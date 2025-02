Resumen 1-trump promete a kiev que participará en conversaciones de paz con rusia

*

Zelenskiy: no aceptaremos acuerdos hechos sin nosotros

*

"Solución rápida es un acuerdo sucio", dice jefe diplomacia UE

*

El Kremlin se declara "impresionado" por la postura de Trump

Por Tom Balmforth y Bart H. Meijer

13 feb (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que Ucrania participaría en las conversaciones de paz con Rusia, después de que Kiev y sus aliados europeos advirtieran sobre un "trato sucio" entre Washington y Moscú tras la llamada de Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump enfatizó en que Ucrania tendría un asiento en la mesa durante cualquier intermediación de paz con Rusia sobre el fin de la guerra.

"Son parte de ello. Tendríamos a Ucrania y tenemos a Rusia, y tendremos a otra gente involucrada, mucha gente", dijo Trump.

A la pregunta de si confía en Putin, respondió: "Creo que a él le gustaría que ocurriera algo. Confío en él en este tema".

El mandatario estadounidense también dijo que Rusia debería ser readmitida en el Grupo de los Siete.

Los mercados financieros rusos se dispararon y el precio de la deuda ucraniana subió ante la perspectiva de las primeras conversaciones de paz desde los primeros meses de una guerra que pronto entrará en su cuarto año.

Sin embargo, la apertura unilateral de Trump a Putin, acompañada de aparentes concesiones en las principales demandas de Ucrania, hizo saltar las alarmas tanto en Kiev como entre los aliados europeos de la OTAN, que dijeron temer que la Casa Blanca llegue a un acuerdo sin contar con ellos.

"Nosotros, como país soberano, sencillamente no podremos aceptar ningún acuerdo que no nos incluya", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Dijo que Putin pretendía que sus negociaciones con Estados Unidos fueran bilaterales, y que era importante que esto no se permitiera.

El Kremlin dijo que había planes para que Putin y Trump se reunieran, posiblemente en Arabia Saudita. Ucrania "por supuesto" participaría de alguna manera en las conversaciones de paz, pero también habría una vía de intermediación bilateral entre Estados Unidos y Rusia, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Emiratos Árabes Unidos ha comunicado a Estados Unidos su deseo de acoger conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, informó Reuters.

Los funcionarios europeos adoptaron una línea excepcionalmente firme en público hacia la propuesta de paz de Trump, diciendo que cualquier acuerdo sería imposible de implementar a menos que ellos y los ucranianos fueran incluidos en la intermediación.

"¿Por qué le estamos dando (a Rusia) todo lo que quieren incluso antes de que se hayan iniciado las negociaciones?", dijo Kallas. "Es apaciguamiento. Nunca ha funcionado".

Una fuente diplomática europea dijo que los ministros habían acordado entablar un "diálogo franco y exigente" con funcionarios estadounidenses -un lenguaje de los más fuertes en el léxico diplomático-, en la Conferencia de Seguridad anual de Múnich que comienza el viernes.

EL "MEJOR NEGOCIADOR DEL PLANETA"

Trump, que hizo el miércoles la primera llamada públicamente reconocida por la Casa Blanca a Putin desde la invasión a gran escala de febrero de 2022, y luego la siguió con una al presidente ucraniano Zelenski, dijo que creía que ambos querían la paz.

Pero la administración Trump también dijo abiertamente por primera vez que no era realista que Kiev esperara volver a sus fronteras de 2014 o unirse a la alianza de la OTAN como parte de cualquier acuerdo, y que ningún soldado estadounidense se uniría a ninguna fuerza de seguridad en Ucrania que pueda establecerse para garantizar un alto el fuego.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que desveló la nueva política en declaraciones en la sede de la OTAN, dijo el jueves que el mundo era afortunado de tener a Trump, el "mejor negociador del planeta, reuniendo a dos partes para encontrar una paz negociada".

El portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que Moscú estaba "impresionado" por la voluntad de Trump de buscar un acuerdo.

Rusia se apoderó de la península ucraniana de Crimea y sus aliados capturaron territorio en el este en 2014, antes de su invasión a gran escala en 2022, cuando capturó más tierras en el este y el sur.

Funcionarios ucranianos han reconocido en el pasado que la plena adhesión a la OTAN puede estar fuera de su alcance en el corto plazo y que un hipotético acuerdo de paz podría dejar parte del territorio ocupado en manos rusas.

Sin embargo, Kiev y sus aliados europeos dejaron claro que les alarmaba que Trump haya abierto las negociaciones con aparentes concesiones a Moscú, sin acordar antes una posición común.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, dijo que Kiev seguía comprometido a solicitar su ingreso a la OTAN, que según él era la forma más sencilla y menos costosa de que Occidente ofrezca las garantías de seguridad necesarias para asegurar que Rusia no vuelva a atacar.

"Todos nuestros aliados han dicho que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible. Esta perspectiva está en nuestra constitución. Está en nuestro interés estratégico", afirmó Sybiha.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un exprimer ministro neerlandés experto en limar asperezas entre Europa y Washington, dijo que era importante que Moscú entendiera que Occidente permanecía unido, señalando que nunca se había prometido a Ucrania que un acuerdo de paz incluiría la adhesión a la alianza.

