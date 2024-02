(Actualiza con confirmación de Ferrari, agrega detalles y citas; cambia redacción)

Por Alan Baldwin

LONDRES, 1 feb (Reuters) -

El siete veces campeón del mundo de la Fórmula Uno Lewis Hamilton se sumará a la escudería Ferrari en 2025 con un contrato de varios años de duración, anunció el equipo italiano el jueves.

El anuncio de Ferrari se dio pocos minutos después de que Mercedes dijera que el piloto de 39 años había activado una cláusula de liberación y que dejará el equipo al final de la temporada 2024.

"La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato multianual", dijo el equipo en un breve comunicado.

El británico, de 39 años, ocupará el lugar del español Carlos Sainz y correrá junto a Charles Leclerc en busca de darle a la escudería italiana un campeón del mundo por primera vez desde que el alemán Sebastian Vettel se marchara en 2020.

"He pasado 11 años increíbles con este equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos. Mercedes ha formado parte de mi vida desde que tenía 13 años", dijo Hamilton en un comunicado antes del anuncio de Ferrari. "Es un lugar en el que he crecido, así que tomar la decisión de marcharme ha sido una de las más difíciles que he tenido que tomar nunca".

"Pero ha llegado el momento de dar este paso y estoy emocionado por afrontar un nuevo reto", agregó.

Hamilton dijo que quería terminar su etapa en Mercedes en lo más alto y que está "comprometido al 100% para ofrecer el mejor rendimiento que pueda esta temporada".

El piloto británico, que llegó a Mercedes en 2013 y ganó su primer título con McLaren en 2008, había sido vinculado a Maranello en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera, sobre todo cuando su contrato estaba pendiente de renovación, pero firmó un nuevo acuerdo de dos años con Mercedes en agosto.

A pesar de su lealtad a Mercedes, Hamilton se ha mantenido cerca del jefe de Ferrari, Fred Vasseur, después de ganar los campeonatos de Fórmula Tres y GP2 (ahora Fórmula Dos) con el equipo ART del francés como junior en 2005 y 2006.

Vasseur reveló en agosto pasado que hablaba con Hamilton cada fin de semana de carrera.

En 2019, Wolff afirmó que Hamilton y Mercedes habían discutido la posibilidad de que el piloto corriera algún día para Ferrari y que tal movimiento no sería un drama.

Hamilton es el piloto de F1 más exitoso de todos los tiempos, con un récord de 103 victorias y 104 pole positions en una carrera que comenzó en 2007, pero no gana una carrera desde diciembre de 2021.

Reporte de Alan Baldwin, edición en español de Javier López de Lérida, Daniela Desantis y Javier Leira