Resumen 1-ucrania dice que "grilletes" rusos son peores que misiles seis meses después de invasión

Por Tom Balmforth

KIEV, 24 ago (Reuters) - Ucrania "renació" cuando Rusia la invadió hace seis meses, dijo el miércoles el presidente Volodímir Zelenski, que conmemoró el aniversario 31 de la independencia de su país de la Unión Soviética con la promesa de expulsar por completo a las fuerzas rusas.

Tras días de advertencias de que Moscú podría aprovechar el aniversario del Día de la Independencia de Ucrania para lanzar más ataques con misiles contra las principales ciudades, la segunda ciudad más grande, Járkov, estaba bajo toque de queda tras meses de bombardeos.

El aniversario cayó exactamente seis meses después de que Rusia envió decenas de miles de tropas a Ucrania. Las celebraciones del miércoles se cancelaron, pero muchas personas marcaron el día llevando camisetas bordadas que forman parte del traje nacional.

En un emotivo discurso a sus compatriotas, Zelenski dijo que el ataque de Rusia reavivó el espíritu de la nación.

"Una nueva nación apareció en el mundo el 24 de febrero a las 4 de la mañana. No nació, sino que renació. Una nación que no lloró, ni gritó, ni se asustó. Una que no huyó. Que no se rindió. Y no olvidó", dijo.

El líder de 44 años, que habló frente al monumento central a la independencia de Kiev con su característico uniforme de combate, prometió recuperar las zonas ocupadas del este de Ucrania, así como la península de Crimea, que Rusia se anexó en 2014.

"No nos sentaremos en la mesa de negociaciones por miedo, con una pistola apuntando a nuestras cabezas. Para nosotros, el hierro más terrible no son los misiles, los aviones y los tanques, sino los grilletes. No las trincheras, sino los grilletes", dijo.

Más tarde, se unió junto a su esposa a otros líderes religiosos para un servicio en la catedral de Santa Sofía y depositaron flores en un monumento a los soldados caídos.

Rusia ha hecho pocos avances en Ucrania en los últimos meses, después de que sus tropas fueran expulsadas de Kiev en las primeras semanas de la guerra. Los soldados ucranianos que se encuentran en la línea del frente en el este dicen estar más motivados que su enemigo.

"Todo nuestro pueblo nos anima", dijo a Reuters un soldado llamado Yevhen, que no quiso dar su apellido. "Todo el país lo está, y también otros países que nos ayudan. Nuestro espíritu de lucha es mayor que el suyo".

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo en un encuentro en Uzbekistán que Rusia desaceleró de forma deliberada lo que denomina su "operación militar especial" en Ucrania para evitar víctimas civiles.

Advertencias

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la concesión de casi 3.000 millones de dólares en armas y equipamiento para Ucrania en el "mayor tramo de ayuda a la seguridad hasta la fecha", mientras que el jefe de la OTAN dijo a los ucranianos que son una inspiración para el mundo.

"Pueden contar con el apoyo de la OTAN. Durante el tiempo que sea necesario", dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un mensaje de video.

Las fuerzas rusas se han apoderado de zonas del sur, incluidas las costas del Mar Negro y del Mar de Azov, y de partes de la región oriental del Dombás, que comprende las provincias de Lugansk y Donetsk.

Funcionarios estadounidenses han advertido de probables nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y gubernamentales en los próximos días.

El político opositor ruso Yevgeny Roizman apareció detenido en su casa en un video publicado por la agencia de noticias estatal RIA. Según dijo mientras se lo llevaban, estaba siendo detenido "básicamente por una frase, 'la invasión de Ucrania'".

En Ucrania, el jefe de la ciudad de Myjailivka, en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Rusia, fue asesinado por un auto bomba, el último asesinato de un funcionario instalado por Moscú.

En el sur de Ucrania, ambas partes se acusan mutuamente de haber disparado misiles y artillería contra la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, lo que hace temer una catástrofe nuclear.

El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que el organismo de control nuclear de la ONU espera tener acceso pronto, mientras que Rusia dijo que detuvo a dos empleados ucranianos de la planta por pasar información a las autoridades ucranianas.

