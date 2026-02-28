RESUMEN-Israel y EEUU lanzan ataques contra Irán, dirigidos contra sus líderes.

Por Phil Stewart, Parisa Hafezi y Menna AlaaElDin

WASHINGTON/DUBáI/EL CAIRO, 28 ‌feb (Reuters) -

Estados Unidos e ‌Israel ⁠lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo ​conflicto que, según ⁠el ⁠presidente Donald Trump, acabaría con la amenaza ​para la seguridad de Estados Unidos y daría a ‌los iraníes la oportunidad de ​derrocar a sus gobernantes.

Los ​ataques pusieron en alerta a los países árabes productores de petróleo del Golfo, ya que aumentó el temor a una escalada en la región, e Israel afirmó ​que Teherán respondió lanzando misiles hacia Israel.

La primera oleada de ataques, ⁠bautizada por el Pentágono como "OPERACIÓN FURIA ÉPICA", tuvo como objetivo ‌principal a funcionarios iraníes, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un funcionario israelí dijo que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron blanco de los ataques, pero el ‌resultado de estos no estaba claro. Una fuente con conocimiento ⁠del asunto había dicho antes a Reuters que ‌Jamenei no se encontraba en Teherán ⁠y que había sido trasladado a ⁠un lugar seguro.

Una fuente iraní cercana al Gobierno dijo que varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní y funcionarios políticos habían resultado muertos. Reuters ‌no pudo confirmar de forma ​independiente esta información.