Por Nidal al-Mughrabi, Bassam Masoud y Dan Williams

El cairo/gaza/jerusalén, 21 dic (reuters) - los combates en la franja de gaza se intensificaron el jueves en lo que los residentes describieron como algunos de los bombardeos israelíes más intensos de la guerra, pese a que los enemigos mantenían lo que washington calificó de "conversaciones muy serias" para una nueva tregua.

Los bombardeos fueron m√°s intensos sobre el norte de la Franja de Gaza, donde se pod√≠an ver destellos anaranjados de explosiones y humo negro al amanecer desde el otro lado de la valla de Israel. Los aviones rug√≠an sobre la zona y los estruendos de los ataques a√©reos retumbaban cada pocos segundos, interrumpidos por estruendosos disparos. En el sur, donde cientos de miles de personas se refugian de una guerra que ha arrasado gran parte de Gaza, Ham√°s dijo que un ataque israel√≠ hab√≠a matado al comandante del principal puesto de control abierto hace apenas unos d√≠as para permitir la entrada de ayuda. Los residentes de Jabaliya, en el norte de la Franja, cerca de la frontera israel√≠, dijeron que la zona estaba ahora completamente aislada y que los francotiradores israel√≠es disparaban contra cualquiera que intentara escapar. "Ha sido una de las peores noches en cuanto a bombardeos de la ocupaci√≥n. A pesar de ello, tambi√©n se o√≠an intensos combates", dijo un residente de Jabaliya que pidi√≥ no ser identificado por temor a represalias. Con los enlaces de comunicaciones de Gaza cortados por segundo d√≠a consecutivo, el residente habl√≥ con Reuters por tel√©fono utilizando una tarjeta SIM electr√≥nica para acceder a la red de telefon√≠a m√≥vil israel√≠ al otro lado de la valla. Los gazat√≠es afirman que estos cortes de las comunicaciones suelen anunciar ataques israel√≠es. En una publicaci√≥n en las redes sociales, la Media Luna Roja Palestina dijo que las ambulancias eran incapaces de llegar a un gran n√ļmero de heridos dentro de Jabaliya. La Organizaci√≥n Mundial de la Salud anunci√≥ el jueves que el √ļltimo hospital de la mitad septentrional de la Franja de Gaza hab√≠a dejado de funcionar en los dos √ļltimos d√≠as, por lo que no quedaba ning√ļn lugar al que llevar a los heridos. Los combates se intensifican pese a los esfuerzos diplom√°ticos en las √ļltimas semanas del a√Īo para evitar una cat√°strofe humanitaria. Las partes est√°n discutiendo una nueva tregua para liberar a algunos de los m√°s de 100 rehenes que siguen en poder de los militantes que asaltaron ciudades israel√≠es el 7 de octubre. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU trabaja en un nuevo plan para aumentar la ayuda. Ismail Haniyeh, l√≠der de Ham√°s, el grupo militante respaldado por Ir√°n que controla Gaza, acudi√≥ el jueves por segundo d√≠a consecutivo a Egipto para negociar, una rara intervenci√≥n personal que en el pasado ha se√Īalado etapas importantes en la diplomacia. La Yihad Isl√°mica, otro grupo militante, dijo que su l√≠der tambi√©n se dirig√≠a all√≠.

Las conversaciones parecen ser las m√°s serias desde que se rompi√≥ un alto el fuego de una semana a principios de mes, pero las posturas p√ļblicas de las partes enfrentadas est√°n muy alejadas. Israel afirma que solo negociar√° una pausa temporal en los combates para liberar a los rehenes; Ham√°s afirma que s√≥lo est√° interesado en negociaciones que conduzcan a un fin permanente de los combates. "Se trata de conversaciones y negociaciones muy serias, y esperamos que conduzcan a alguna parte", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas a bordo del Air Force One el mi√©rcoles. El presidente Joe Biden dijo: "Estamos presionando". Ham√°s afirm√≥ en un comunicado que las facciones palestinas hab√≠an adoptado una postura unida en el sentido de que no se deb√≠a "hablar de prisioneros ni de acuerdos de intercambio salvo tras el cese total de la agresi√≥n". El ministro israel√≠ de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, confirm√≥ que se estaba negociando la liberaci√≥n de rehenes, pero no quiso dar detalles, al tiempo que repiti√≥ la postura de Israel de que la guerra no terminar√≠a mientras Ham√°s controlara Gaza.

"No sé de ninguna reducción en la intensidad de la lucha bélica", dijo Cohen a Ynet TV. "No se habla de reducir la intensidad, al menos no en las próximas semanas".

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo, Bassam Masoud en Gaza, Dan Williams en Jerusal√©n y Steve Holland a bordo del Air Force One; edici√≥n en espa√Īol de Javier L√≥pez de L√©rida)