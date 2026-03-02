RESUMEN-Conflicto con Irán afecta al transporte marítimo mundial, con petroleros varados y dañados

Por Emily Chow, Jeslyn Lerh y Jonathan Saul

SINGAPUR/LONDRES, 2 mar (Reuters) -

Las compañías de seguros están cancelando la cobertura de riesgos de guerra para los buques en el golfo Pérsico, ya que la escalada del conflicto con Irán está afectando el transporte marítimo, dejando al menos cuatro petroleros dañados, un marino muerto y 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz.

El transporte marítimo a través del estrecho entre Irán y Omán, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se consume a nivel mundial, así como grandes cantidades de gas, se paralizó casi por completo después de que varios buques en la zona fueron alcanzados por los ataques de Irán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel.

La interrupción y el temor a un cierre prolongado provocaron un aumento de los precios del petróleo y del gas natural en Europa, con un alza superior al 7% en los futuros del crudo Brent, ya que el conflicto generó múltiples cierres en el comercio del crudo y el gas en Oriente Medio.

Al menos 150 buques, entre ellos petroleros y buques cisterna de gas natural licuado, echaron el ancla en el estrecho de Ormuz y las aguas circundantes, según datos de transporte marítimo publicados el domingo.

Irán anunció el cierre de la navegación por esta importante vía marítima, lo que llevó a los gobiernos y refinerías asiáticos, principales compradores, a evaluar sus reservas petroleras.

Los buques cisterna se agruparon en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores petroleros del golfo Pérsico, incluidos Irak y Arabia Saudita, así como el gigante del gas natural licuado Qatar, según los datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

En el último incidente, varios proyectiles impactaron el lunes por la mañana en el petrolero Stena Imperative, de bandera estadounidense, en el puerto de Baréin, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido, según informaron dos fuentes de seguridad marítima.

El domingo, un proyectil impactó en el petrolero MKD VYOM, con bandera de las Islas Marshall, causando la muerte de un tripulante mientras el buque navegaba frente a la costa de Omán, según informó su gerente el domingo, y otros dos petroleros también resultaron dañados.

También el domingo, un proyectil impactó en el petrolero de abastecimiento Hercules Star, con bandera de Gibraltar, frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, según informó la empresa gestora Peninsula en un comunicado. El buque regresó al fondeadero de Dubái el domingo por la mañana y la tripulación se encontraba a salvo, añadió Peninsula.

Como consecuencia de los incidentes, las aseguradoras marítimas están cancelando la cobertura de riesgo de guerra para los buques y se prevé que las tarifas de transporte de crudo sigan aumentando.

Empresas como Gard, Skuld, NorthStandard, el London P&I Club y el American Club anunciaron que sus cancelaciones entrarían en vigor a partir del 5 de marzo, según los avisos publicados el 1 de marzo en sus sitios web.

La cobertura de riesgo de guerra quedará excluida en aguas iraníes, así como en el golfo Pérsico y aguas adyacentes, según los avisos.

Skuld añadió en su aviso que estaba trabajando para ofrecer una nueva cobertura en nuevas condiciones.

La japonesa MS&AD Insurance Group dijo a Reuters que suspendió la suscripción de una serie de pólizas de seguro que cubrían los riesgos de guerra en las aguas alrededor de Irán, Israel y los países vecinos.

COSTOS DEL TRANSPORTE SUBIRÁN

Mientras tanto, los costos del transporte de petróleo desde Oriente Medio a Asia, que ya se encuentran en su nivel más alto en seis años, seguirán aumentando, ya que la ampliación del conflicto con Irán está disuadiendo a los armadores de enviar buques a la región, según informaron el lunes fuentes del mercado y analistas.

Se espera que las tarifas de transporte marítimo al contado desde Oriente Medio a Asia, más conocidas como TD3C , sigan subiendo, según los corredores marítimos. El índice de referencia casi se ha triplicado desde principios de 2026.

Los corredores fijaron el lunes por la mañana en Asia la tarifa al contado para contratar un gran petrolero en la ruta clave entre Oriente Medio y China en torno a un 4% más alta que el viernes, cerca de W225 según la medida industrial Worldscale, lo que equivale al menos a 12 millones de dólares.

"Las tarifas TD3C estaban aumentando de forma exponencial antes de los ataques y seguirán siendo elevadas, ya que los países se apresuran a satisfacer sus necesidades energéticas", afirmó Emril Jamil, analista senior de LSEG.

Todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál será la tarifa definitiva el lunes, pero se espera que todas las rutas de carga de Oriente Medio se mantengan firmes, según un corredor marítimo que declinó revelar su nombre, ya que no está autorizado a hablar con los medios.

Mientras tanto, el mercado necesitará más buques para cargar crudo de Estados Unidos y África Occidental en viajes más largos, lo que podría respaldar el flete en esas rutas, según una fuente de una compañía naviera.

(Reporte adicional de Trixie Yap y Ruth Chai en Singapur y Nidhi Verma en Nueva Delhi; escrito por Nina Chestney; editado en español por Carlos Serrano)