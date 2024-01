Por Nick Mulvenney y Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 19 ene (Reuters) - Novak Djokovic volvió a hacer de las suyas el viernes para acercarse un poco más a su undécimo título en el Abierto de Australia, mientras que otros aspirantes a la corona también resolvieron sin problemas sus partidos de tercera ronda.

Jannik Sinner, Coco Gauff y Stefanos Tsitsipas fueron igual de eficientes en sus apariciones, aunque no tanto como la defensora del título femenino, Aryna Sabalenka, que se impuso a la ucraniana Lesia Tsurenko por 6-0 y 6-0.

Los primeros días del primer Grand Slam del año han estado llenos de largos duelos, "tie-breaks" maratónicos y sorpresas, y Djokovic -invicto en Melbourne Park desde 2018-, había sobrevivido a difíciles encuentros en las primeras dos rondas.

Pero el serbio, que jugaba su partido número 100 en el Abierto de Australia, se deshizo con solvencia del argentino Tomas Etcheverry, 30º cabeza de serie, por 6-3, 6-3 y 7-6 (7-2), para avanzar a la segunda semana.

"Ha sido un gran partido, el mejor hasta ahora en este torneo, y estoy contento con la forma en que he jugado todo el partido", dijo Djokovic en la Rod Laver Arena.

La victoria 92 de Djokovic en Melbourne nunca pareció en duda, ya que se le vio mejor que en sus esforzadas victorias contra Dino Prizmic y Alexei Popyrin. En octavos, se enfrentará ahora al francés Adrian Mannarino, que derrotó en cinco sets al estadounidense Ben Shelton.

Aunque la sexta jornada evitó en gran medida el dramatismo del jueves, la adolescente rusa Mirra Andreeva protagonizó una emocionante remontada tras ir perdiendo por 5-1 en el tercer set para imponerse a la francesa Diane Parry por 1-6, 6-1 y 7-6 (7-5).

Por lo demás, hubo actuaciones implacables. Sabalenka tardó menos de una hora en derrotar a Tsurenko, cabeza de serie 28, y se metió en octavos de final sin ceder un set, como hizo el año pasado en su camino hacia su primer título de Grand Slam.

Sabalenka no se dejó llevar por la euforia, pese a la eliminación de cabezas de serie como Elena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova y Maria Sakkari.

"Es tenis", dijo la segunda cabeza de serie bielorrusa. "Como vemos con algunas de las mejores jugadoras perdiendo en los primeros partidos, cualquier cosa puede pasar".

No hubo apretón de manos entre las jugadoras tras el final del partido, y la ucraniana Tsurenko habló más tarde de no olvidar el conflicto en curso en su país tras la invasión de Rusia en 2022, una acción en la que Bielorrusia estuvo involucrada.

"La gente no quiere hablar de la guerra. La gente no quiere oír malas noticias. Recibo muchos mensajes malos en las redes sociales, la gente se molesta si publico algo", explica. "Pero es muy difícil de explicar si no sientes lo que yo siento y lo que sienten otros ucranianos".

Sinner, sin problemas

Por su parte Sinner, el jugador de moda en el circuito masculino a finales de 2023, continuó su buen comienzo de temporada con un contundente 6-1, 6-0 y 6-3 sobre el argentino Sebastián Báez, pero se mostró igualmente cauto.

"Vamos a ver cómo manejo la situación cuando el marcador esté igualado o yo esté abajo, cómo reacciono", dijo el italiano. "Va a ser interesante verlo".

Tsitsipas, séptimo cabeza de serie, se mostró especialmente contento con su victoria por 6-3, 6-0 y 6-4 ante el joven francés Luca Van Assche, dado que había perdido el set inicial en sus dos primeros partidos en Melbourne Park.

"Tuve un gran comienzo de partido", dijo tras encadenar 36 golpes ganadores en la Rod Laver Arena. "Las cosas me salieron bastante bien en los momentos que más lo necesitaba".

Tsitsipas enfrentará en la próxima instancia a Taylor Fritz, a quien derrotó en la misma fase en 2022.

Gauff es otra aspirante que podría aprovechar la hemorragia de favoritas en la rama femenina, y se metió en la cuarta ronda con una victoria por 6-0 y 6-2 en poco más de una hora en el Margaret Court Arena.

La estadounidense Amanda Anisimova, 442ª del mundo tras una larga inactividad, se impuso a la ex número dos del mundo Paula Badosa por 7-5 y 6-4.

En tanto Álex De Miñaur, décimo cabeza de serie, mantuvo sus esperanzas de brillar como local con una contundente victoria sobre el italiano Flavio Cobolli, y se metió en octavos de final sin ceder un set.

(Editado en español por Javier Leira)