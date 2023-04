Resumen 1-reguladores de eeuu subastan first republic; acuerdo previsto para el domingo: fuentes

(Agrega detalles y contexto;)

Por Greg Roumeliotis

NUEVA YORK, 28 abr (Reuters) - Los reguladores estadounidenses est√°n intentando cerrar la venta del First Republic Bank durante el fin de semana, en un proceso en la que participan cerca de media docena de bancos, seg√ļn fuentes consultadas el s√°bado, en el que probablemente sea el tercer gran banco estadounidense en quebrar en dos meses.

Citizens Financial Group Inc, PNC Financial Services Group y JPMorgan Chase & Co son algunos de los que compiten por First Republic en un proceso de subasta dirigido por la Corporaci√≥n Federal de Seguros de Dep√≥sitos de Estados Unidos (FDIC), seg√ļn fuentes conocedoras del asunto. US Bancorp es otra de las entidades a las que la FDIC pidi√≥ que presentaran una oferta, seg√ļn Bloomberg.

Guggenheim Securities est√° asesorando a la FDIC, seg√ļn dos fuentes familiarizadas con la situaci√≥n.

El proceso de la FDIC comenz√≥ esta semana, seg√ļn tres de las fuentes. Se pidi√≥ a los licitadores que presentaran ofertas no vinculantes antes del viernes y estudiaron los libros de First Republic durante el fin de semana, dijo una de las fuentes.

Se espera que se anuncie un acuerdo el domingo por la noche, antes de que abran los mercados asi√°ticos, y es probable que el regulador comunique al mismo tiempo que ha embargado el prestamista, dijeron tres de las fuentes.

US Bancorp no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. First Republic, la FDIC, Guggenheim y los demás bancos declinaron hacer comentarios.

El eventual acuerdo se cerraría menos de dos meses después de que el Silicon Valley Bank y el Signature Bank quebraran en medio de una fuga de depósitos de las entidades estadounidenses, lo que obligó a la Reserva Federal a intervenir con medidas de emergencia para estabilizar los mercados.

Aunque los mercados se han calmado desde entonces, un acuerdo sobre First Republic sería seguido de cerca por la cantidad de apoyo que el gobierno tiene que proporcionar.

(Reporte de Chris Prentice, Saeed Azhar, Lananh Nguyen, Paritosh Bansal; reporte adicional de David French, Andrea Shalal, Anirban Sen, David Lawder y Tatiana Bautzer; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)

