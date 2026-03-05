Resumen-el bombardeo a teherán arrecia cuando la guerra entra en su sexto día

* Israel ataca infraestructuras en Teherán

* Sirenas antiaéreas en Israel envían a millones a refugios

* El Senado de EEUU bloquea medida para detener el ataque

* El transporte marítimo y aéreo se ve afectado

Por Parisa Hafezi, Pesha Magid y Tuvan Gumrukcu

DUBÁI/JERUSALÉN, 5 mar (Reuters) - La campaña estadounidense-israelí contra Irán entró en su sexto día el jueves ‌con lo que los residentes describieron como un bombardeo aún más ‌intenso, mientras ⁠que Irán prometió tomar represalias en cualquier lugar por el ataque estadounidense a un barco a miles de kilómetros de la zona de combate.

Dentro de Irán, el repentino aplazamiento de los tres días de luto previstos por el asesinato del líder supremo Alí Jamenei interrumpió los aparentes planes de nombrar rápidamente como su sucesor al hijo de Jamenei, partidario de la línea dura.

"Hoy es peor ​que ayer. Están ⁠atacando el norte de Teherán. No ⁠tenemos adónde ir. Es como una zona de guerra. Ayúdennos", dijo Mohammadreza, de 36 años, por teléfono desde Teherán, con voz temblorosa, mientras resonaban las explosiones de lo que Israel describió como su última oleada de ​ataques contra objetivos del Gobierno iraní.

Aunque algunos mercados financieros internacionales se recuperaron de las caídas registradas a principios de semana, las repercusiones económicas de la campaña se intensificaron, ya que países de todo el mundo se ‌vieron privados de una quinta parte de la oferta mundial de petróleo y gas natural licuado.

Irán prometió vengarse del ataque con ​torpedos de Estados Unidos contra un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, ​que causó la muerte de más de 80 marineros a miles de kilómetros de la zona de combate. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el buque había sido atacado sin previo aviso en aguas internacionales y que Washington "lamentaría amargamente" el precedente que había sentado.

El cuerpo del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado en las primeras horas de la campaña aérea estadounidense-israelí debía ser velado en una sala de oración de Teherán desde el miércoles por la noche para dar inicio a tres días de luto, pero el funeral, que se esperaba que atrajera a miles de dolientes a las calles, fue pospuesto de forma repentina e indefinida poco antes de su inicio.

Horas antes de anunciar el aplazamiento, las autoridades iraníes habían ​afirmado que estaban a punto de nombrar al sucesor de Jamenei y que el principal candidato era su hijo Mojtaba, un poderoso radical cuya elección supondría un fuerte gesto de desafío.

Las autoridades iraníes no dieron ninguna razón para el aplazamiento del funeral, pero una fuente dijo a Reuters que se debía en parte al temor por los ⁠asistentes al acto mientras los aviones de combate israelíes y estadounidenses permanecían en el cielo.

Otra fuente afirmó que lo lógico sería esperar a anunciar al nuevo líder supremo hasta después del entierro del anciano Jamenei, aunque, dadas las condiciones de guerra, era posible que se nombrara a un sucesor antes ‌del funeral.

Las ceremonias conmemorativas de los líderes políticos y religiosos chiitas, especialmente los considerados mártires, son conocidas por las manifestaciones públicas masivas de pasión.

Anunciar al joven Jamenei como sucesor durante el período de luto le permitiría tomar el poder mientras los seguidores de su padre están en las calles, reuniendo apoyos y dificultando que cualquier opositor pueda plantear un desafío.

Israel ha declarado que consideraría cualquier sustituto de Jamenei que continuara con las políticas hostiles como un objetivo inmediato a eliminar.

PIRATEO A LA TELEVISIÓN IRANÍ

Israel ha declarado que su objetivo en la guerra es derrocar a los gobernantes clericales de Irán. Washington dice que su meta es impedir que Teherán pueda proyectar su fuerza fuera de sus fronteras, pero también ha pedido a los iraníes que se levanten y tomen el poder.

Muchos iraníes celebraron abiertamente la muerte del líder supremo, cuyas fuerzas de seguridad habían matado a miles de manifestantes antigubernamentales hace solo unas semanas en los peores disturbios internos desde la época de la ‌Revolución Islámica de Irán de 1979.

La televisión estatal fue pirateada el jueves y emitió un video de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha de Irán, que se ha convertido en una importante figura de la oposición.

"Una ⁠pesada carga del destino recae sobre los hombros de todos nosotros. Y juntos recorreremos este camino hasta la victoria final. Larga vida a Irán", dijo.

Una mujer de 25 años de Teherán, que pidió que no se revelara ‌su nombre por motivos de seguridad, dijo que los opositores al Gobierno aún no podían salir a la calle mientras el país estaba bajo ataque, pero habían dejado claras sus opiniones publicando videos ⁠en Internet de sus celebraciones por la muerte de Jamenei.

"Si Mojtaba toma el poder, también lo matarán, así que no nos preocupa", dijo.

Mientras, las sirenas antiaéreas en ⁠Israel llevaron a los israelíes a los refugios. El portavoz militar Effie Defrin dijo que había habido una disminución en el número de lanzamientos diarios de misiles desde Irán, aunque "la amenaza sigue existiendo".

"Cuanto más intensifiquemos los daños y eliminemos los lanzadores, más disminuirá la amenaza con el tiempo", afirmó.

GUARDIA REVOLUCIONARIA DICE QUE IRÁN CONTROLA ESTRECHO DE ORMUZ

La guerra ha tenido un impacto económico mundial, sobre todo por la interrupción del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo haber alcanzado un petrolero estadounidense en la parte norte del golfo Pérsico y que el buque estaba en llamas, la última de numerosas ‌noticias sobre ataques iraníes a barcos. El paso por el estrecho de Ormuz está bajo el control de ​la República Islámica en tiempo de guerra, agregó.

En Washington, a última hora del miércoles, los senadores republicanos bloquearon una moción destinada a detener la campaña aérea estadounidense contra Irán y a exigir que sea autorizada por el Congreso. El rechazo deja al presidente Donald Trump con un poder prácticamente ilimitado para dirigir la guerra, mientras el conflicto sigue extendiéndose por Oriente Medio y más allá.

Israel informó que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, había dicho por teléfono a su par israelí, Israel Katz: "Sigue adelante hasta el final, estamos contigo".

(Información de las oficinas de Reuters, redacción de Peter Graff, Timothy Heritage, ‌Crispian Balmer, Jonathan Allen y Brad Brooks, edición de Aidan Lewis, Gareth Jones, Diane Craft y Michael Perry; edición de Stephen Coates y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba y Javier López de Lérida)