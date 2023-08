Por Niket Nishant y Chibuike Oguh

8 ago (Reuters) - Las acciones de los bancos estadounidenses y europeos cayeron el martes por la renovada preocupación de los inversores por la salud del sector, después de que la agencia Moody's rebajara la calificación de varias entidades estadounidenses y de que Italia aprobara un impuesto extraordinario del 40% a los prestamistas.

Moody's recortó el lunes la calificación crediticia de varios prestamistas regionales y puso a algunos gigantes en revisión para una posible rebaja. Advirtió de que a los bancos estadounidenses les resultará más difícil ganar dinero a medida que suban las tasas de interés, aumenten los costos de financiación y se avecine una recesión. También citó como motivo de preocupación la exposición al sector inmobiliario comercial.

"Lo que estamos haciendo aquí es reconocer algunos vientos en contra, no estamos diciendo que el sistema bancario esté roto", dijo Ana Arsov, directora gerente de instituciones financieras de Moody's, en una entrevista con Reuters.

La quiebra de tres entidades estadounidenses a principios de a√Īo desencaden√≥ la mayor crisis del sector desde 2008 y precipit√≥ la adquisici√≥n de Credit Suisse por parte de UBS Group. Aunque las turbulencias han remitido en los √ļltimos meses, los inversores mantienen la cautela.

El índice KBW de banca regional perdía un 2,6% y las acciones de algunos de los bancos rebajados por Moody's -entre ellos M&T Bank, Pinnacle Financial Partners y BOK Financial Corp- restaban entre un 2,6% y un 3,7%.

Los bancos puestos en revisión para una posible rebaja -entre ellos Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street y Truist Financial- caían más de un 2%. Truist y BNY Mellon declinaron hablar y los demás no respondieron de inmediato a peticiones de comentarios.

El pesimismo también afectaba a los principales prestamistas no mencionados por Moody's, y el índice más amplio S&P 500 Banks declinaba casi un 3%.

Los inversores han reducido sus expectativas de beneficios bancarios futuros y los mercados ya han descontado algunos de los factores citados por Moody's, dijo Mike Mayo, analista bancario de Wells Fargo.

"Probablemente estemos en las √ļltimas fases de esta revisi√≥n a la baja", dijo Mayo a Reuters. "Este es el peaje de unas tasas m√°s altas durante m√°s tiempo, el potencial de una recesi√≥n. Es diferente de lo que ocurri√≥ en la crisis de marzo, esto es m√°s una cuesti√≥n de tasas, recesi√≥n y riesgo".

Christopher Marinac, director de investigación de Janney Montgomery Scott, adoptó una visión más optimista, asegurando que "nada ha cambiado en los bancos estadounidenses. Los beneficios del segundo trimestre demostraron que pueden tener ingresos débiles y aun así tener unos ratios de capital mejorados y un valor contable tangible estable".

Los principales bancos italianos -Intesa Sanpaolo, Banco BPM y UniCredit- retrocedieron entre un 5,9% y un 9% despu√©s de que el gobierno estableciera un impuesto √ļnico del 40% sobre los beneficios cosechados por la subida de tasas. Las entidades italianas lastraron al √≠ndice bancario europeo, que perdi√≥ un 3,54%.

(Reporte de Niket Nishant, Bansari Mayur Kamdar y Shashwat Chauhan en Bengaluru y Lananh Nguyen, Chibuike Oguh, Tatiana Bautzer y Davide Barbuscia en Nueva York; editado en espa√Īol por Carlos Serrano)