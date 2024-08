Resumen-el sector inmobiliario reduce las ganancias de los principales bancos chinos

*

Bajan las ganancias de cuatro de los principales bancos chinos

*

El sector inmobiliario lastra a los prestamistas

Por Ziyi Tang, Engen Tham y Selena Li

SHANGHÁI/PEKÍN, 30 ago (Reuters) - Cuatro de las cinco mayores entidades crediticias de China reportaron esta semana bajas de sus ganancias del segundo trimestre, tras atender a un deseo del Gobierno de que bajen las tasas de interés para estimular la débil demanda de préstamos, en un contexto de ralentización de la economía y dificultades en el sector inmobiliario.

Aun así, las cinco entidades anunciaron pagos de dividendos a cuenta por primera vez en más de una década, en línea con las empresas estatales, después de que el regulador de valores pidió el año pasado que se impulsara el retorno para los inversores ante las fluctuaciones de los mercados bursátiles.

Desde el año pasado, China ha puesto en marcha una serie de medidas de estímulo inmobiliario y ha recortado las tasas de referencia de los préstamos y las hipotecas para impulsar el crecimiento de la segunda economía mundial. El país está al borde de la deflación y se enfrenta a una prolongada crisis inmobiliaria, un aumento de la deuda y una débil confianza de los consumidores y las empresas.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC) , el mayor prestamista del mundo por activos, y China Construction Bank Corp (CCB) comunicaron el viernes una caída del 0,8% y del 1,4%, respectivamente, en sus ganancias netas del segundo trimestre.

Bank of China y Bank of Communications (BoCom) también reportaron menores beneficios del segundo trimestre a principios de la semana, pero AgBank rompió la tendencia con un aumento del 14,2% el viernes.

El margen de interés neto (NIM) del ICBC -un indicador clave de la rentabilidad- se redujo al 1,43% a finales de junio, frente al 1,48% de tres meses antes, mientras que el del CCB también fue menor.

Aunque los otros tres bancos registraron un margen estable o una ligera ampliación, es improbable que la presión sobre el margen de intermediación ceda.

"Prevemos una mayor presión sobre el margen neto de intermediación en el segundo semestre de 2024, impulsada por la revalorización de las hipotecas y las directrices del Gobierno de reducir los costos de endeudamiento para apoyar la economía", dijo Vivian Xue, directora de Instituciones Financieras de Asia-Pacífico de Fitch Ratings.

Algunos bancos advirtieron de un aumento de los préstamos con pagos dudosos en el sector inmobiliario, pero otros tienen la intención de dar más crédito a pesar de la caída en la demanda por hipotecas.

Las hipotecas residenciales se redujeron al 17% del total de préstamos del sector bancario chino a finales de 2023, desde el 21% de dos años antes, según Fitch.

"Aunque la exposición directa de los bancos a los promotores inmobiliarios sólo representa una pequeña proporción de sus carteras de préstamos, la prolongada recesión del sector inmobiliario ha mantenido el riesgo de contagio a los sectores anteriores y posteriores", dijo Nicholas Zhu, analista bancario de Moody's.

En los cinco grandes bancos, los índices de morosidad se mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente.

(1 dólar = 7,0886 yuanes chinos) (Reporte de Engen Tham y Ziyi Tang; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters