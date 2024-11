Resumen 4-trump se proclama vencedor después de que fox news proyecte que ha ganado la presidencia

Por Joseph Ax, Gram Slattery, Alexandra Ulmer y Stephanie Kelly

Filadelfia, eeuu, 6 nov (reuters) - el republicano donald trump se atribuyó la victoria en la contienda presidencial de 2024 después de que fox news proyectara que había derrotado a la demócrata kamala harris, lo que coronaría un asombroso regreso político cuatro años después de que abandonara la casa blanca.

"Estados Unidos nos ha dado un mandato poderoso y sin precedentes", dijo a primera hora del miércoles ante una multitud enfervorizada de partidarios en el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach, flanqueado por su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el senador JD Vance, líderes republicanos y miembros de la familia de Trump.

También dedicó varios minutos a elogiar a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que aportó unos 120 millones de dólares para respaldar la campaña de Trump. Ha dicho que nombrará a Musk para dirigir una comisión de eficiencia gubernamental.

Otros medios de comunicación aún no habían dado la victoria a Trump, pero el líder republicano parecía a punto de ganar tras hacerse con los estados más disputados de Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia y mantener la ventaja en los otros cuatro, según Edison Research.

Harris no se dirigió a sus partidarios, que se habían reunido en la Universidad Howard, su antigua facultad. Su copresidente de campaña, Cedric Richmond, se dirigió brevemente a la multitud después de la medianoche, diciendo que Harris hablaría públicamente el miércoles.

"Todavía tenemos votos que contar", dijo.

El expresidente mostró su fuerza en amplias franjas del país, mejorando sus resultados de 2020 en todas partes, desde las zonas rurales hasta los centros urbanos.

Los republicanos obtuvieron la mayoría en el Senado tras derrotar a los demócratas en Virginia Occidental y Ohio. Ninguno de los partidos parecía tener ventaja en la lucha por el control de la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen actualmente una estrecha mayoría.

Trump llegó a la jornada electoral con un 50-50 de posibilidades de recuperar la Casa Blanca, un cambio notable respecto al 6 de enero de 2021, cuando muchos expertos dieron por concluida su carrera política. Ese día, una turba de sus partidarios irrumpió en el Congreso en un violento intento de anular los resultados de las elecciones de 2020.

Trump cosechó más apoyos entre los latinos, votantes tradicionalmente demócratas, y entre los hogares de rentas más bajas que han notado mucho la subida de precios desde las últimas elecciones presidenciales de 2020, según los sondeos a pie de urna de Edison.

Trump obtuvo el 45% de los votantes latinos en todo el país, por detrás de Harris, con el 53%, pero 13 puntos porcentuales más que en 2020.

Alrededor del 31% de los votantes dijeron que la economía era su principal problema, y votaron por Trump por un margen de 79% a 20%, según las encuestas a boca de urna. Alrededor del 45% de los votantes de todo el país afirmó que la situación económica de su familia era peor hoy que hace cuatro años, y se decantaron por Trump por un margen del 80% frente al 17%.

Los inversores mundiales daban cada vez más por segura la victoria de Trump. Los futuros de las acciones estadounidenses y el dólar subían, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro subían y el bitcóin avanzaba, todos ellos activos señalados por analistas e inversores como beneficiados por una victoria de Trump.

Independientemente de quién gane las elecciones, la votación pasará a la historia. Trump, de 78 años, el único presidente que ha sido sometido a juicio político dos veces y el primer expresidente condenado penalmente, también se convertiría en el primer presidente en ganar mandatos no consecutivos en más de un siglo y sería el candidato presidencial de mayor edad jamás elegido.

Por su parte, Harris, de 60 años, la primera vicepresidenta, sería la primera mujer, negra y surasiática estadounidense en ganar la presidencia.

Trump mejora sus resultados de 2020

Trump obtuvo una mayor proporción de votos que hace cuatro años en casi todos los rincones del país.

A las 12:30 a.m. ET, los funcionarios casi habían completado su recuento de votos en más de 1,600 condados -alrededor de la mitad del país- y la cuota de Trump subió alrededor de 2 puntos porcentuales en comparación con 2020, lo que refleja un cambio generalizado, aunque no especialmente profundo, en el apoyo de los estadounidenses al presidente que expulsaron hace cuatro años.

Mejoró sus números en condados de las periferias urbanas, regiones rurales e incluso algunas grandes ciudades que históricamente son bastiones de apoyo demócrata; en condados de altos ingresos y en los de bajos ingresos; y en lugares donde el desempleo era comparativamente alto y donde ahora está en mínimos históricos.

Harris había apostado por conseguir grandes márgenes entre los votantes urbanos y de las periferias, pero su apoyo en esos lugares fue muy inferior al del presidente Joe Biden en las elecciones de 2020.

Casi tres cuartas partes de los votantes dijeron que la democracia estadounidense está amenazada, según las encuestas a boca de urna, lo que subraya la profundidad de la polarización en una nación donde las divisiones solo se han agudizado durante una carrera ferozmente disputada.

Trump empleó una retórica cada vez más apocalíptica mientras avivaba temores infundados de que no se puede confiar en el sistema electoral. Harris advirtió de que un segundo mandato de Trump amenazaría los cimientos de la democracia estadounidense.

Horas antes del cierre de las urnas, Trump afirmó en su red social Truth Social, sin pruebas, que en Filadelfia se hablaba "mucho de un FRAUDE masivo", repitiendo sus falsas afirmaciones de 2020 de que se había producido fraude en grandes ciudades dominadas por los demócratas. En un mensaje posterior, también afirmó que hubo fraude en Detroit.

"No respondo a tonterías", dijo a Reuters la secretaria municipal de Detroit, Janice Winfrey.

Un comisionado municipal de Filadelfia, Seth Bluestein, respondió en X: "No hay absolutamente nada de cierto en esta acusación".

Trump votó antes cerca de su casa en Palm Beach, Florida.

"Si pierdo las elecciones, si son unas elecciones justas, seré el primero en reconocerlo", dijo Trump a los periodistas.

Millones de estadounidenses esperaron en filas ordenadas para depositar su voto, con apenas interrupciones esporádicas registradas en un puñado de estados, incluidas varias amenazas de bomba no creíbles que, según el FBI, parecían tener su origen en dominios de correo electrónico rusos.

La votación del martes coronó una vertiginosa carrera agitada por acontecimientos sin precedentes, incluidos dos intentos de asesinato contra Trump, la sorprendente retirada de Biden y el rápido ascenso de Harris.

(Reporte de Joseph Ax; reporte adicional de Andrea Shalal en Dearborn, Michigan; Gabriella Borter en Phoenix, Arizona; Helen Coster en Raleigh, Carolina del Norte; Stephanie Kelly en Asheville, Carolina del Norte; Steve Holland en Palm Beach, Florida; Rich McKay y Timothy Reid en Atlanta, Georgia; Trevor Hunnicutt en Washington; Escrito por Joseph Ax y Jonathan Allen. Editado en español por Javier López de Lérida y Tomás Cobos)

