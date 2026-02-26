RESUMEN-EEUU e Irán logran avances significativos en negociaciones y volverán a reunirse pronto: mediador

Por Parisa Hafezi y Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 26 feb (Reuters) -

Estados Unidos e Irán han logrado avances significativos en las conversaciones destinadas a resolver una prolongada disputa nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses contra Irán, dijo el jueves el mediador Omán, en medio de una gran concentración militar estadounidense en Oriente Medio.

Ambas partes tienen previsto reanudar las negociaciones poco después de las consultas en las capitales de sus países, y las conversaciones a nivel técnico están programadas para la próxima semana en Viena, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, en una publicación en X tras la conclusión de las conversaciones del día en Suiza.

"Hemos terminado el día tras un avance significativo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán", dijo el canciller omaní.

Un alto funcionario iraní había declarado anteriormente a Reuters que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo marco si Washington separa "los asuntos nucleares de los no nucleares".

El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron conversaciones indirectas mediadas por Omán, una sesión por la mañana y otra por la tarde.

Los negociadores estadounidenses e iraníes no hicieron comentarios inmediatos sobre el resultado de las conversaciones.

Las conversaciones sobre la disputa de décadas sobre el programa nuclear de Irán se producen en un momento en que crece el temor a una conflagración en Oriente Medio, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con tomar medidas si no se llega a un acuerdo y el ejército estadounidense reforzando sus fuerzas en la región.

