Resumen 1-ucrania dice ha comenzado una nueva evacuación de mariúpol, pese a reportes de combates

(Consolida información, añade contexto)

Por Pavel Polityuk

KIEV, 6 mayo (Reuters) - Ucrania dijo el viernes que comenzó un nuevo intento de evacuar a decenas de civiles atrapados en una acería en ruinas en la ciudad de Mariúpol, después de que violentos combates con las fuerzas rusas frustraran los esfuerzos para ponerlos a salvo el día anterior.

Mariúpol, un puerto estratégico del sur en el mar de Azov, ha soportado el asedio más destructivo de la guerra de 10 semanas, y la planta siderúrgica Azovstal de la era soviética es la última parte de la ciudad que aún está en manos de los combatientes ucranianos que resisten.

Las evacuaciones apoyadas por la ONU de algunos de los cientos de civiles que se habían refugiado en la red de túneles y búnkeres de la planta comenzaron el fin de semana pasado, pero se detuvieron en los últimos días debido a la reanudación de los combates.

"La próxima etapa de rescate de nuestra gente de Azovstal está en marcha en este momento. La información sobre los resultados se proporcionará más adelante", dijo Andriy Yermak, jefe del gabinete presidencial ucraniano. No dio más detalles.

Las autoridades de Mariúpol acusaron más tarde a las fuerzas rusas de violar un alto el fuego en la acería y disparar contra un automóvil involucrado en los esfuerzos de evacuación, matando a un combatiente ucraniano e hiriendo a seis. Rusia negó el ataque.

Rusia ha dirigido su mayor potencia de fuego contra el este y el sur de Ucrania, luego de no poder tomar la capital, Kiev, en las primeras semanas posteriores a su invasión del 24 de febrero.

El nuevo frente tiene como objetivo limitar el acceso de Ucrania al Mar Negro, vital para sus exportaciones de granos y metales, y vincular el territorio controlado por Rusia en el este con la Península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

El estado mayor de Ucrania dijo el viernes que las fuerzas rusas continuaban con sus "intentos de apoderarse por completo de las regiones de Donetsk y Luhansk", áreas en el este parcialmente ocupadas por separatistas respaldados por Moscú en 2014.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había destruido un gran depósito de municiones en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, en un ataque con misiles. También dijo que sus defensas aéreas derribaron dos aviones de combate ucranianos en la región de Lugansk.

No fue posible verificar de forma independiente las declaraciones de ninguno de los bandos sobre los eventos de la guerra.

"día de la victoria en mariupol"

En Mariúpol, el general del estado mayor de Ucrania dijo que se habían reanudado los esfuerzos rusos para invadir la planta de Azovstal, con apoyo aéreo.

Un miembro de las autoproclamadas fuerzas de la República Popular de Donetsk, que luchan junto al ejército ruso en el este de Ucrania, dijo a Reuters que pensaba que a las fuerzas ucranianas les quedaban pocas unidades para defender Azovstal.

"No estamos lejos. Solo queda un poco", dijo el combatiente que se identificó como Alexei, en declaraciones el jueves mientras las detonaciones resonaban en el fondo cerca de la planta. "No durará mucho". No proporcionó ninguna prueba para su declaración.

Se estima que 200 civiles quedaron atrapados bajo tierra en la planta con poca comida o agua.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú se estaba preparado para proporcionar un paso seguro a los civiles, pero reiteró los llamamientos para que las fuerzas ucranianas se desarmaran.

El Kremlin niega las acusaciones de Ucrania de que las tropas rusas irrumpieron en la planta en los últimos días y dijo que había corredores humanitarios. El ejército de Rusia prometió pausar su actividad durante los próximos dos días para permitir que los civiles se vayan.

Funcionarios ucranianos han dicho que Rusia podría intensificar su ofensiva antes del 9 de mayo, cuando Moscú conmemore la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"Llegará el momento de conmemorar el Día de la Victoria en Mariúpol", dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas, cuando se le preguntó sobre los planes para el 9 de mayo en el territorio recientemente ocupado por las fuerzas respaldadas por Rusia.

La obstinada defensa ucraniana de Azovstal ha puesto de relieve el fracaso de Rusia para tomar las principales ciudades en una guerra que ha unido a las potencias occidentales para armar a Kiev y castigar a Moscú con las sanciones más severas jamás impuestas a una gran potencia.

Las medidas económicas de Washington y los aliados europeos han afectado la economía rusa y miles de millones de dólares en ayuda militar han ayudado a Ucrania a frustrar la invasión.

El nuevo paquete de sanciones propuesto por la Unión Europea, que incluye un embargo de petróleo, se ha topado con la oposición de algunos estados miembros, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que equivaldría a una "bomba atómica" lanzada sobre la economía.

La Comisión Europea ha propuesto cambios en el plan para dar a Hungría, Eslovaquia y la República Checa más tiempo para adaptarse al embargo y ayudar a mejorar su infraestructura petrolera, dijeron a Reuters tres fuentes de la UE.

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, dijo el jueves que casi 400 hospitales y otras instalaciones médicas en el país habían sido destruidos o dañados desde la invasión. (Reporte de Pavel Polityuk; reporte de Alessandra Prentice, Natalia Zinets, Ronald Popeski y Reuters; Escrito por Michael Perry y Alex Richardson. Editado en español por Marion Giraldo)