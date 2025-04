Resumen-economía de eeuu se contrae en primer trimestre; aranceles desatan avalancha de importaciones

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 30 abr (Reuters) - La economía de Estados Unidos se contrajo en el primer trimestre, lastrada por un aluvión de bienes importados por empresas ansiosas por evitar mayores costos, lo que subraya el carácter perturbador de la a menudo caótica política arancelaria del presidente Donald Trump.

El Producto Interno Bruto disminuyó a una tasa anualizada del 0,3% el trimestre pasado, dijo el miércoles la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación anticipada del PIB del primer trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el PIB aumentaría a un ritmo del 0,3% en el periodo enero-marzo. Sin embargo, la encuesta concluyó antes de que los datos del martes mostraran que el déficit comercial de bienes se disparó a un máximo histórico en marzo en medio de importaciones récord, lo que llevó a la mayoría de los economistas a rebajar fuertemente sus estimaciones del PIB.

La economía creció a un ritmo del 2,4% en el cuarto trimestre.

Pero es probable que el informe haya exagerado el debilitamiento de las perspectivas de la economía, ya que el gasto de los consumidores siguió creciendo, aunque a un ritmo moderado.

El dato subrayó la creciente desaprobación de los estadounidenses de la gestión económica del presidente Donald Trump hasta el momento, cuando se cumplen los primeros 100 días de su segundo mandato. Trump arrasó el pasado noviembre gracias a la angustia de los votantes por la economía, especialmente por la inflación.

La confianza del consumidor está en mínimos de cinco años y la confianza empresarial se ha hundido. Las aerolíneas han retirado sus previsiones financieras para 2025, citando la incertidumbre sobre el gasto en viajes no esenciales debido a los aranceles, que los economistas han advertido que aumentarán los costos para las empresas y los hogares.

Dado que una cantidad inusualmente grande de oro no monetario había explicado parte del salto de las importaciones, algunos economistas advirtieron que no había que dar demasiada importancia a la cifra del PIB. Otros argumentaron que los datos no cambiaban la narrativa de una economía en dificultades por la incertidumbre debida a los aranceles.

La inflación repuntó el trimestre pasado y se espera que siga subiendo a lo largo del año. Los economistas esperan que la Reserva Federal vuelva a recortar las tasas de interés en algún momento de este año.

Trump suavizó el martes el impacto de sus aranceles en el sector automotor mediante una orden ejecutiva que mezcla créditos con alivios de otros gravámenes sobre piezas y materiales.

El arancel del 145% sobre los productos chinos, que desató una guerra comercial entre Washington y Pekín, sigue en vigor, al igual que una serie de otros derechos de importación. Trump ve los aranceles como una herramienta para recaudar ingresos con los que compensar sus prometidos recortes fiscales y reactivar una base industrial estadounidense en declive desde hace tiempo. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Ricardo Figueroa)