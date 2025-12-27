RESUMEN-Drones y misiles rusos caen sobre Ucrania antes de la reunión entre Zelenski y Trump

KIEV, 27 dic (Reuters) -

Rusia atacó Kiev y otros lugares de Ucrania con cientos de misiles y aviones no tripulados el sábado, antes de lo que el presidente Volodímir Zelenski dijo que sería una reunión crucial con el presidente estadounidense Donald Trump para llegar a un acuerdo para poner fin a casi cuatro años de guerra.

Zelenski calificó el vasto ataque nocturno, en el que, según dijo, participaron unos 500 drones y 40 misiles y que dejó sin electricidad ni calefacción a partes de la capital, como la respuesta de Rusia a los esfuerzos de paz en curso con la mediación de Washington.

Antes de los ataques, el líder ucraniano había dicho que las conversaciones del domingo en Florida se centrarían en el territorio que controlaría cada bando una vez finalizado el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado por la invasión rusa en 2022.

El ataque continuó durante toda la mañana, y una alerta aérea de casi 10 horas para la capital no terminó hasta las 11:20 hora local (0920 GMT). Según las autoridades, una persona murió a causa del ataque en la región de Kiev, mientras que al menos 19 personas resultaron heridas en la propia capital, entre ellas dos niños.

"Si Rusia convierte incluso el periodo de Navidad y Año Nuevo en una época de casas destruidas y apartamentos quemados, de centrales eléctricas en ruinas, entonces a esta actividad enfermiza solo se puede responder con medidas verdaderamente enérgicas", escribió Zelenski en X, haciendo un llamamiento a Estados Unidos y Europa para que ejerzan más presión sobre Moscú.

Rusia no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques.

El territorio sigue siendo el principal escollo diplomático, aunque Zelenski dijo a los periodistas en Kiev el viernes que un proyecto de documento de 20 puntos -la piedra angular de un impulso de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz- está completo en un 90%.

Antes de su reunión con Trump, Zelenski tendrá una conversación telefónica el sábado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos, dijo un portavoz de la Comisión.