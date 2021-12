Resumen de Cognitive Space 2021 – Ímpetu en Inteligencia Artificial en Operaciones Satelitales

Houston--(business wire)--dic. 8, 2021--

Cognitive Space anunció los aspectos más destacados de un año muy exitoso en su misión de mejorar drásticamente la forma en que monitoreamos la Tierra para comprender la economía, el medioambiente y la seguridad nacional. La compañía ayuda a las organizaciones a pilotar sus satélites con nuevas herramientas para el Nuevo Espacio, proporcionando a los operadores de satélites y empresas de infraestructura espacial sofisticados servicios SaaS para optimizar los ingresos y el rendimiento, pronosticar la capacidad futura y orquestar la administración de la recogida a medida que las constelaciones de satélites crecen y escalan.

“La economía del Nuevo Espacio está atrayendo inversiones masivas y está creciendo exponencialmente. El espacio se llenará con miles de satélites comerciales nuevos”, dijo Scott Herman, director ejecutivo de Cognitive Space. “Pero construir la arquitectura básica requerida es un obstáculo importante para las compañías de Nuevo Espacio y generalmente representa una inversión monetaria significativa, un compromiso de varios años y un riesgo de ejecución importante a medida que construyen su negocio. Cognitive Space proporciona un plano y una capacidad operativa que elimina los riesgos y acelera su cronograma de construcción, controla los costos y luego optimiza sus operaciones en curso para impulsar su visión comercial”.

Aspectos Destacados en 2021 de Cognitive Space:

5,5 millones de USD en Capital de Inversión recaudado – Cognitive Space comenzó el año con un aumento “pre-semilla” de 1,5 millones de USD, seguido en noviembre con el cierre de una Semilla de la Serie de 4 millones de USD liderada por Grit Ventures de Menlo Park. Entre los inversores adicionales se encuentran Argon Ventures, Techstars, UltraTech Capital Partners, Cultivation Capital, Glasswing Ventures, Gutbrain Ventures, PBJ Capital, SpaceFund y Deep Ventures. Los abogados externos de la transacción fueron Covington y Burling LLP. Como resultado de este esfuerzo de recaudación de fondos de 2021, Cognitive Space ingresa a 2022 con 5,5 millones de USD en fondos listos para aplicar al desarrollo de productos comerciales y el crecimiento de la empresa.

“Miles de millones de dólares de inversión están fluyendo hacia la economía del Nuevo Espacio. Existe un urgencia no atendida de operaciones de constelación rentables, escalables y orientadas a los negocios”, comentó Jennifer Gill Roberts, Socia Directora de Grit Ventures. “Creemos que el enfoque impulsado por la IA de Cognitive Space para maximizar los ingresos de la constelación y el valor del rendimiento brinda a sus clientes una ventaja competitiva significativa en este mercado emergente de servicios basados ​​en el Espacio”.

Contratos nuevos y ampliados con el gobierno de EE. UU. – Cognitive Space continuó su trabajo con varias agencias del gobierno de EE. UU., incluida la Fuerza Espacial de EE. UU., el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (Air Force Research Lab, AFRL), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (National Geospatial Intelligence Agency, NGA) y otros miembros de la comunidad de seguridad nacional. En estos compromisos, Cognitive Space se centró en el desarrollo de conceptos y la creación rápida de prototipos para temas como la administración de recogidas orquestadas, la arquitectura espacial híbrida y la supervisión global. Cabe destacar que Cognitive Space fue seleccionado ganador de la competencia Space Force Pitch Day, lo que resultó en un contrato de 1,7 millones de USD para explorar nuevos enfoques para las operaciones satelitales utilizando Inteligencia Artificial.

Cognitive Space también apoyó varios ejercicios del gobierno de EE. UU., entre ellos, RIMPAC, Northern Edge y Joint Warrior. La compañía orquestó oportunidades de recogida a través de múltiples proveedores comerciales y gubernamentales de sensores remotos por satélite. Cognitive Space brindó al Gobierno de los EE. UU. información sobre la ola emergente de capacidades comerciales de detección remota, ayudándolos a comprender el impacto de estas capacidades en las operaciones futuras, técnicas comerciales, herramientas y métodos de adquisición.

Tracción de Ventas Comerciales – Este verano, Cognitive Space presentó su plataforma basada en SaaS para operaciones satelitales autónomas y dinámicas a un conjunto creciente de operadores de satélites comerciales y empresas de infraestructura espacial. La plataforma revoluciona las operaciones satelitales con el poder de la inteligencia artificial para la administración de misiones, la planificación de las recogidas y la coordinación de enlaces de comunicaciones. La suite está disponible en versiones diseñadas para empresas emergentes, en crecimiento y clientes de clase empresarial en el dominio de Nuevo Espacio.

Fuerte crecimiento de los Ingresos – Cognitive Space continúa aumentando drásticamente sus ingresos año tras año con nuevos contratos, reservas sólidas y una densa cartera de oportunidades para 2022.

Victorias como Acelerador – Cognitive Space fue seleccionada de manera competitiva para varios aceleradores de compañías nuevas, entre ellas, Amazon Web Services (AWS) Seraphim Space Accelerator y NGA Startup Accelerator. Como una de las 10 empresas elegidas por AWS de un campo de aproximadamente 200 nuevas empresas, Cognitive Space recibió 100 000 USD en créditos de infraestructura en la nube, capacitación y soporte de AWS Cloud, tutoría y recursos de desarrollo comercial adicionales, incluidas oportunidades para hablar con inversores de riesgo con conocimientos espaciales. Con NGA Accelerator, Cognitive Space ha estado trabajando con analistas gubernamentales en un proyecto piloto que explora el papel de las futuras capacidades de satélites comerciales para el monitoreo de instalaciones y análisis de patrones de vida en escenarios del mundo real.

Construir el mejor equipo en Operaciones Satelitales impulsadas por IA – Cognitive Space continúa reclutando agresivamente hacia un equipo en expansión de científicos y matemáticos de IA / ML, ingenieros de satélites y aeroespaciales, desarrolladores completos y frontend/backend, arquitectos de sistemas e ingenieros de Cloud DevOps. En 2021, la compañía también hizo adiciones estratégicas al equipo ejecutivo al contratar a los veteranos sénior de la industria Scott Herman (como director ejecutivo) y Hanna Steplewska (como vicepresidenta, Desarrollo de Negocios y Operaciones). Scott y Hanna aportan una gran experiencia en Operaciones Espaciales, Teledetección Satelital, Análisis Geoespacial y Seguridad Nacional y una comprensión integral del ecosistema del Nuevo Espacio.

