Resumen 3-irán no da señales de que vaya a tomar represalias contra israel tras ataque con drones

Por Parisa Hafezi y James Mackenzie

Dubái/jerusalén, 19 abr (reuters) - el viernes resonaron explosiones sobre una ciudad iraní en lo que, según fuentes, fue un ataque israelí, pero teherán restó importancia al incidente e indicó que no tenía planes de tomar represalias, una respuesta que parecía encaminada a evitar una guerra en toda la región.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó que los drones, que según las fuentes Israel lanzó contra la ciudad de Isfahán, eran "minidrones" y que no causaron daños ni víctimas.

La escala limitada del ataque y la respuesta silenciada de Irán parecieron señalar un esfuerzo exitoso de los diplomáticos que han estado trabajando para evitar una guerra total desde un ataque iraní con aviones no tripulados y misiles contra Israel el sábado.

Los medios y funcionarios iraníes describieron un pequeño número de explosiones que, según ellos, se debieron a que las defensas aéreas alcanzaron tres aviones no tripulados sobre la ciudad central de Isfahán. Se refirieron al incidente como un ataque de "infiltrados" y no de Israel, obviando la necesidad de represalias.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que no había planes de responder contra Israel por el incidente. "No se ha confirmado el origen exterior del incidente. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque", afirmó.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Hossein Amirabdollahian, también se mostró cauto en sus comentarios a los enviados de países musulmanes en Nueva York.

"Los medios de comunicación que apoyan al régimen sionista (Israel), en un esfuerzo desesperado, intentaron hacer de su derrota una victoria, mientras que los minidrones derribados no han causado daños ni víctimas", dijeron los medios iraníes.

Israel no dijo nada sobre el incidente y su aliado Washington se negó a pronunciarse.

Preguntado repetidamente al respecto en una rueda de prensa en Italia, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que no haría comentarios, aparte de afirmar que Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, pero que no participó en ninguna operación ofensiva.

Israel había dicho que tomaría represalias tras los ataques del sábado, los primeros directos de Irán contra Israel, que no causaron muertos después de que Israel y sus aliados derribaran cientos de misiles y aviones no tripulados.

Teherán lanzó esos ataques en respuesta a un presunto ataque aéreo israelí el 1 de abril que destruyó un edificio del complejo de la embajada iraní en Damasco y mató a varios oficiales iraníes, entre ellos un general de alto rango.

Llamados a la calma

Los aliados, incluido Estados Unidos, habían presionado durante toda la semana para garantizar que cualquier nueva represalia se calibraría para no provocar una mayor escalada, y los países occidentales endurecieron las sanciones a Irán para apaciguar a Israel.

Israel no dijo nada el viernes sobre si tenía previsto emprender nuevas acciones. Aparte de los ataques directos en territorio iraní, tiene otras formas de atacar, incluidos los ataques cibernéticos y los ataques a representantes iraníes en otros lugares.

En un signo de presión dentro del gobierno de Israel para dar una respuesta más fuerte, Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, de extrema derecha, publicó una sola palabra en la plataforma X después de los ataques del viernes: "Débil".

Al término de una reunión en Italia, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de las Siete democracias industrializadas instaron "a todas las partes a trabajar para evitar una nueva escalada".

También pidieron un alto el fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, más ayuda para los civiles de Gaza y que Israel se abstenga de atacar Rafah, el último refugio de más de un millón de gazatíes. Pekín, Moscú y los estados árabes también pidieron moderación en la región.

En los mercados financieros, los precios del crudo subieron en un primer momento, pero luego retrocedieron, lo que, según los analistas del mercado, apuntaba a la creencia de que podría evitarse una escalada de las hostilidades en la región. (Reporte de Humeyra Panuk, Phil Stewart e Idrees Ali en Washington y Parisa Hafezi en Dubái; reporte adicional de Kanishka Singh, Jasper Ward, Jamie Freed y Dan Williams; escrito por Peter Graff y Timothy Heritage; editado en español por Ricardo Figueroa, Benjamín Mejías y Carlos Serrano)