Por Parisa Hafezi y Maayan Lubell

DUBAI/JERUSALÉN, 8 mar (Reuters) - Las fuerzas israelíes ampliaron sus bombardeos sobre Irán durante la noche, atacando depósitos de ‌combustible cerca de Teherán, ‌mientras ⁠que Baréin afirmó que un ataque iraní había dañado una de sus plantas desalinizadoras, lo que indica una ampliación de ataques contra infraestructuras vitales en toda la región.

A ​medida que ⁠se intensificaban ⁠los combates en el noveno día del ataque estadounidense-israelí contra Irán, Teherán se acercaba a nombrar un ​nuevo líder supremo tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, y todo apuntaba a ‌que su poderoso hijo podría asumir el cargo.

El ejército israelí ​amenazó con matar a cualquier sustituto de Jamenei, ​mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra solo podría terminar una vez que el ejército y los gobernantes iraníes hubieran sido aniquilados.

HUMO NEGRO SE CIERNE SOBRE TEHERÁN Las imágenes de Teherán mostraban un espeso y asfixiante humo negro sobre la ciudad el domingo por la mañana, después de ​que los ataques contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo iluminaran el cielo nocturno con columnas de llamas naranjas.

Una fuente israelí afirmó que el ⁠combustible se utilizaba para fabricar y desarrollar armas y para operar bases militares. La empresa distribuidora de petróleo de Irán afirmó ‌que cuatro de sus empleados habían muerto en el bombardeo y añadió que se introduciría un racionamiento temporal en algunas zonas "para garantizar un suministro justo y sostenible".

Poco después del ataque, que parecía marcar una nueva fase en la guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su Gobierno seguiría adelante con el asalto y atacaría a los gobernantes de Irán "sin piedad".

"Tenemos un plan organizado con muchas sorpresas para desestabilizar ‌el régimen y permitir el cambio", afirmó en un comunicado en vídeo. "Tenemos muchos más objetivos". Trump declaró a ⁠los periodistas a bordo del Air Force One que no estaba interesado en negociar ‌el fin del conflicto, que ha disparado los precios de la energía, perjudicado a ⁠las empresas y paralizado los viajes internacionales.

DRONES IRANÍES ATACAN LOS ESTADOS ⁠DEL GOLFO Los Gobiernos de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin informaron de ataques con drones iraníes en sus países el sábado y la madrugada del domingo, con un enorme incendio que envolvió un edificio de oficinas gubernamentales en Kuwait. El Ministerio del Interior de Kuwait afirmó que dos ‌de sus agentes murieron "mientras cumplían con su deber".

Báréin ​afirmó el domingo que un ataque con drones iraníes había causado "daños materiales" a una planta desalinizadora, aunque la autoridad responsable del suministro de electricidad y agua del país afirmó que el ataque no había interrumpido el suministro de agua.

(Información de las oficinas ‌de Reuters; redacción de John Geddie y Crispian Balmer; edición de William Mallard y Alex Richardson.)