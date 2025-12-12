RESUMEN-Dos disidentes de la Fed citan el riesgo de inflación en su oposición a la baja de tasas

*

Goolsbee disintió porque quería más datos antes de bajar los tipos

Schmid dice que tiene la sensación de que la inflación es muy alta

Paulson, preocupada por la debilidad del mercado laboral

Por Howard Schneider y Michael S. Derby

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) -

Las autoridades de la Reserva Federal que votaron en contra del recorte de las tasas de interés del banco central estadounidense esta semana dijeron el viernes que les preocupa que la inflación siga siendo demasiado alta para justificar una reducción de los costos de los préstamos, sobre por la falta de datos sobre el ritmo de aumento de los precios.

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en un comunicado que disintió de la baja de un cuarto de punto porcentual porque consideró que era mejor esperar a tener más datos sobre la inflación y el estado del mercado laboral antes de bajar los costos de los préstamos, sobre todo teniendo en cuenta la intensa preocupación que siguen expresando empresas y consumidores por el aumento de los precios.

Esperar hasta principios del próximo año para recortar las tasas, dijo Goolsbee, habría dado a los responsables de política monetaria el beneficio de los datos actualizados del Gobierno, porque se conocerían informes que se publican la próxima semana, y solo habría implicado muy poco riesgo más para un mercado de trabajo que parece estar "enfriándose solo moderadamente".

"Deberíamos haber esperado a tener más datos, especialmente sobre la inflación", dijo Goolsbee, que fue uno de los tres disidentes en la votación de 9-3 de la Fed el miércoles para bajar su tasa de interés de referencia al rango de 3,50%-3,75%.

Los datos gubernamentales sobre el mercado laboral y la inflación siguen rezagados tras los 43 días de cierre parcial del Gobierno federal en octubre y noviembre.

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, también discrepó el miércoles y estuvo a favor de mantener estable la tasa de interés oficial, mientras que el gobernador de la Fed, Stephen Miran, defendió un recorte mayor de medio punto porcentual.

La votación para recortar las tasas se dio junto con cambios en el comunicado de política monetaria del banco central y los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, señalando una probable pausa en nuevos recortes de tasas.

La Oficina de Estadísticas Laborales publicará la próxima semana los informes clave de empleo e inflación de noviembre, que habían sido retrasados por el cierre del Gobierno.

"Esperar a retomar este asunto en el nuevo año no habría implicado mucho más riesgo y habría venido con el beneficio añadido de datos económicos actualizados que han estado ausentes últimamente", dijo Goolsbee.

"Dado que la inflación ha estado sobre nuestro objetivo durante cuatro años y medio, que los avances en este sentido llevan estancados varios meses, y que casi todos los empresarios y consumidores con los que hemos hablado últimamente en el distrito identifican los precios como una de las principales preocupaciones, consideré que lo más prudente habría sido esperar a tener más información", añadió Goolsbee.

"Hay poco que sugiera un deterioro del mercado laboral tan rápido que no hubiéramos podido esperar a que los datos llegaran en los primeros meses del próximo año antes de decidirnos a actuar", dijo Goolsbee, que también dijo que seguía siendo "optimista" en cuanto a que las tasas de interés podrían bajar el próximo año significativamente si la inflación vuelve al objetivo del 2% de la Fed.

INFLACIÓN SUPERIOR A LA META

Schmid dijo en otro comunicado que disentió porque la inflación está "demasiado caliente" y cree que la política monetaria debería seguir siendo modestamente restrictiva para mantenerla bajo control.

"En este momento, veo una economía que está mostrando impulso y una inflación que está demasiado caliente, lo que sugiere que la política monetaria no es demasiado restrictiva", dijo. Schmid añadió que pensaba que no había cambiado mucho desde que disintió del recorte de tasas de la Fed en octubre, con la inflación por encima del objetivo y el mercado laboral "en gran medida en equilibrio".

Los datos oficiales más recientes sobre desempleo e inflación corresponden a septiembre, y muestran un aumento de la tasa de paro al 4,4% desde el 4,3%, mientras que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal también aumentó ligeramente al 2,8% desde el 2,7%. El ritmo de aumento de los precios se ha incrementado de forma constante desde el 2,3% de abril, hecho atribuible, al menos en parte, a la repercusión del aumento de los impuestos de importación en los consumidores.

Goolsbee y Schmid dejarán de ser miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el año que viene.

En otro comentarios, dos votantes que se incorporarán al FOMC en 2026 tuvieron una visión dividida.

La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, dijo que seguía preocupada por la debilidad del mercado laboral.

"En neto, todavía estoy un poco más preocupada por la debilidad del mercado laboral que por los riesgos al alza para la inflación", dijo Paulson en un evento organizado por la Cámara de Comercio del Estado de Delaware en Wilmington.

"Esto se debe en parte a que veo bastantes posibilidades de que la inflación baje a medida que avanza el próximo año", con la disminución del impacto de los aranceles, que han sido el principal motor de las presiones sobre los precios por encima del objetivo este año.

Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, mantuvo su atención en la alta inflación y dijo que preferiría que la política monetaria sea más restrictiva.

Hammack dijo en un acto celebrado en Cincinnati que la política monetaria actual está "justo en torno a un nivel neutral". "Preferiría una postura ligeramente más restrictiva" para ayudar a ejercer más presión sobre la inflación. (Reportaje de Howard Schneider; Reportaje adicional de Michael S. Derby y Dan Burns; Edición de Chizu Nomiyama y Paul Simao)