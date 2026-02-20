RESUMEN-El crecimiento económico de EEUU se frena considerablemente en el cuarto trimestre

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El crecimiento económico de Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en el cuarto trimestre debido ‌a las perturbaciones causadas ‌por ⁠el cierre parcial del Gobierno el año pasado y por la moderación del gasto de los consumidores, pero se espera que los recortes fiscales y la inversión en ​inteligencia artificial ⁠respalden la ⁠actividad este año.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada del 1,4% el trimestre anterior, informó ​el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación preliminar ‌del PIB del cuarto trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters ​habían pronosticado un aumento del PIB del ​3,0%, pero se les preguntó antes de que se publicaran datos que mostraron el jueves que el déficit comercial se había ampliado a un máximo de cinco meses en diciembre.

La economía había crecido a un ritmo del 4,4% en el tercer trimestre.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) había estimado que el cierre del Gobierno restaría ​1,5 puntos porcentuales al PIB del cuarto trimestre debido a la reducción de los servicios prestados por los trabajadores federales, la disminución del gasto ⁠federal en bienes y servicios y la reducción temporal de las prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

La CBO pronosticó ‌que la mayor parte de la producción perdida se recuperaría, menos entre 7.000 millones y 14.000 millones de dólares.

Antes de la publicación del informe, el presidente Donald Trump publicó en las redes sociales que "el cierre le costó a EEUU al menos dos puntos del PIB. Por eso fue un resultado en miniatura. ¡No al cierre! Además, BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS".

El informe, que se retrasó por el cierre gubernamental récord ‌de 43 días, destacó una expansión económica sin empleo, así como una economía en forma de "K", en ⁠la que a los hogares con ingresos altos les va bien, mientras que los consumidores con ‌ingresos más bajos tienen dificultades debido a la alta inflación provocada por los ⁠aranceles a las importaciones y al estancamiento del crecimiento salarial.

Las condiciones ⁠han creado lo que los economistas y los oponentes de Trump denominan una crisis de costo de la vida. El año pasado solo se crearon 181.000 puestos de trabajo, la cifra más baja fuera de la pandemia desde la Gran Recesión de 2009, y menos que los 1,459 millones de ‌2024.

El crecimiento del gasto de los consumidores ​se ralentizó con respecto al rápido ritmo del 3,5% del tercer trimestre. Los economistas afirman que el gasto ha estado impulsado en gran medida por los hogares con mayores ingresos y se ha dado a expensas del ahorro, ya que la inflación ‌ha erosionado el poder adquisitivo. (Reporte de Lucia Mutikani, edición en español de Javier López de Lérida)