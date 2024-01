Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, 23 ene (Reuters) - Novak Djokovic y Coco Gauff tuvieron que emplearse a fondo para clasificarse para semifinales en un martes abrasador en el Abierto de Australia, en una jornada que amenazaba con extenderse hasta bien entrada la noche.

Dos batallas épicas por la tarde hicieron que la defensora del título, Aryna Sabalenka, no pisara la Rod Laver Arena hasta pasadas las 9 de la noche, aunque la bielorrusa se deshizo con rapidez de Barbora Krejcikova para aliviar la presión sobre el calendario.

Sin embargo, con el cuarto cabeza de serie, Jannik Sinner, y el quinto, Andrey Rublev, siguiéndoles después en la pista principal, los aficionados se preparaban para otra larga noche.

Se esperaba que Djokovic se impusiera con facilidad a Taylor Fritz, ya que llegaba a la cita con un balance de 8-0 sobre el duodécimo cabeza de serie, pero tuvo que soportar una dura prueba de casi cuatro horas para imponerse por 7-6(3), 4-6, 6-2 y 6-3.

"Este partido no ha sido nada agradable para mí", dijo Djokovic a la prensa. "Por supuesto, estoy orgulloso de superar este tipo de retos y obstáculos, y estoy contento de ganar, pero no ha sido nada agradable. Fue realmente (...) mucho sufrimiento en todos los aspectos. Tienes días así en los que simplemente tienes que aceptarlo, afrontar las circunstancias e intentar sacar el máximo partido de ello".

Fritz, que a sus 26 años es una década más joven que su rival, hizo sudar al serbio en un apretado primer set que el estadounidense cedió en el tiebreak antes de igualar la contienda en un día de calor en el que ambos jugadores parecieron físicamente agotados por momentos.

"Jugué a un nivel muy alto los dos primeros sets y fueron físicamente duros. Fueron como dos horas y media cuando terminamos los dos sets", dijo Fritz. "Necesito llegar al punto en el que pueda hacerlo durante cinco horas".

Por su parte, la campeona del Abierto de Estados Unidos Coco Gauff se alegró de ganar a la ucraniana Marta Kostyuk por 7-6(6), 6-7(3) y 6-2 en poco más de tres horas, pero necesitará subir su nivel si espera ganar un segundo título de Grand Slam.

"Sí, ha sido una lucha", dijo Gauff, que tuvo que remontar un 5-1 en contra en el primer set. "Creo que hoy ha sido definitivamente un partido 'C', así que no he jugado mi mejor tenis, pero estoy muy orgullosa de haber podido superar el partido de hoy. Espero haberme quitado el mal partido de encima y poder jugar aún mejor".

Kostyuk dijo que se sentía ganadora pese la derrota, ya que había contribuido a que se prestara más atención a la guerra que asola su país casi dos años después de la invasión rusa. Su compatriota Dayana Yastremska también alcanzó los cuartos de final en el primer grande del año, mientras que Elina Svitolina tuvo que retirarse en la cuarta ronda.

"Creo que las chicas lo han hecho muy bien", dijo Kostyuk. "Espero que podamos tener éxito en la mayoría de los torneos, especialmente en los grandes, donde hay muchos medios de comunicación".

Sabalenka continuó su implacable progresión con una victoria por 6-2 y 6-3 en 71 minutos sobre Krejcikova, campeona del Abierto de Francia de 2021, y se enfrentará a Gauff en la revancha de su duelo por el título en Flushing Meadows, donde la estadounidense se impuso para ganar su primer grande.

"Creo que hoy ha sido un gran partido. He jugado un tenis fantástico y espero seguir jugando así o incluso mejor", declaró Sabalenka. "Muchas gracias por el ambiente. Sé que están esperando el próximo partido, pero lo he disfrutado. Me recordó a la final (del Abierto de Australia) del año pasado".

(Editado en español por Carlos Serrano)