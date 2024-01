Por Nick Mulvenney

MELBOURNE, 17 ene (Reuters) - Novak Djokovic superó otra dura prueba el miércoles para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, en una jornada en la que la campeona femenina Aryna Sabalenka avanzó con más serenidad y Ons Jabeur cayó ante una joven rival.

Coco Gauff, Barbora Krejcikova, Beatriz Haddad Maia, Jannik Sinner, Andrey Rublev y Stefanos Tsitsipas también superaron sus encuentros de segunda ronda.

La lluvia impidió más de tres horas de juego en las pistas exteriores al comienzo de la jornada, pero el cielo ya se había despejado cuando Djokovic salió a la pista donde ha ganado 10 de sus 24 títulos del Grand Slam.

Al igual que en su duelo de cuatro horas de la primera ronda contra Dino Prizmic, el serbio de 36 años se mostró pletórico en el primer set contra el australiano Alexei Popyrin, pero perdió el segundo.

El agresivo Popyrin tuvo puntos de set en la tercera manga, pero Djokovic los salvó y, enfadado por un intercambio de palabras con un aficionado, finalmente se impuso por 6-3, 4-6, 7-6 (7-4) y 6-3.

"No he jugado a mi mejor nivel, pero sigo intentando encontrar mi forma", declaró Djokovic. "Creo que tanto mi rival de primera ronda como el de segunda eran tenistas de gran calidad y me las arreglé para encontrar la manera de ganar en cuatro sets. Al final, eso es lo que cuenta".

El Margaret Court Arena también vibró en la sesión vespertina, en la que los locales apoyaron a Jordan Thompson, el australiano que intentó dar la sorpresa ante Tsitsipas.

Thompson se llevó el primer set, pero el griego, séptimo cabeza de serie, remontó para ganar por 4-6, 7-6 (8-6), 6-2, 7-6(7-4) tras un emocionante partido en el que el último juego de 13 minutos y el "tie-break" del cuarto set valieron por sí solos la entrada.

En la rama femenina, la octava cabeza de serie Maria Sakkari cayó ante la rusa Elina Avanesyan por 6-4 y 6-4 en el último partido del día.

Sabalenka también avanza

Sabalenka se deshizo de Brenda Fruhvirtova, de 16 años, por 6-3 y 6-2 en el primer partido de la tarde en el Rod Laver Arena, una segunda victoria dominante de la bielorrusa sobre una jugadora de la fase previa en su primera defensa de un título del Grand Slam.

"No es que estos dos partidos me den confianza", dijo Sabalenka. "Es tenis. Hay que estar preparado para todo. Intento centrarme en mí misma y en ofrecer el mejor tenis que pueda".

El partido de Jabeur contra la rusa Andreeva, de 16 años, se jugó bajo el techo cerrado de la pista principal, pero la sexta cabeza de serie tunecina difícilmente podría culpar a las condiciones dada la naturaleza de su derrota por 6-0 y 6-2.

"Ha sido probablemente mi mejor partido", declaró Andreeva. "Estoy muy contenta con el nivel que he mostrado hoy en la pista".

La brasileña Haddad Maia, décima cabeza de serie, no tuvo problemas más tarde al superar con facilidad a la rusa Alina Korneeva, de 16 años, por 6-1 y 6-2.

Sinner se alegró de que las inclemencias del tiempo obligaran a cerrar el techo del Margaret Court Arena para su partido contra Jesper de Jong. El cuarto cabeza de serie superó al neerlandés por 6-2, 6-2 y 6-2.

Cuando la lluvia amainó, el techo volvió a abrirse para el partido de segunda ronda entre Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos, y su compatriota Caroline Dolehide.

Al principio, parecía que la cuarta cabeza de serie femenina se impondría con facilidad, pero Dolehide la complicó y Gauff se vio obligada a luchar hasta su cuarto punto de partido para imponerse por 7-6 (7-2) y 6-2.

"Ha sido un partido duro. No ha sido mi mejor tenis, hay mucho que mejorar de cara a los próximos partidos", destacó. (Reporte de Nick Mulvenney. Editado en español por Javier Leira)