RESUMEN-China inicia compras limitadas de productos agrícolas estadounidenses tras cita Trump-Xi

Por Naveen Thukral y Ella Cao

SINGAPUR/PEKÍN, 6 nov (Reuters) - China inició modestas compras de productos agrícolas de Estados Unidos tras la reunión de los líderes de ambos países la semana pasada, pero los operadores esperan aún mayores compras de soja después de que la Casa Blanca dijo que Pekín se comprometió a adquirir 12 millones de toneladas para fines de año.

China, el principal mercado para los agricultores estadounidenses, ha convertido su enorme apetito por los cultivos en una poderosa moneda de cambio en la guerra comercial, evitando en gran medida el trigo y la soja estadounidenses en favor de otros suministros, tras las rondas de aranceles.

Los compradores chinos han reservado dos cargamentos de trigo estadounidense, las primeras compras de este tipo desde octubre del año pasado, dijeron dos comerciantes el jueves, mientras que un cargamento de sorgo fue enviado desde Estados Unidos a China, dijo un funcionario de la industria estadounidense.

Los acuerdos para importar productos agrícolas estadounidenses se producen cuando Pekín confirmó el miércoles la suspensión de los aranceles de represalia sobre las importaciones estadounidenses, incluidos los de los productos agrícolas, aunque los envíos de soja estadounidense todavía se enfrentan a un gravamen del 13%.

Las compras de cerca de 120.000 toneladas para el envío de diciembre incluyen un cargamento de trigo blanco blando estadounidense y otro de trigo de primavera, dijeron las fuentes.

"Se trata más bien de que China muestre su compromiso de comprar cereales estadounidenses, ya que el trigo de Estados Unidos no es el más barato", dijo un comerciante de cereales con sede en Singapur con conocimiento directo de los acuerdos de trigo. "Así que es más un movimiento político para comprar estos cargamentos".

El jueves, el comprador estatal chino de granos COFCO celebró una ceremonia de firma de adquisición de soja durante una importante feria de importación en Shanghái, dijo el jefe de una asociación empresarial agrícola china, pero no se dieron detalles.

La Casa Blanca ha dicho que China comprará al menos 12 millones de toneladas de soja estadounidense en los dos últimos meses de 2025 y al menos 25 millones de toneladas en cada uno de los próximos tres años, pero Pekín no confirmó esas cifras.

La decisión china de dejar intacto un arancel del 13% sobre la soja hace que los envíos estadounidenses sean demasiado caros para los compradores comerciales en comparación con los cargamentos brasileños, dijeron comerciantes y analistas.

Los importadores chinos compraron recientemente 20 cargamentos de soja brasileña más barata a medida que los precios sudamericanos bajan ante las expectativas de que se reanuden las ventas estadounidenses, mientras que COFCO se hizo con tres cargamentos estadounidenses antes de la reunión Trump-Xi.

(Reporte adicional de Michael Hogan en Hamburgo y Gus Trompiz en París; editado en español por Carlos Serrano)