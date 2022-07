Resumen-dos duros de la fed dicen que quieren un alza de tasas de 75 puntos básicos en julio

Por Ann Saphir

14 jul (Reuters) - Dos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se pronunciaron el jueves a favor de una nueva subida de las tasas de interés de 75 puntos básicos en la reunión del banco central de Estados Unidos de este mes, y no por una mayor.

Operadores se habían apresurado a apostar a un alza del tipo aun mayor después de que un reporte del miércoles mostró que la inflación se estaba acelerando.

Las declaraciones del gobernador Christopher Waller y del presidente de la Reserva Federal de St Louis, James Bullard, cambiaron rápidamente el rumbo de los mercados, pese a que aún siguen asignando una probabilidad de un 45% a una subida de tasas de un punto porcentual.

Waller dijo, en la Rocky Mountain Economic Summit, que se inclinaría por una subida mayor si los datos de ventas minoristas o de vivienda muestran que la demanda no se está desacelerando lo suficientemente rápido como para reducir la inflación, o si hay un deterioro de las expectativas de inflación.

Sin embargo, agregó, "puede que los mercados se hayan adelantado un poco ayer (miércoles)".

A pesar de la "decepción mayor" por el informe de esta semana, que mostró que la inflación interanual subió un 9,1% en junio, Waller esperaba una cifra "fea" y sólo fortaleció su propia opinión de que una subida de tasas de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed del 26-27 de julio sería apropiada.

"No hay que exagerar las subidas de tasas", dijo, señalando que un aumento de tres cuartos de punto porcentual sigue siendo "enorme" y demuestra que la Reserva Federal se toma en serio su intención de volver a situar la inflación en su objetivo del 2%.

"No digan que, por no llegar a 100, no estamos haciendo el trabajo", añadió.

Bullard, en una entrevista con el diario financiero japonés Nikkei publicada el jueves, también dijo que no respalda un aumento mayor por ahora.

"Hasta ahora, hemos enmarcado esto principalmente como 50 frente a 75 en esta reunión", dijo Bullard. "Creo que 75 tiene muchas virtudes, porque el (tipo) neutro de largo plazo que tiene el comité, según el Resumen de Proyecciones Económicas, es en realidad de alrededor del 2,5%".

Preguntado sobre si el tipo de interés oficial de la Fed, actualmente en un rango del 1,5%-1,75%, podría superar el 4% a finales de año, Bullard dijo: "Supongo que es posible", pero advirtió que eso requeriría que los datos sobre la inflación sigan llegando de "forma adversa".

Waller también dijo que, en función de los datos, habría que restringir la demanda con nuevas subidas de tasas hasta que la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, empiece a bajar.

Dado que el mercado laboral es muy fuerte y los datos no muestran señales de debilitamiento, dijo que un "aterrizaje suave" de la economía es "muy plausible" y que puede evitarse una recesión, inconcebible actualmente con la tasa de desempleo en el 3,6%. (Reporte de Ann Saphir y Dan Burns Editado en español por Javier López de Lérida)