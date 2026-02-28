RESUMEN-Israel y EEUU lanzan ataques contra Irán, dirigidos contra sus líderes.
Por Phil Stewart, Parisa Hafezi y Menna AlaaElDin
WASHINGTON/DUBáI/EL CAIRO, 28 feb (Reuters) -
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según el presidente Donald Trump, acabaría con la amenaza para la seguridad de Estados Unidos y daría a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.
Los ataques pusieron en alerta a los países árabes productores de petróleo del Golfo, ya que aumentó el temor a una escalada en la región, e Israel afirmó que Teherán respondió lanzando misiles hacia Israel.
La primera oleada de ataques, bautizada por el Pentágono como "OPERACIÓN FURIA ÉPICA", tuvo como objetivo principal a funcionarios iraníes, según una fuente familiarizada con el asunto.
Un funcionario israelí dijo que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron blanco de los ataques, pero el resultado de estos no estaba claro. Una fuente con conocimiento del asunto había dicho antes a Reuters que Jamenei no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro.
Una fuente iraní cercana al Gobierno dijo que varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní y funcionarios políticos habían resultado muertos. Reuters no pudo confirmar de forma independiente esta información. (Información de las oficinas de Reuters; redacción de Michael Georgy; edición de Barbara Lewis, Sam Holmes y Timothy Heritage. Edición en español de Javier López de Lérida)