Resumen 2-acciones bancarias logran respiro mientras atención se centra en la fed

Por David Lawder, John Revill y David French

21 mar (Reuters) - Las acciones de los bancos regionales estadounidenses, incluido el maltrecho First Republic Bank, sub铆an el martes, ya que el rescate de Credit Suisse aliviaba los temores de una crisis bancaria m谩s amplia y los inversores centraban su atenci贸n en el pr贸ximo movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las incesantes subidas de tasas de inter茅s de la Fed para frenar la inflaci贸n han sido culpabilizadas en parte por provocar la mayor debacle del sector bancario desde la crisis financiera de 2008, y los operadores est谩n divididos sobre si el banco central se ver谩 obligado a pausar su ciclo de alzas el mi茅rcoles para garantizar la estabilidad financiera.

Los tumultuosos 10 d铆as para los bancos que culminaron con la adquisici贸n de Credit Suisse por parte de su rival UBS por 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de d贸lares), organizada por el regulador suizo, fueron desencadenados por el colapso de Silicon Valley Bank, que se hundi贸 bajo el peso de las p茅rdidas relacionadas con los bonos debido a un repunte de las tasas el a帽o pasado.

"La experiencia cercana a la muerte del sector bancario en las dos 煤ltimas semanas probablemente har谩 que los responsables de la Fed sean m谩s comedidos en su postura sobre el ritmo de las subidas", dijo Steve Englander, de Standard Chartered.

Persiste la preocupaci贸n por la salud de los prestamistas estadounidenses de tama帽o medio, en particular el First Republic Bank, que perdi贸 el 90% de su valor de mercado este mes. Sin embargo, el rescate de Credit Suisse parece haber disipado los peores temores de contagio sist茅mico, impulsando al alza las acciones de los bancos europeos y de las debilitadas entidades de cr茅dito regionales estadounidenses.

Los papeles de First Republic ganaban un 53%, recuperando parte de las fuertes p茅rdidas de las dos 煤ltimas semanas, mientras que los grandes bancos estadounidenses tambi茅n repuntaron. US Bancorp sub铆a un 8,7%, mientras que JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y Bank of America avanzaban un 3% o m谩s.

El 铆ndice bancario del S&P 500 mejoraba un 4,3%, camino de registrar su mayor alza diaria desde noviembre.

En un esfuerzo por calmar el nerviosismo, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirm贸 que el sistema bancario del pa铆s es s贸lido a pesar de las recientes presiones. Asimismo, reafirm贸 su compromiso con la toma de medidas que mitiguen los riesgos para la estabilidad financiera y la adopci贸n de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dep贸sitos y del sistema bancario estadounidense.

Sentirse seguro

La preocupaci贸n por una nueva crisis financiera contribuy贸 a la ca铆da de la confianza de los inversores alemanes en marzo, seg煤n el instituto de investigaci贸n econ贸mica ZEW.

El banco central de los bancos centrales del mundo, el Banco de Pagos Internacionales, dijo que apoya por completo las recientes medidas adoptadas por entidades como el Banco Nacional de Suiza y la Fed para afrontar los problemas del sistema bancario.

"Apoyamos plenamente todas las medidas que han tomado los bancos centrales", declar贸 el director del BPI, Agust铆n Carstens.

En una respuesta mundial que no se ve铆a desde el apogeo de la pandemia, la Fed se uni贸 el fin de semana a los bancos centrales de Canad谩, Reino Unido, Jap贸n, la zona euro y Suiza en una acci贸n coordinada para aumentar la liquidez de los mercados.

En Europa, la atenci贸n de los inversores se centraba en el duro golpe que van a sufrir algunos tenedores de bonos de Credit Suisse, lo que llev贸 a los supervisores bancarios brit谩nicos y de la zona euro a intentar frenar el desplome del mercado de bonos bancarios convertibles.

(1 d贸lar = 0,9280 francos suizos)

(Reporte de Nupur Anand, Lananh Nguyen, Tatiana Bautzer, Saeed Azhar, Scott Murdoch, Tom Westbrook, Shubham Batra, Amruta Khandekar, Ankika Biswas, Noel Randewich y Francesco Canepa; escrito por Lincoln Feast, Alexander Smith y Deepa Babington; editado en espa帽ol por Carlos Serrano)

