hasta ahora en 10 países de la Unión Europea eran leves o sin síntomas, aunque en grupos de edad más jóvenes.

El índice paneuropeo STOXX 600, afectado por temores de que la resistencia a la vacuna pueda desencadenar restricciones que sofocarían una recuperación incipiente, perdió un 0,9% tras haber bajado hasta un 1,6% en las primeras operaciones.

A las 1703 GMT, los principales índices de Wall Street restaban en torno al 1,8%.

"Creo que no hay un mundo en el que (la efectividad) esté al mismo nivel (...) que teníamos con la variante delta", dijo Bancel al diario Financial Times. "Creo que va a ser una caída sustancial. No sé cuánto porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado (...) me dicen 'esto no va a ser bueno'", añadió.

La Universidad de Oxford dijo que no existen pruebas de que las vacunas actuales no prevengan la aparición de enfermedades graves provocadas por ómicron, pero que si es necesario está listo para actualizar de forma rápida su dosis desarrollada junto a AstraZeneca.

Moderna no pudo ser contactado para hacer comentarios, mientras que Regeneron Pharmaceuticals dijo que su cóctel de anticuerpos contra el COVID-19 y otros tratamientos antivirales similares podrían ser menos efectivos contra la última variante.

La noticia de la aparición de ómicron borró unos 2 billones de dólares de las acciones mundiales el viernes, después de que fue identificado por primera vez en el sur de África y se anunciara el 25 de noviembre.

Sin embargo, las autoridades holandesas dijeron que la variante se había detectado en los Países Bajos el 19 de noviembre, antes de que llegaran dos vuelos de Sudáfrica que se sabe portaron el virus.

Cooke dijo que las pruebas de laboratorio para la "neutralización cruzada" tomarían unas dos semanas. Si existiera la necesidad de cambiar las vacunas del COVID-19, se podrían aprobar otras nuevas dentro de tres o cuatro meses, agregó.

"La vacunación probablemente mantendrá a las personas lejos del hospital", dijo John Wherry, director del Instituto Penn de Inmunología en Filadelfia.

Moderna y los laboratorios BioNTech y Johnson & Johnson están trabajando ya en vacunas específicas contra ómicron. Moderna también ha estado probando una dosis más alta de su refuerzo actual.

Es probable que la vacuna de BioNTech y Pfizer ofrezca una fuerte protección contra la enfermedad grave de la nueva variante, afirmó a Reuters el presidente ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin.

Según indicó, es esperable que las pruebas de laboratorio muestren cierta pérdida de protección contra la enfermedad leve y moderada debido a ómicron, pero el alcance de esa pérdida era difícil de predecir.

No obstante, los cierres de fronteras ya han ensombrecido la recuperación económica justo cuando algunas partes de Europa sufren una cuarta ola de infecciones a medida que se acerca el invierno boreal.

Una de las autoridades del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, se sumó a los comentarios pesimistas del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al decir que ómicron podría afectar la confianza del consumidor, lo que no solo debilitaría la recuperación de la economía británica, sino que también podría impulsar la inflación al mismo tiempo.

Para furia de Sudáfrica, muchas de las nuevas restricciones de viaje se han centrado en prohibir los vuelos desde y hacia el sur de África.

Japón confirmó el martes su primer caso en un viajero de Namibia. Australia descubrió que una persona con ómicron había visitado un concurrido centro comercial en Sídney cuando probablemente era contagioso.

Reino Unido y Estados Unidos han impulsado sus programas de refuerzo de vacunación en respuesta a la nueva variante. Londres dijo que los pasajeros internacionales tendrán que autoaislarse hasta que obtengan un resultado negativo en una prueba de PCR.

Grecia afirmó que la vacunación será obligatoria para los mayores de 60 años, el grupo considerado más vulnerable al COVID-19.

Australia retrasó el lunes en dos semanas la reapertura de sus fronteras internacionales, menos de 36 horas antes de que se permitiera la vuelta de estudiantes extranjeros y migrantes calificados.

No obstante, en Alemania, un punto caliente de la variante significativa anterior, delta, la tasa de infección promedio de siete días cayó ligeramente por primera vez en tres semanas, después de nuevas restricciones para ralentizar la transmisión. La vecina Austria, que impuso su cuarto confinamiento total la semana pasada, también registró una bajada.

Por su parte, Francia registró su mayor recuento diario de infecciones desde abril y la autoridad de salud holandesa dijo que ómicron ya se está extendiendo por el país, donde escasean las camas de cuidados intensivos y no han entrado aún en vigor medidas que incluyen restricciones al hospedaje.

Las restricciones a los viajeros del sur de África han puesto de relieve la desigualdad en la distribución de la vacuna, lo que puede haber dado al virus más oportunidades de mutar.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que entiende la preocupación por ómicron, pero agregó que "me preocupa igualmente que varios estados miembros estén introduciendo medidas contundentes y generales que no se basan en pruebas ni son eficaces por sí mismas, y que solo empeorarán las desigualdades".

(Reporte de redacciones de Reuters en todo el mundo; escrito por Himani Sarkar y Kevin Liffey; editado en español por Marion Giraldo y Carlos Serrano)