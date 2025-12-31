RESUMEN-El mundo comienza a despedir 2025 con fuegos artificiales y baños en agua helada

31 dic (Reuters) - A medida que el miércoles se convierte en jueves, personas de todo el mundo se despiden de un 2025 a veces difícil y expresan sus esperanzas en el nuevo año.

La medianoche llegó primero a las islas más cercanas a la Línea Internacional de la Fecha en el océano Pacífico, entre ellas Kiritimati (Isla de Navidad), Tonga y Nueva Zelanda.

En Australia, Sídney comenzó 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales, como es tradición. Unos 40.000 efectos pirotécnicos en 7 kilómetros por edificios y barcazas en su bahía e incluyeron un efecto de cascada desde el Puente del Puerto de Sídney.

Este año se celebró con una mayor presencia policial, semanas después de que unos hombres armados mataran a 15 personas en una fiesta judía en la ciudad.

Los organizadores guardaron un minuto de silencio por las víctimas del atentado a las 23.00 hora local, con el Puente del Puerto iluminado de blanco y una menorá -símbolo del judaísmo- proyectada sobre sus pilones.

"Tras un final de año trágico para nuestra ciudad, esperamos que la Nochevieja nos brinde la oportunidad de unirnos y mirar con esperanza hacia un 2026 pacífico y feliz", dijo antes del acto la alcaldesa de Sídney, Clover Moore.

En Croacia, las fiestas empezaron temprano. Desde el año 2000, la ciudad de Fuzine celebra su cuenta atrás a mediodía, una tradición que desde entonces se ha extendido por todo el país. La multitud vitoreó, brindó con champán y bailó al ritmo de la música, todo ello en pleno mediodía. Algunos valientes ataviados con gorros de Papá Noel se zambulleron en las heladas aguas del lago Bajer.

En otros lugares, se iniciaron los preparativos para el tradicional brindis de medianoche. En Nueva York, con temperaturas bajo cero, los organizadores empezaron a colocar barreras de seguridad y escenarios antes de que una multitud acuda a Times Square para la caída anual de la bola.

En Seúl, miles de personas se congregaron en el pabellón de campanas Bosingak, donde una campana de bronce suena 33 veces a medianoche, una tradición arraigada en la cosmología budista que simboliza los 33 cielos. Se cree que las campanadas disipan la desgracia y dan la bienvenida a la paz y la prosperidad para el año venidero. (Reporte de Reuters; Redacción de Rosalba O'Brien; Edición de Rod Nickel)