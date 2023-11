(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Nidal al-Mughrabi

GAZA, 15 nov (Reuters) - Las tropas israelíes entraron el miércoles en el mayor hospital de Gaza y registraron sus habitaciones y sótanos, según testigos, en busca de militantes palestinos de Hamás, una operación que avivó la alarma mundial por la suerte de miles de civiles atrapados en su interior.

El hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza se ha convertido en el principal objetivo de la incursión de las fuerzas israelíes, que afirman que los combatientes de Hamás situaron el "corazón palpitante" de sus operaciones en un cuartel general en túneles bajo el mismo, lo que Hamás niega.

Israel dijo que sus tropas descubrieron armas no especificadas e "infraestructura terrorista" dentro del complejo hospitalario tras matar a militantes en un enfrentamiento en el exterior. Una vez dentro, afirmaron que no se habían producido combates ni roces con civiles, pacientes o personal.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la entrada de sus fuerzas en el hospital tras días de cerco y dijo en un comunicado que "no hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondites. No hay cobijo ni refugio para los asesinos de Hamás. Llegaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de vuelta a nuestros rehenes. Son dos misiones sagradas".

Testigos que hablaron con Reuters desde el interior del complejo describieron una situación que parecía tranquila, aunque tensa, mientras las tropas israelíes se movían entre los edificios llevando a cabo registros. Se oyeron disparos esporádicos, pero no hubo noticias inmediatas de heridos en el interior del recinto.

El ejército israelí difundió fotos de un soldado junto a cajas de cartón en las que se podía leer "suministros médicos" y "comida para bebés", en un lugar que, según Reuters, estaba dentro de Al Shifa. Otras fotos mostraron a soldados en formación táctica caminando junto a tiendas improvisadas y colchones.

La atención internacional se ha centrado en la suerte de cientos de pacientes atrapados en el interior, sin electricidad para hacer funcionar los equipos médicos básicos, y de miles de civiles desplazados que habían buscado refugio allí. Las autoridades de Gaza afirman que muchos pacientes, entre ellos tres recién nacidos, han muerto en los últimos días como consecuencia del cerco israelí al hospital.

"Antes de entrar en el hospital, nuestras fuerzas se enfrentaron a artefactos explosivos y escuadrones terroristas, se produjeron combates en los que murieron terroristas", declaró el ejército israelí.

"Podemos confirmar que las incubadoras, la comida para bebés y los suministros médicos traídos por los tanques de las FDI desde Israel han llegado con éxito al hospital Shifa. Nuestros equipos médicos y soldados de habla árabe están sobre el terreno para garantizar que estos suministros lleguen a quienes los necesitan", añadió.

Israel lanzó su campaña para acabar con Hamás, el grupo islamista que gobierna Gaza, tras un letal ataque transfronterizo de los militantes el 7 de octubre. Israel afirma que murieron 1.200 personas y se llevaron a unos 240 cautivos en el día más trágico en sus 75 años de historia.

Desde entonces, Israel ha sitiado a toda la población de Gaza, de 2,3 millones de habitantes, y ha bombardeado la abarrotada franja con ataques aéreos. Las autoridades sanitarias de Gaza, consideradas fiables por la ONU, afirman que se ha confirmado la muerte de más de 11.000 palestinos, cerca del 40% de ellos niños, y que hay más sepultados bajo los escombros. Israel ordenó la evacuación de la mitad norte de Gaza y cerca de dos tercios de los residentes se han quedado sin hogar.

Pausas humanitarias

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenía previsto votar a última hora del miércoles un proyecto de resolución que pide pausas humanitarias urgentes y prolongadas en los combates, así como corredores en toda la Franja de Gaza durante un número suficiente de días para permitir el acceso de la ayuda, dijeron diplomáticos.

Israel ha rechazado hasta ahora los llamados a un alto el fuego que, según afirma, beneficiaría a Hamás, postura respaldada por Washington. Sin embargo, se ha debatido una pausa en los combates en las negociaciones con mediación de Qatar para liberar a algunos de los rehenes en poder de Hamás.

Un funcionario informado de las negociaciones dijo que los mediadores qataríes buscaban un acuerdo que incluyera una tregua de tres días durante la cual Hamás liberaría a 50 de sus cautivos e Israel haría lo propio con algunas mujeres y menores detenidos por motivos de seguridad. El funcionario declaró que Hamás aceptó las líneas generales del acuerdo, pero Israel seguía negociando las condiciones.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a la prensa que la incursión israelí en el hospital Al Shifa es "totalmente inaceptable". "Los hospitales no son campos de batalla", declaró en Ginebra.

Israel siempre ha sostenido que el hospital se encuentra encima de un cuartel general de Hamás, una afirmación que Estados Unidos dijo el martes que estaba respaldada por sus propios servicios de inteligencia.

El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, que también habló en Ginebra, imploró el miércoles a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza a través del paso fronterizo de Kerem Shalom, en Israel. En la actualidad, la ayuda puede entrar en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah desde Egipto, pero está diseñado para peatones, no camiones.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en Gaza, Maayan Lubell, James Mackenzie y Crispian Balmer en Jerusalén y Abir Al Ahmar y Claudia Tanos en Dubái; escrito por Peter Graff y Gareth Jones; editado en español por Carlos Serrano)