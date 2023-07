Resumen-acciones de bancos eeuu suben tras aumento de ingresos por intereses; perspectivas son dispares

WASHINGTON, 18 jul (Reuters) - Los grandes bancos estadounidenses dijeron el martes que el alza de las tasas de interés había contribuido a aumentar las utilidades en el segundo trimestre, lo que provocó un repunte de las acciones, pero el retroceso del gasto de los consumidores, la ralentización del crecimiento de los préstamos y el incremento de los costos de los depósitos podrían ensombrecer las perspectivas del sector.

Bank of America y Bank of New York Mellon Corp , dos de los mayores prestamistas del país, obtuvieron ganancias inesperadas al cobrar a sus clientes tasas de interés más altas, después de que la Reserva Federal elevó los costos de los préstamos para frenar la persistente inflación.

El ingreso neto por intereses (NII) de Bank of America, que miden la diferencia entre lo que los bancos ganan por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, aumentó un 14% a 14.200 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que le ayudó a superar las estimaciones de Wall Street. El banco dijo que espera que el NII de todo el año crezcan alrededor del 8%, a unos 57.000 millones de dólares.

BNY Mellon también superó las estimaciones de los analistas gracias a un aumento del 33% de los ingresos netos por intereses, hasta 1.100 millones de dólares, mientras que PNC Financial Services Group, uno de los principales prestamistas regionales, registró un aumento del 15% en el segundo trimestre de los NII, a 3.510 millones de dólares.

En cambio, el banco depositario estadounidense State Street advirtió el viernes de un nuevo descenso del 12-18% en los ingresos netos por intereses sobre una base secuencial, impulsado por los menores niveles de depósitos. Los depósitos en los grandes bancos han ido cayendo a medida que los consumidores mueven el dinero en busca de mayores rendimientos.

Robert Pavlik, gestor de carteras de Dakota Wealth, dijo que "el margen de interés neto parece estar aumentando y los beneficios parecen ser buenos", pero añadió que algunos inversores están esperando a conocer más resultados de los bancos regionales para hacerse una idea más clara de las perspectivas del sector antes de reajustar sus carteras.

Bank of America se disparaba casi un 5% el martes, mientras que BNY también escalaba casi un 5%. El índice S&P 500 Banks subía un 2%, mientras que el índice KBW Regional Banking ganaba más de un 3% hasta sus niveles más altos desde finales de marzo.

JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup también afirmaron el viernes que la subida de las tasas había impulsado sus utilidades y ofrecieron una imagen de una economía resistente, pero también advirtieron de los riesgos que se avecinan, ya que los consumidores estadounidenses están retrayendo el gasto y se espera que el crecimiento de los préstamos se ralentice.

PNC se hizo eco de estas advertencias el martes, cuando recortó su previsión de NII para todo el año, ensombreciendo así los resultados positivos del segundo trimestre. El banco estimó que el NII aumentará entre un 5% y un 6% en 2023 con respecto al año pasado, frente a su previsión anterior de entre un 6% y un 8%. Este descenso se debe a un crecimiento ligeramente inferior de los préstamos y a unos costos de depósito levemente mayores. Aun así, sus acciones avanzaban un 3,5%.

Los resultados siguen a un tumultuoso primer trimestre en el que la crisis bancaria, desencadenada por la quiebra del Silicon Valley Bank, llevó a los consumidores, presas del pánico, a retirar sus depósitos. Ello ha obligado a algunos bancos a ofrecer a los consumidores mayores rendimientos para disuadirles de trasladar sus depósitos a la competencia.

Charles Schwab dijo el martes que sus NII se habían desplomado un 10% en el segundo trimestre, a 2.290 millones de dólares, ya que algunos clientes han trasladado su efectivo a alternativas que ofrecen mejores retornos. Sin embargo, sus acciones se disparaban un 12%.

El titán de Wall Street Morgan Stanley dijo que el NII de 2.200 millones de dólares era prácticamente plano con respecto al trimestre anterior, y que no esperaba que aumentara.

En conjunto, los beneficios del banco cayeron un 18% en el segundo trimestre, ya que la sequía de operaciones en Wall Street frenó los ingresos de la banca de inversión, aunque los inversores se alegraron por las positivas perspectivas de los ejecutivos en materia de fusiones y adquisiciones. Sus acciones trepaban un 6%.

La banca de inversión y la negociación también fueron un lastre para los beneficios de los grandes bancos el viernes, aunque JPMorgan dijo que estaba viendo "brotes verdes" en la negociación y la banca de inversión. Por el contrario, BofA afirmó el martes que su negocio de banca de inversión y negociación se comportó mejor de lo esperado.

(Reporte de Mehnaz Yasmin, Niket Nishant, Manya Saini en Bengaluru y Saeed Azhar, Tatiana Bautzer en Nueva York y por Lance Tupper, Johann Cherian; Escrito por Michelle Price; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters