Resumen de las principales noticias transmitidas este viernes, 22 de agosto, por el servicio de Internacional

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Colombia (1).- Aumentan a seis muertos y 76 heridos por el ataque con explosivos junto a una base militar en Cali

Al menos seis personas han muerto y 76 han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, han informado las autoridades locales.

Colombia (2).- Aumentan a doce los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

El balance de víctimas por el derribo este jueves de un helicóptero con policías a bordo que fue alcanzado por un dron en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia, ha aumentado a al menos doce agentes muertos y otros trece heridos, han indicado las autoridades locales.

Colombia (3).- Colombia ofrece cerca de 43.000 euros por información para adelantarse a "cualquier" ataque terrorista

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (casi 42.800 euros) a cambio de información que permita "anticiparnos" a cualquier atentado terrorista, después de se hayan producido dos ataques contra fuerzas de seguridad dejando entre los dos al menos decenas de muertos y heridos.

Colombia/Perú.- Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa territorial

Los gobiernos de Colombia y Perú han retomado este jueves el diálogo en medio de sus crecientes hostilidades a cuenta de la isla Santa Rosa de Yaraví, situada en la triple frontera de estos dos países y Brasil, después de que Lima la elevara a categoría de municipio, lo que Bogotá considera como una pretensión de anexionarse territorio.

Siria.- EEUU anuncia la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en una incursión en el noroeste de Siria

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que han abatido a un alto cargo de Estado Islámico en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.

EEUU.- Una jueza prohíbe el ingreso de nuevos migrantes en el 'Alcatraz de los Caimanes'

Una jueza federal de Florida ha ordenado este jueves al centro de detención para migrantes conocido como 'Alligator Alcatraz' por los caimanes de la zona de los Everglades donde se encuentra, impedir el ingreso de nuevas personas y la retirada, en un plazo de 60 días, de parte de su infraestructura.

Chile.- Condenados a 10 años de cárcel dos militares chilenos retirados por la desparición de un opositor en la dictadura

La Justicia de Chile ha condenado este jueves con diez años de prisión a dos miembros del Ejército retirados por el secuestro y posterior desaparición de un dirigente social en octubre de 1973, menos de un mes después del golpe de Estado que depuso al presidente democrático Salvador Allende y dio lugar a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet hasta 1990.