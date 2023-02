Resumen-autoridades de la fed reevalúan situación tras "sorprendente" informe laboral, powell hablará

Por Lindsay Dunsmuir y Howard Schneider

7 feb (Reuters) - Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos están evaluando un informe de empleos de enero inesperadamente fuerte, mientras el presidente de la entidad, Jerome Powell, se enfrentará a preguntas más tarde en el día sobre si ha debilitado su confianza en que la elevada inflación se reducirá sin medidas más duras para frenar la economía.

"Creo que nos ha sorprendido a todos", dijo el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, en una entrevista con la cadena CNBC el martes, refiriéndose al reporte laboral del viernes, en el que el Gobierno de Estados Unidos informó la creación de más de medio millón de empleos en enero.

Las cifras estuvieron muy lejos de la relajación del mercado laboral que esperaba la Fed y que considera necesaria para garantizar que el crecimiento salarial también se ralentice y la inflación siga desacelerándose.

Powell tiene previsto hablar a las 1740 GMT.

Kashkari, que ha sido más agresivo que casi todos sus colegas en la valoración de hasta dónde deben subir las tasas de interés, había dicho hace un mes que preveía que el tipo oficial debería subir hasta el 5,4%. El informe sobre el empleo consolidó esa opinión.

"Me dice que, hasta ahora, no estamos viendo mucha huella (...) en el mercado laboral", dijo Kashkari. "Es bastante tenue hasta ahora, así que no he visto nada todavía para rebajar mi trayectoria de tasas".

El lunes, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que el banco central podría tener que elevar los costes de endeudamiento más de lo previsto dadas las ganancias de empleo y señaló que, si bien una subida de tasas de medio punto porcentual no era su caso base para la próxima reunión de política, podría ser considerada.

"Probablemente signifique que tenemos que hacer un poco más de trabajo", declaró Bostic a Bloomberg News. "Y espero que eso se traduzca en que aumentaremos las tasas de interés más de lo que se ha proyectado en este momento".

Bostic, como casi todos sus colegas, había pronosticado que las tasas se situarían entre el 5% y el 5,25%.

La semana pasada, la Fed elevó su tasa oficial en un cuarto de punto porcentual, hasta el 4,5%-4,75%, y Powell reiteró entonces que las expectativas de alzas eran suficientemente restrictivas en su lucha contra la inflación, que se sitúa en más del doble del objetivo del 2% fijado por la institución.

El informe de empleo, sin embargo, dio al traste con las expectativas de los inversores de una pausa más temprana, después de que la economía añadiera muchos más puestos de trabajo de lo esperado y la tasa de desempleo cayera al 3,4%, la lectura más baja desde 1969, lo que suscitó dudas sobre si el banco central elevará igualmente su evaluación de la tasa máxima de política monetaria.

(Editado en español por Carlos Serrano)

