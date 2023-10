Por Ziyi Tang y Engen Tham

PEKÍN/SHANGHÁI, 27 oct (Reuters) - Cuatro de los mayores bancos chinos que cotizan en bolsa redujeron sus márgenes en el tercer trimestre, ya que la renovada agitación en los mercados inmobiliarios, que se enfrentan a una crisis de deuda, provocó recortes en las tasas hipotecarias.

La reducción de los márgenes, un indicador clave de la rentabilidad, se produce en un momento en que se pidió a los bancos estatales que reduzcan este año las tasas de interés de las hipotecas existentes para ayudar a reactivar el sector inmobiliario, en un intento de reforzar una economía en crisis.

Las publicaciones del viernes sobre los beneficios del tercer trimestre mostraron una caída de los márgenes de las tasas netas del Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) , el Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) y el Bank of Communications Co Ltd (BoCom),.

El día anterior, el China Construction Bank Corp (CCB) también registró un descenso.

Según los analistas, parece que la tendencia va a continuar.

"Esperamos que los márgenes de intermediación del sector sigan reduciéndose en 2024, a medida que se dejen sentir los efectos de las reducciones de las tasas de interés de los préstamos y de las hipotecas de este año", dijo Vivian Xue, de la agencia de calificación Fitch.

Sin embargo, añadió que "nuevas reducciones de las tasas de depósito y de los coeficientes de reservas obligatorias podrían compensar parte de la presión sobre los márgenes".

Los analistas señalan que una de las preocupaciones de los prestamistas podría ser la exposición a los vehículos de financiación de las administraciones locales, que últimamente han tenido cada vez más dificultades para hacer frente al servicio de su deuda.

(1 dólar = 7,2543 yuanes)

(Editado en español por Carlos Serrano)