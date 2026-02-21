RESUMEN Furioso tras decisión de Corte Suprema EEUU, Trump promete nuevo arancel del 10%

*

Trump dice que se avergüenza de ciertos miembros de la Corte Suprema

Trump anuncia nuevo arancel general del 10% a importaciones de todos los países

Los inversores lamentan una nueva dosis de incertidumbre

Por David Lawder, Andrew Chung y Jonathan Allen

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con furia al fallo del viernes de la Corte Suprema que sentenció que no tiene el poder de fijar unilateralmente aranceles a las importaciones, denigró a jueces y prometió continuar una guerra comercial global que ha mantenido al mundo en vilo durante un año.

Afirmando que no se dejaría intimidar por lo que calificó repetidamente de una decisión ridícula, Trump anunció un nuevo arancel inmediato del 10% a las importaciones de todos los países, que se suma a los aranceles existentes. La ley le permite imponer dicho gravamen durante 150 días, aunque podría enfrentar impugnaciones legales.

El histórico fallo de 6 a 3 del tribunal puso fin a la influencia que Trump y sus enviados comerciales han ejercido sobre los gobiernos extranjeros en las mesas de negociación para remodelar las relaciones diplomáticas y los mercados globales.

El fallo hizo subir brevemente los índices bursátiles estadounidenses, antes de cerrar con una modesta alza mientras los analistas advertían de una renovada confusión en los mercados globales mientras esperan los próximos movimientos de Trump.

ACUERDOS COMERCIALES, INGRESOS EN DUDA

La decisión puso en tela de juicio los acuerdos comerciales que los enviados de Trump han negociado en los últimos meses bajo la amenaza de aranceles elevados. Dejó abierto el destino de los US$175.000 millones que Trump ha cobrado a los importadores estadounidenses, basándose en lo que el tribunal calificó como una interpretación incorrecta de la ley.

"Me avergüenzo de ciertos miembros de la corte, absolutamente avergonzado, por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca, quejándose de que los países extranjeros estaban eufóricos con el fallo y "bailando en la calle".

Insinuó, sin pruebas, que la mayoría de la corte cedió ante la influencia extranjera: "Son muy antipatriotas y desleales a nuestra Constitución. En mi opinión, la corte se ha dejado influenciar por intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar".

Desde su regreso a la Casa Blanca hace 13 meses, Trump ha afirmado tener lo que el tribunal resumió como "el poder extraordinario para imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados". Citando una emergencia nacional, afirmó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) le permitía fijar los aranceles a su elección.

El tribunal basó su opinión, escrita por el presidente de la Corte Suprema John Roberts, en una cita de la Constitución de Estados Unidos: "El Congreso tendrá poder para establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y consumos especiales".

El argumento de la administración Trump de que había encontrado una emergencia similar a una guerra para crear un vacío legal no logró persuadir al tribunal.

"El Gobierno admite, como debe hacerlo, que el Presidente no goza de autoridad inherente para imponer aranceles en tiempos de paz", escribió Roberts.

Y no defiende los aranceles impugnados como un ejercicio del poder bélico del presidente. Después de todo, Estados Unidos no está en guerra con todas las naciones del mundo.

A pesar de la franqueza del tribunal al dictaminar que el presidente había excedido su autoridad, Trump dijo a los periodistas: "Es ridículo, pero está bien, porque tenemos otras formas, muchas otras formas".

AUMENTA LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

Después de un año en el que los anuncios arancelarios a menudo ad hoc de Trump sacudieron los mercados y la economía mundial, el fallo y la respuesta de Trump reintrodujeron una fuerte dosis de incertidumbre que economistas, inversores y responsables de políticas esperaban que ya hubiera quedado atrás.

"Creo que esto simplemente provocará un nuevo período de alta incertidumbre en el comercio mundial, mientras todo el mundo intenta descifrar cuál será la política arancelaria estadounidense en el futuro", dijo Varg Folkman, analista del grupo de expertos European Policy Centre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el fallo judicial podría tener resultados mixtos.

"La Corte Suprema le ha quitado al Presidente su influencia, pero en cierto modo la han vuelto más draconiana porque acordaron que tiene derecho a un embargo total", dijo Bessent en "The Will Cain Show" de Fox News.

"Volveremos al mismo nivel arancelario para los países. Solo que será de una manera menos directa y un poco más compleja", dijo.

Al anunciar su nuevo arancel temporal del 10%, Trump se convirtió en el primer presidente en invocar la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días para solucionar problemas fundamentales de pagos internacionales. Esto también podría generar impugnaciones legales. Dichos aranceles solo pueden prorrogarse con la autorización del Congreso.

(Reporte de Andrew Chung, John Kruzel, Andrea Shalal, David Lawder, Gram Slattery y Jonathan Allen; redacción de Jonathan Allen y Dan Trotta; edición de Noeleen Walder, Will Dunham y Rod Nickel; Editado en español por Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa)