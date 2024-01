Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 21 ene (Reuters) - El tenista serbio Novak Djokovic estuvo cerca de conseguir un triple 6-0 y Aryna Sabalenka volvió a demostrar su poderío en una jornada en la que los campeones defensores avanzaron cómodamente a los cuartos de final del Abierto de Australia.

La estadounidense Coco Gauff, cuarta cabeza de serie, también superó su partido en un tiempo rápido y, aunque sólo estuvo una hora en la pista, la campeona del Abierto de Estados Unidos demostró que tiene todas las armas para ganar un segundo título de Grand Slam.

Jannik Sinner, cuarto cabeza de serie masculino, superó un duro choque de cuarta ronda en tres sets para subrayar sus credenciales al título, pero el finalista del año pasado, Stefanos Tsitsipas, fue eliminado por Taylor Fritz.

Djokovic, que jugaba un raro partido diurno, aplastó al francés Adrian Mannarino en los dos primeros sets y estuvo cerca de convertirse en el sexto jugador que gana 6-0, 6-0 y 6-0 en el cuadro principal de un Grand Slam.

Sin embargo, Mannarino ganó tres juegos para salvar las apariencias en el tercer set y Djokovic sumó su victoria 32 consecutiva en su terreno favorito por 6-0, 6-0 y 6-3.

"La tensión crecía a medida que avanzaba el partido sin que él ganara un juego", declaró Djokovic a la prensa.

"Por supuesto, es duro para él, pero también para mí poder no pensar en eso (...) Me alegré de haberme quitado eso de encima (...) luego me centré en lo que tengo que hacer para cerrar el partido".

Djokovic se enfrentará a Fritz en su partido 58 de cuartos de final de un Grand Slam, un récord que el número uno del mundo comparte ahora con Roger Federer, en busca de su vigésimo quinto gran título individual.

El estadounidense jugó un excelente partido para vencer al séptimo cabeza de serie, el griego Tsitsipas, por 7-6(3), 5-7, 6-3 y 6-3, pero llegará con un récord de 0-8 a sus primeros cuartos de final del Abierto de Australia.

"En cuanto a jugar contra mí, (Djokovic) nunca ha tenido una razón para cambiar lo que está haciendo o cambiar de estrategia, porque siempre ha ido a su favor", dijo Fritz.

"muy fáciles"

Mientras Djokovic busca su undécimo título en el Abierto de Australia, Sabalenka defiende por primera vez el título en un gran torneo. La segunda cabeza de serie rebosaba confianza tras derrotar a Amanda Anisimova por 6-3 y 6-2.

La primera cabeza de serie, Iga Swiatek, fue eliminada el sábado, lo que facilitó el camino a Sabalenka para convertirse en la primera mujer que revalida el título de Melbourne Park desde su compatriota Victoria Azarenka en 2012-13.

"Creo que me siento más fuerte que el año pasado", dijo Sabalenka, que aún no ha cedido un set y sólo ha perdido 11 juegos en cuatro partidos. "Hasta ahora me siento bien. Espero poder seguir así".

Gauff, vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, superó a Magdalena Frech por 6-1 y 6-2 en sólo 63 minutos para sumar su novena victoria consecutiva, pero no se mostró preocupada en absoluto por la posibilidad de que no esté bien preparada para el final del torneo.

"Me encantaría que todos los partidos fueran muy fáciles", dijo la estadounidense de 19 años, que se enfrentará a Marta Kostyuk después de que la ucraniana derrotó a la rusa Maria Timofeeva por 6-2 y 6-1.

"En el Abierto de Estados Unidos, todos los partidos que gané fueron casi una pelea de perros. No sé si ésa es la forma ideal de ganar un Slam, porque tienes que aguantar siete partidos".

Barbora Krejcikova es la única otra cabeza de serie entre las 10 primeras del cuadro femenino, y la checa está curtida en mil batallas tras ceder el primer set en tres de sus cuatro partidos de este año.

La novena cabeza de serie luchó de nuevo el domingo para derrotar a la rusa Mirra Andreeva, de 16 años, por 4-6, 6-3 y 6-2, y prepararse para un duelo de enormes proporciones contra Sabalenka.

"Estoy luchando", dijo Krejcikova. "Sólo intento dar lo mejor de mí e ir a por todas las bolas".

Sinner, señalado como uno de las aspirantes al título tras su gran final de la temporada pasada, se impuso al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-5 y 6-3 para alcanzar los cuartos de final sin ceder un set, pero el partido fue más duro de lo que sugiere el marcador.

El siguiente rival de Sinner será Andrey Rublev, que acabó con el interés de Australia en el cuadro individual al vencer a Alex de Minaur en un emocionante encuentro nocturno a cinco sets en la Rod Laver Arena.

El ruso, quinto cabeza de serie, y el local, décimo, se enfrentaron durante más de cuatro horas antes de que Rublev se impusiera por 6-4, 6-7(5), 6-7(4), 6-3 y 6-0 para alcanzar por tercera vez los cuartos de final. (Reporte de Shrivathsa Sridhar y Nick Mulvenney; Editado en Español por Ricardo Figueroa)