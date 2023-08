Por Ziyi Tang, Liangping Gao y Clare Jim

Pekín/hong kong, 30 ago (reuters) - cantón se convirtió el miércoles en la primera gran ciudad china en anunciar una relajación de las restricciones hipotecarias, en un momento en que el gobierno intensifica sus esfuerzos para reactivar el sector inmobiliario, sumido en una crisis, y apuntalar la tambaleante economía.

La decisión se conoce cuando se espera que algunos bancos estatales chinos bajen las tasas de interés de las hipotecas existentes, dijeron el martes tres fuentes familiarizadas con el asunto, en la primera rebaja de este tasa desde la crisis financiera mundial.

Pekín espera que la reducción de los pagos hipotecarios ayude a reactivar la demanda de inmuebles por parte de los consumidores. El sector había sido un importante motor del crecimiento económico durante años, pero ahora lo está lastrando en un contexto de ralentización de las ventas de viviendas y una serie de impagos por parte de las promotoras.

A finales de junio, los préstamos hipotecarios de China ascendían a 38,6 billones de yuanes (5,29 billones de dólares), lo que representa el 17% de la cartera total de préstamos de los bancos.

Dos de los mayores bancos chinos, el Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) y el Bank of China (BoC), anunciaron un lento crecimiento de las ganancias y una reducción de los márgenes de beneficio en el primer semestre.

Liu Jiandong, director de riesgos del BoC, señaló que la calidad de los activos hipotecarios del banco estaba sometida a presiones, pero que no había habido un deterioro significativo.

Menos restricciones

En un comunicado, el gobierno de la ciudad de Cantón anunció que se suavizarían las restricciones hipotecarias, lo que permitiría a los compradores de vivienda en la quinta ciudad de China disfrutar de préstamos preferenciales para la adquisición de su primera vivienda, independientemente de su historial crediticio previo.

El resto de las cuatro principales ciudades chinas de primer nivel —Pekín, Shanghái y Shenzhen— podrían seguir su ejemplo, junto con una docena de ciudades de segundo nivel que aún no han flexibilizado. Muchas ciudades más pequeñas ya han tomado medidas para facilitar la compra de viviendas.

El índice Hang Seng Mainland Property Index de Hong Kong subía hasta un 3,3% tras el anuncio del Gobierno de la ciudad de Cantón.

El sector inmobiliario, que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía, ha ido dando tumbos de una crisis a otra desde 2021, y los temores de contagio se acentuaron este mes después de que se hicieran públicas las tensiones de liquidez del principal promotor, Country Garden.

La falta de liquidez de Country Garden será el tema central cuando la mayor promotora inmobiliaria privada de China presente sus resultados del primer semestre el miércoles. Al igual que sus competidoras, la empresa se ha visto afectada por una caída de los márgenes, ya que las ventas de propiedades y el valor de las propias viviendas se han desplomado debido a la ralentización de la economía.

Medidas de apoyo

La reducción de las tasas de interés de las hipotecas existentes es una de las diversas medidas de apoyo que Pekín ha anunciado en las últimas semanas, a medida que aumenta la preocupación por la salud de la segunda economía mundial.

Sin embargo, algunos analistas y compradores de viviendas no estaban convencidos de la eficacia de estas medidas para reactivar la demanda, ya que la confianza de los consumidores se ha visto gravemente afectada por los problemas económicos generales, que llevaron la tasa de desempleo juvenil a un máximo histórico en junio.

Agentes inmobiliarios dijeron que había poca gente comprando en el mercado secundario y las tasas de las hipotecas comerciales siguen siendo mucho más altas que las que ofrece el fondo de previsión para la vivienda, un programa gubernamental de ahorro para la compra de viviendas. (Reporte de Ziyi Tang, Liangping Gao y Ryan Woo; reporte adicional de Clare Jim en Hong Kong; editado en español por Tomás Cobos)