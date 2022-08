Resumen-eeuu señala por actos de corrupción a vicepresidente paraguayo, que anuncia dimisión

(Actualiza con reacción de presidente paraguayo)

Por Daniela Desantis

ASUNCIÓN, 12 ago (Reuters) - Estados Unidos señaló el viernes al vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, por su participación en significativos actos de corrupción, tras o cual el funcionario anunció que renunciaría a su candidatura presidencial y a su cargo.

La designación fue realizada por el embajador de Estados Unidos en Asunción, Marc Ostfield, en una conferencia de prensa en la delegación diplomática, simultáneamente con la publicación de un comunicado del secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington.

Estados Unidos acusa a Velázquez de haber ofrecido un soborno de más de 1 millón de dólares a un funcionario público.

Minutos después del anuncio, Velázquez dijo a radios de Asunción que renunciaba a su candidatura presidencial en las elecciones internas del gobernante Partido Colorado y que presentará su dimisión al cargo de vicepresidente la próxima semana.

"Por cuidar al movimiento (...) es mi obligación dar un paso al costado", dijo Velázquez a la radio Monumental. Agregó que presentará su renuncia al cargo de vicepresidente la semana próxima para dejar el despacho "en regla".

"Yo hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando (intento de soborno). Estoy hablando con una conciencia limpia", agregó.

El embajador Ostfield dijo que el ofrecimiento de más de 1 millón de dólares a un funcionario público "se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

Velázquez no respondió a una solicitud comentarios de Reuters.

El presidente, Mario Abdo, dijo que en las circunstancias actuales era "inaceptable" la candidatura de Velázquez y lo felicitó por haber renunciado a ambos cargos.

"Lo digo con dolor porque él es un amigo, un compañero, pero lo felicito por su actitud madura en priorizar los intereses y la construcción de credibilidad de nuestra nación (...) él se va a poner a disposición del gobierno americano", señaló el mandatario.

Designados de alto perfil

Washington también señaló por actos de corrupción a Juan Carlos Duarte, quien ocupa actualmente la asesoría jurídica de la hidroeléctrica binacional Yacyretá, y que dijo estar sorprendido.

"Me extraña sobre manera, voy a ponerme a disposición de ellos, voy a pedir las informaciones pertinentes", dijo Duarte a Reuters. "Ya renuncié a mi cargo (...) es un cargo público y tengo que honrar las instituciones republicanas".

La designación implica que tanto Velázquez como Duarte y sus familiares directos "no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos", agregó el embajador.

Velázquez, quien fue durante años fiscal en la zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, se había postulado como candidato para las primarias que se llevarán a cabo a finales de diciembre en representación del movimiento de Abdo.

Estados Unidos había señalado semanas atrás al expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien gobernó el país entre 2013 y 2018, por obstruir "una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político".

El movimiento de Abdo enfrentará al de Cartes en las internas de diciembre para decidir la dirección del conservador Partido Colorado, que ha gobernado el país las últimas siete décadas, con la excepción del período presidencial 2008-2013.

"Todas las designaciones de los Estados Unidos tienen un proceso de revisión rigurosa (...) de muchos meses. Para nosotros, nuestra prioridad como embajada es hacer todo lo posible para combatir la corrupción y la impunidad y vamos a utilizar todos los elementos que tenemos disponibles", dijo Ostfield. (Reporte de Daniela Desantis Editado por Manuel Farías)