Resumen-autoridades de la reserva federal abogan por paciencia mientras evalúan el impacto de aranceles

Por Michael S. Derby

NUEVA YORK, 24 abr (Reuters) - Funcionarios de la Reserva Federal que hablaron en entrevistas televisivas el jueves indicaron que no ven urgencia en un cambio de la política monetaria, mientras buscan más información para determinar cómo los aranceles de la administración Trump están afectando la economía.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo en una entrevista con Bloomberg que, dada la cadencia de los cambios de la administración en materia de impuestos a las importaciones, no será hasta este verano boreal cuando se empiece a tener una idea de cómo se está desarrollando el tema, lo que sugiere que no habrá un cambio inminente en la política monetaria.

La paciencia con la política monetaria fue compartida por la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, quien habló en la CNBC.

"No creo que veamos suficientes cambios en los datos reales en los próximos meses, hasta después de julio", dijo Waller. "Cuando lleguemos a la segunda mitad del año, creo que empezaremos a tener una idea más clara de lo que sucederá con el sistema arancelario que la administración está considerando".

Waller reiteró su opinión de que los aranceles, que muchos economistas y banqueros centrales consideran que impulsarán la inflación a la vez que reducirán el empleo y el crecimiento, tendrán un efecto puntual sobre las presiones inflacionarias.

Si la situación se desarrolla así y la inflación no se mantiene, esto sugiere que la política monetaria de la Fed podría no tener que reaccionar.

"La economía me indica que los aranceles son un efecto único en el nivel de precios que se transmitirá", afirmó Waller.

Parte del impacto inflacionario del alza de los precios de las importaciones se vería compensado por el debilitamiento de la demanda de los consumidores, la caída del empleo y el impacto negativo en el patrimonio de los hogares, añadió, por lo que en cuanto al aumento de la inflación, "quizás no sea tan alta como se cree".

Waller afirmó que navegar ante un salto único de precios sin reaccionar sería un desafío para el banco central dada la experiencia de la pandemia de creer que el aumento de la inflación en ese momento era temporal, solo para descubrir que no lo era.

"Se necesitará valor para afrontar estos aumentos arancelarios con la convicción de que son transitorios", dijo Waller. Pero, "la pregunta es: ¿qué factores harán que esta inflación persista durante los aumentos arancelarios iniciales? Y me cuesta imaginar cuáles serían".

Waller señaló que si la economía se debilita rápidamente eso cambiaría sus cálculos de política monetaria.

"Si viera suficiente movimiento en la tasa de desempleo como para pensar que las cosas van mal, o que las perspectivas de crecimiento se desplomaran, o que el gasto del consumidor comenzara a disminuir drásticamente, entonces estaría listo para actuar", dijo Waller.

"No me quedaría aquí esperando a determinar si la inflación es transitoria o no", agregó.

UN POCO DE PACIENCIA

En semanas recientes, varios funcionarios de la Fed han señalado que es momento de ser pacientes con la política monetaria mientras se analizan los datos para determinar cómo influirán los aranceles en el dinamismo económico.

A los retos se suma la errática implementación del impuesto a las importaciones por parte del presidente Trump, con la suspensión de algunos gravámenes clave tras la convulsión de los mercados financieros en reacción a su anuncio.

Los mercados, en general, esperan que la Fed reduzca el rango objetivo de la tasa de fondos federales, que actualmente se sitúa entre el 4,25% y el 4,5%, a medida que avance el año.

Las previsiones de la Fed de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de marzo también prevén relajaciones.

En su entrevista con la CNBC, Hammack pidió paciencia en medio de altos niveles de incertidumbre. Sin embargo, no descartó cambios para junio si los datos indicaban la necesidad de tomar medidas.

"Seguiremos los datos atentamente y asisto a cada reunión con la mente abierta sobre si es momento de seguir siendo pacientes o de actuar", dijo Hammack. "Si tenemos datos claros y convincentes para junio, creo que el comité actuará, si sabemos cuál es la mejor manera de actuar en ese momento", concluyó.

Se le preguntó a Hammack si veía a la Fed relajar su política monetaria en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 6 y 7 de mayo, y pareció oponerse firmemente a ello. "Creo que es demasiado pronto" para cambiar la política de tasas de interés el próximo mes, afirmó Hammack. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)