Por Emily Rose y Nidal al-Mughrabi

JERUSALÉN/GAZA, 29 oct (Reuters) - Las fuerzas israelíes están ampliando las operaciones terrestres en Gaza mientras sus cazas han atacado cientos de objetivos más de Hamás, informó el Ejército israelí el domingo, en lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado de segunda fase de una guerra que dura ya tres semanas.

Las comunicaciones telefónicas y por Internet se restablecieron parcialmente en Gaza el domingo tras un corte de más de un día que había afectado gravemente a las operaciones de rescate mientras Israel bombardeaba objetivos del grupo militante Hamás, que controla el territorio.

"Israel nos aisló del mundo para aniquilarnos, pero oímos el sonido de las explosiones y estamos orgullosos de que los combatientes de la resistencia las hayan detenido a metros de distancia", declaró Shaban Ahmed, un funcionario público que permaneció en la ciudad de Gaza a pesar de la advertencia israelí de evacuar al sur.

Ahmed dijo que no se enteró hasta el domingo de que su primo había muerto en un ataque aéreo el viernes debido al corte de comunicaciones.

Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron más de 450 objetivos militares pertenecientes a Hamás en la Franja de Gaza, incluidos centros de mando operativos, puestos de observación y puestos de lanzamiento de misiles antitanque, informó el Ejército.

"Estamos ampliando gradualmente la actividad terrestre y el alcance de nuestras fuerzas en la Franja de Gaza", declaró el portavoz militar, contralmirante Daniel Hagari, en una sesión informativa. "Haremos todo lo que podamos desde el aire, el mar y la tierra para garantizar la seguridad de nuestras fuerzas y lograr los objetivos de la guerra".

Ante la escasez de alimentos, agua y medicinas, miles de habitantes de Gaza irrumpieron en almacenes y centros de distribución de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para hacerse con harina y "artículos básicos de supervivencia", informó la organización el domingo.

Israel permitirá un aumento drástico de la ayuda a Gaza en los próximos días y los civiles palestinos deberán dirigirse a una "zona humanitaria" en el sur del pequeño territorio, declaró el coronel Elad Goren, de Cogat, la agencia del Ministerio de Defensa israelí que se coordina con los palestinos.

Israel ha reforzado su bloqueo y bombardeado Gaza durante tres semanas desde que los militantes de Hamás perpetraron un devastador ataque transfronterizo el 7 de octubre, en el que murieron al menos 1.400 personas y más de 200 fueron tomadas como rehenes.

Los países occidentales han respaldado en general lo que consideran el derecho de Israel a la autodefensa. Sin embargo, ha aumentado la indignación internacional por el número de víctimas de los bombardeos y las peticiones de una "pausa humanitaria" para permitir que la ayuda llegue a la población civil de Gaza y aliviar la crisis humanitaria.

"nuestra vida es una tortura"

Las autoridades médicas de la Franja de Gaza, que cuenta con una población de 2,3 millones de personas, afirman que 8.005 palestinos -entre ellos 3.324 menores- han muerto en la campaña de Israel para aniquilar a los militantes respaldados por Irán.

Los palestinos desplazados que se alojan en tiendas de campaña en Jan Yunis, en Gaza, describen unas condiciones de vida terribles, con escaso acceso a alimentos y agua y teniendo que hacer cola durante horas para ir al baño.

"Deseo que Dios se apiade de nosotros y cese la guerra", dijo Rami Al-Erqan, un padre que mecía a su hija, una de sus seis hijos. "Hemos llegado a un estado en el que desearíamos haber muerto bajo los escombros sólo para encontrar algo de descanso. Nuestra vida es una tortura".

El centro de Israel también fue objeto de un intenso fuego de cohetes el domingo, con sirenas sonando en varias ciudades importantes.

Las Brigadas Al Qassam, brazo armado de Hamás, dijeron en su cuenta de Telegram que estaban "bombardeando Tel Aviv en respuesta a las masacres sionistas contra civiles".

Netanyahu advirtió el sábado a los israelíes que esperaban una campaña "larga y dura", pero no llegó a calificar de invasión las actuales incursiones en Gaza. Algunos de los ayudantes del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han aconsejado a sus homólogos israelíes que se abstengan de llevar a cabo un ataque total inmediato, según funcionarios estadounidenses.

Netanyahu también se comprometió a no escatimar esfuerzos para liberar a los más de 200 rehenes, incluidos extranjeros, retenidos por Hamás.

"Esta es la segunda fase de la guerra, cuyos objetivos son claros: destruir las capacidades de gobierno y militares de Hamás y traer a los rehenes a casa", declaró Netanyahu en una conferencia de prensa.

El papa Francisco pidió el domingo un alto el fuego en la guerra de Gaza y renovó su llamamiento a la liberación de todos los rehenes.

La Unión Europea hizo un llamamiento a todas las partes para que permitan el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a Gaza.

"La gente en #Gaza depende de la ayuda humanitaria sólo para sobrevivir al día. La profundidad de su desesperación está más allá de las palabras", dijo el jefe de ayuda de la UE, Janez Lenarcic.

El conflicto ha provocado grandes manifestaciones en todo el mundo en apoyo de los palestinos. El domingo, partidarios de Hamás en Líbano organizaron una concentración en Beirut para mostrar su solidaridad con Gaza.

Advertencia

La Media Luna Roja Palestina dijo el domingo que había recibido advertencias de las autoridades israelíes para que evacuara inmediatamente el hospital Al Quds de la Franja de Gaza, y añadió que las incursiones llevadas a cabo el domingo habían tenido lugar a sólo 50 metros de las instalaciones.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en la plataforma de redes sociales X que el informe de la Media Luna Roja Palestina era "profundamente preocupante", y añadió que era imposible evacuar con seguridad hospitales llenos de pacientes.

Un portavoz militar israelí declinó hacer comentarios sobre el informe.

Funcionarios palestinos afirmaron que unas 50.000 personas se habían refugiado en el hospital Shifa de Gaza y manifestaron su preocupación por las continuas amenazas israelíes contra el centro.

Israel envió tropas y tanques a Gaza el viernes por la noche, centrándose en la infraestructura, incluida la extensa red de túneles construida por Hamás, dijo el Ejército israelí. No proporcionó detalles sobre el tamaño del despliegue.

El principal portavoz militar israelí declinó decir si Israel había estado detrás del corte de telecomunicaciones, pero afirmó que haría lo necesario para proteger a sus fuerzas. (Reporte de James Mackenzie, Nidal al-Mughrabi; Additional reporting by Emily Rose, Riham Alkousaa, Omar Abdel-Razek, Ari Rabinovitch, Adam Makary, Ali Swafta, John Davison, Michelle Nichols; Writing by Gareth Jones; Editing by Alison Williams)