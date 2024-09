Resumen 2-netanyahu dice a irán que no hay lugar de oriente medio fuera del alcance de israel

*

Netanyahu a Irán: No hay lugar al que no vayamos Ministro de Defensa israelí plantea posibilidad de invasión terrestre

Siguen ataques israelíes a ciudades

Hezbolá debilitado podría enfrentar una invasión terrestre

Hezbolá elegirá nuevo líder "a la mayor brevedad"

Por Maya Gebeily, Laila Bassam y Muhammad Al Gebaly

BEIRUT, 30 sep (Reuters) -

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el lunes, en comentarios dirigidos a Irán, de que no había ningún lugar en Oriente Medio fuera del alcance de Israel, dos días después de que el Ejército israelí mató al líder del grupo militante libanés Hezbolá, respaldado por Teherán.

El líder israelí habló en inglés en un video de tres minutos difundido por su oficina en el que dijo que se dirigía al pueblo iraní.

"No hay lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y proteger a nuestro país", dijo Netanyahu.

El asesinato de Sayed Hasán Nasralá, el dirigente más poderoso del "Eje de Resistencia" de Irán contra los intereses israelíes y estadounidenses en Oriente Medio, fue uno de los golpes más duros en décadas tanto para Hezbolá como para Irán.

Israel dijo el lunes que una invasión terrestre era una opción en Líbano tras dos semanas de intensos ataques aéreos y la eliminación de Nasralá, pero el líder adjunto del grupo dijo que estaban preparados para cualquier ofensiva.

En una conversación con soldados desplegados en la frontera norte de Israel, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel haría todo lo necesario para garantizar el regreso de los ciudadanos que han huido de los cohetes de Hezbolá durante casi un año de guerra fronteriza.

"Usaremos todos los medios que sean necesarios: sus fuerzas, otras fuerzas, desde el aire, desde el mar y por tierra. Buena suerte", dijo Gallant, que se reunió con los comandantes.

"La eliminación de Nasralá es un paso importante, pero no es el definitivo. Para asegurar el retorno de las comunidades del norte de Israel, emplearemos todas nuestras capacidades, y esto les incluye a ustedes", agregó.

Pero en su primer discurso público desde que los ataques aéreos israelíes mataron a Nasralá la semana pasada, el líder adjunto de Hezbolá, Naim Qassem, afirmó que los combatientes de Hezbolá están listos para enfrentar una invasión terrestre israelí en Líbano.

"Afrontaremos cualquier posibilidad y estamos preparados si los israelíes deciden entrar por tierra y las fuerzas de resistencia están listas para un enfrentamiento terrestre", afirmó en un discurso desde un lugar no revelado.

En la jornada continuaron los ataques aéreos israelíes contra objetivos en Beirut y otras partes de Líbano, extendiendo una ofensiva de dos semanas en la que han sido eliminados varios comandantes de Hezbolá, aunque también han fallecido unas 1.000 personas y un millón más se han visto obligadas a huir de sus hogares, según el Gobierno libanés. (Reporte de Maya Gebily, Laila Bassam, Ali Sawafta, Yomna Ehab, Mohammed Al Gebaly, Emma Farge, Elwely Elwelly y Dmitry Antonov; escrito por Michael Georgy; editado en español por Natalia Ramos y Javier López de Lérida)

Reuters