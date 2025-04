Resumen 1-miles de personas hacen cola para dar el último adiós al papa francisco en el vaticano

(Agrega detalles, contexto y citas: añade autor)

Por Joshua McElwee y Giulia Segreti

CIUDAD DEL VATICANO, 24 abr (Reuters) - La Basílica de San Pedro cerró sus puertas brevemente en las primeras horas del jueves y luego las abrió de nuevo para dar la bienvenida a multitudes de fieles de todo el mundo que hacían cola para presentar sus últimos respetos al papa Francisco.

Unas 61.000 personas han pasado ante el féretro abierto del difunto pontífice desde que fue depositado en la basílica el miércoles antes del funeral del sábado, dijeron funcionarios del Vaticano.

Se formaron colas a unos dos kilómetros al norte del Vaticano, y algunas personas informaron de esperas de unas tres horas para entrar en la basílica.

Francisco murió a los 88 años el lunes por la mañana en sus habitaciones de la casa de huéspedes de Santa Marta del Vaticano, después de haber abandonado recientemente el hospital tras cinco semanas de tratamiento por una neumonía bilateral.

"Fue un papa maravilloso", dijo Alessandra Caccamo, residente en Roma, mientras hacía cola fuera del Vaticano. "Le voy a echar mucho de menos, porque es como si hubiera perdido un trozo de mí".

Inicialmente estaba previsto que la basílica cerrara a medianoche del miércoles, pero ante la afluencia de público, las autoridades la mantuvieron abierta hasta las 5.30 horas (0330 GMT), antes de reabrir de nuevo a las 7.00 horas.

El jefe del equipo médico del pontífice dijo en entrevistas publicadas el jueves que Francisco falleció con rapidez de un derrame cerebral inesperado y sin sufrir dolor excesivo.

"Entré en sus habitaciones y él (Francisco) tenía los ojos abiertos", dijo Sergio Alfieri al diario Corriere della Sera. "Comprobé que no tenía problemas respiratorios. Luego intenté llamarle por su nombre, pero no me respondió. En ese momento supe que no había nada más que hacer".

Se espera que más de 170 delegaciones, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudan a la plaza de San Pedro para la ceremonia fúnebre del sábado, y que millones de personas más lo sigan por televisión en todo el mundo.

Francisco, primer papa no europeo en 1.300 años, tuvo un pontificado de 12 años a menudo turbulento en el que chocó repetidamente con los tradicionalistas de la Iglesia y defendió a los pobres y marginados.

"Se ha cerrado un capítulo de la historia de la Iglesia", dijo el cardenal Gerhard Ludwig Mueller al diario italiano La Repubblica en una entrevista publicada el jueves.

Mueller es uno de los 135 cardenales con derecho a voto en el cónclave secreto que se celebrará el próximo mes para elegir al pontífice número 267 de la Iglesia. Exjefe de la oficina de doctrina del Vaticano, Mueller es conocido por sus puntos de vista tradicionalistas y a menudo chocó con Francisco.

El cardenal alemán dijo que hay un "aprecio unánime" por el trabajo de Francisco sobre los migrantes y los pobres. Sin embargo, dijo que la tarea es elegir a un sucesor de San Pedro, el primer papa, en lugar de Francisco, indicando que está a favor de un cambio de dirección.

Antes del cónclave, que no se espera que comience hasta al menos el 6 de mayo, los cardenales que ya están en Roma se reúnen cada día, sobre todo para discutir asuntos logísticos para el funcionamiento diario de la Iglesia de 1.400 millones de miembros.

La reunión del jueves duró unas tres horas y en ella participaron 113 cardenales, informó el Vaticano. La próxima reunión está prevista para el viernes por la mañana, pero no se reunirán el día del funeral.

Todos los cardenales que participan en las reuniones deben prestar juramento de "guardar escrupulosamente" el secreto sobre cualquier debate relativo a la elección del próximo Papa.

(Editado en español por Carlos Serrano)